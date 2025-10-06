SkyAlps amplia il network europeo per l’inverno con voli per Dresda e Varsavia SkyAlps torna a programmare la crescita internazionale dell’aeroporto di Bolzano: per l’inverno 2025-26 la compagnia volerà infatti verso le nuove destinazioni di Dresda e Varsavia. Dresda sarà collegata da dicembre due volte a settimana (mercoledì e domenica), mentre la rotta per Varsavia sarà operata ogni venerdì a partire da dicembre. Il vettore altoatesino amplia così il network internazionale con due importanti centri culturali ed economici, aprendo al contempo nuove opportunità per il turismo invernale.

Il collegamento con Copenaghen, già operato nelle stagioni invernali passate, verrà significativamente potenziato in risposta all’elevata domanda e sarà proposto fino a tre volte alla settimana, garantendo così ai passeggeri maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio. Anche la rotta per Hannover, già affermatasi nella stagione estiva, verrà operata per la prima volta durante i mesi invernali. Con il nuovo operativo della winter i passeggeri in partenza da Bolzano avranno a disposizione 11 collegamenti diretti verso metropoli europee e importanti centri regionali. Il network invernale include – oltre a quelli già citati – voli per Anversa, Amburgo, Berlino, Duesseldorf, Goteborg, Londra Gatwick e Billund. Condividi

