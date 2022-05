Singapore riapre dal 29 maggio il terminal 2 del Changi Airport

L’aeroporto Changi di Singapore riaprirà il Terminal 2, in fasi successive a partire dal 29 maggio, in previsione di un forte aumento del traffico durante il mese di giugno.

Nella prima fase della riapertura il Terminal 2 ospiterà gli arrivi nelle ore di punta per le compagnie aeree che operano dal Terminal 3.

Il Terminal 2 è stato chiuso nel maggio 2020, in piena pandemia che ha decimato la domanda di viaggi in tutto il mondo. La chiusura, che originariamente sarebbe dovuta durare 18 mesi, avrebbe anche dovuto consentire di accelerare i lavori di ammodernamento dello stesso. Una volta completati i lavori, il terminal sarà in grado di gestire fino a 28 milioni di passeggeri all’anno, 5 milioni in più rispetto alla precedente capacità operativa.

L’aeroporto Changi, dopo la decisione di Singapore di alleggerire completamente le restrizioni di viaggio per i viaggiatori vaccinati, ha registrato una forte ripresa della domanda di passeggeri. Alla fine di aprile, lo scalo ha recuperato il traffico passeggeri al di sopra del 40% dei livelli pre-pandemia. L’obiettivo è quello di recuperare il 50% del traffico pre-pandemia entro la fine dell’anno, ma il traguardo potrebbe essere raggiunto prima del previsto.

Intanto, Singapore ha annunciato anche la ripresa dei lavori del mega-progetto Terminal 5, dopo una pausa di due anni.