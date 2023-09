Singapore: dal 2024 imbarchi senza passaporto al Changi Airport L’aeroporto Changi di Singapore sta per entrare a far parte del ristretto numero di aeroporti a livello mondiale in grado di identificare i passeggeri senza bisogno di passaporti e carte d’imbarco. Dal 2024 lo scalo utilizzerà infatti dati biometrici e i software di riconoscimento facciale, generando un singolo token di autenticazione da utilizzare in una serie di “punti di contatto” dell’aeroporto. La tecnologia è già in uso nell’aeroporto in alcune corsie di controllo automatizzate alle frontiere. La fase iniziale del sistema dovrebbe essere disponibile all’inizio del prossimo anno con l’introduzione di punti di scansione del codice QR. Sono oltre 100 le compagnie aeree di altrettanti Paesi che operano sullo scalo, con rotte verso circa 400 destinazioni. Per la prima volta dalla pandemia, nel giugno di quest’anno l’aeroporto ha visto transitare più di 5 milioni di passeggeri. “I nostri sistemi di immigrazione devono essere in grado di gestire questo volume elevato e crescente di viaggiatori in modo efficiente e fornire un’esperienza positiva di viaggio, garantendo al contempo la nostra sicurezza”, ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni Josephine Teo. Le nuove norme “ridurranno la necessità per i passeggeri di presentare ripetutamente i propri documenti di viaggio ai punti di contatto e consentiranno un’elaborazione più fluida e conveniente”, ha dichiarato Teo, ricordando però ai viaggiatori che i passaporti saranno ancora necessari per molti Paesi al di fuori di Singapore, che non offrono le medesime facilities. Condividi

