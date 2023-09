Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy. L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea. “Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia – ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall’Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell’Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l’aeroporto Changi”. Condividi

Allo stand di Czech Tourism è possibile non solo incontrare i principali operatori cechi e la responsabile trade, familiarizzare con le mete più ambite e i prodotti di nicchia, ma anche scoprire i trend e gli highlight degli anni a venire. Il tutto degustando ottima birra ceca, fiore all'occhiello della destinazione. \r

\r

Insieme all'ente del turismo, saranno quindi presenti: Caldana Europe Travel, Kompas, Clarion Congress Hotel Prague, Regione della Moravia-Slesia, Dir Bohemia, Jerome Incoming e Ar Tour Praga.\r

\r

Intanto, in vista della stagione invernale, la destinazione mantiene un elevato numero di collegamenti aerei con l'Italia: tra questi spicca la novità della rotta Catania-Praga (con Ryanair, da ottobre a marzo) e l'aumento delle frequenze settimanali dei voli di Smartwings da Venezia, Napoli e Catania per Praga e di Eurowings da Roma.","post_title":"Cechia d'autunno: nuova rotta Catania-Praga, mentre Czech Tourism fa tappa a Rimini","post_date":"2023-09-18T15:34:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1695051293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche l'amministratore delegato del gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara, tra i rappresentato del settore alberghiero, aereo, crocieristico e intermodale che stanno accompagnando la delegazione italiana a Seoul, guidata dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme all'a.d. dell'Enit, Ivana Jelinic, al presidente dell’Italian trade agency, Matteo Zoppas, nonché al consigliere politico dello stesso dicastero, Gianluca Caramanna.\r

\r

La missione, che proseguirà fino al prossimo 20 settembre, avrà al centro l’incontro col viceministro coreano con delega al Turismo, Jang Mi-ran, con cui saranno analizzati i rapporti turistici tra Italia e Corea, con l’obiettivo di facilitare i flussi bilaterali in un’ottica di complementarità, che possa portare a una maggiore conoscenza dell’offerta a disposizione dei cittadini delle due nazioni, valorizzandone la diversità e promuovendone le culture millenarie.\r

\r

L’Italia, negli anni, è sempre stata una destinazione privilegiata dai turisti coreani, che nel 2019, prima del blocco che ha toccato il settore globalmente, avevano raggiunto il milione annuo: un dato ancora più significativo alla luce della lontananza geografica e della popolazione coreana che conta circa 50 milioni di abitanti. A indicare anche un intenso flusso di turismo di ritorno.\r

\r

Contemporaneamente cresce l’interesse italiano per la Corea come destinazione di viaggio, anche sulla scia dell’onda K e dei fenomeni quali i K-drama e il K-pop: nel 2022 vi è stata una crescita di oltre il 340% (343,40%), ben al di sopra dell’incremento medio del 230,7%. Questi dati sono significativi, perché rappresentano anche un’incredibile opportunità per l’industria del settore, chiamata a venire incontro a turisti sempre più attenti ai servizi e alla fruibilità delle informazioni.","post_title":"L'a.d. Nicolaus, Giuseppe Pagliara, in missione a Seoul insieme al ministero del Turismo","post_date":"2023-09-18T12:48:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695041330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines aprirà voli diretti per Bruxelles dal 5 aprile 2024, tornando quindi a operare nella capitale belga dopo oltre 20 anni. La compagnia prevede di effettuare quattro collegamenti alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) impiegando un Airbus A350-900, configurato con 253 posti in tre classi: 42 in Business Class, 24 in Premium Economy e 187 in Economy.\r

L’introduzione del nuovo servizio porta a 13 il numero di destinazioni europee incluse nel network del vettore, a conferma dell’impegno a potenziare la connettività con l’Europa, una regione chiave per la compagnia aerea.\r

\"Bruxelles è un importante centro economico e politico europeo e il lancio di questo servizio aggiunge un’altra città storica e affascinante alla lista delle destinazioni di Sia - ha commentato Dai Hao Yu, acting senior vice president marketing planning di Singapore Airlines -. Ai passeggeri in partenza dall'Europa verrà offerto un ulteriore collegamento con Singapore e oltre, verso la più ampia regione dell'Asia-Pacifico, tramite il nostro hub presso l'aeroporto Changi\".","post_title":"Singapore Airlines: nuova rotta per Bruxelles dal prossimo 5 aprile","post_date":"2023-09-18T11:48:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695037725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet incentiva le prenotazioni sulle rotte in partenza dall'Italia per volare tra il 1° ottobre 2023 e il 20 marzo 2024. Da oggi e fino alla mezzanotte di martedì 26 settembre è possibile prenotare con sconti fino al 20% per raggiungere numerose destinazioni del network.\r

\"Con la nostra Big Orange Sale i passeggeri italiani possono approfittare di sconti su 250.000 posti dall’Italia e prenotare il loro prossimo viaggio alla scoperta di Europa, Nord Africa e Medio Oriente\" ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.\r

Da Milano Malpensa, ad esempio, è possibile raggiungere Bordeaux, Parigi o Londra, per citarne solo alcune. Queste ultime due destinazioni, inoltre, sono facilmente raggiungibili anche dai passeggeri napoletani in partenza da Capodichino. Sempre dal capoluogo partenopeo, inoltre, il momento è perfetto per partire alla scoperta di piccole perle sul continente, come Lione o Monaco.\r

Per chi fosse ancora alla ricerca di spiagge e acque cristalline, sia da Napoli che da Milano è possibile raggiungere l’Egitto e precisamente Hurghada, Marsa Alam e Sharm el-Sheikh, oppure Atene. Sempre da Milano, infine, i passeggeri easyJet potranno decollare anche alla volta di Tel Aviv.","post_title":"EasyJet incentiva le prenotazioni dall'Italia, per volare tra ottobre e marzo 2024","post_date":"2023-09-18T09:56:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695031010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways mantiene l'impegno sulle rotte europee per la stagione invernale in arrivo: la compagnia aerea ha infatti confermato i collegamenti da Francoforte, Monaco di Baviera, Londra, Parigi e Bruxelles.\r

\r

I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie alle coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino.\r

\r

Nel dettaglio, la compagnia aerea giapponese opererà voli giornalieri da Tokyo per Francoforte, e Londra; quattro voli settimanali per Monaco; tre frequenze alla settimana su Parigi; due frequenze settimanali per Bruxelles.","post_title":"All Nippon Airways conferma tutti i voli sulle rotte europee per l'inverno","post_date":"2023-09-18T09:50:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695030646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss è pronta ad allargare in modo significativo il network per l'estate 2024, che vedrà l'aggiunta di due nuove destinazioni a lungo raggio in partenza da Zurigo e due novità in Europa.\r

\r

Le new entry intercontinentali sono Washington Dc e Toronto mentre sulle rotte europee debutteranno le destinazioni di Košice (Slovacchia) e Cluj-Napoca (Romania).\r

\r

\"Sulla scia della pandemia, è diventato più chiaro che mai che viaggiare è un bisogno umano profondamente radicato, soprattutto tra le giovani generazioni - commenta Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer di Swiss -. La domanda di viaggi aerei continua a crescere costantemente e i load factor sui nostri voli sono ora più alti che mai. Come compagnia aerea della Svizzera, colleghiamo il nostro Paese con il mondo e, nel farlo, offriamo ai nostri passeggeri una gamma di servizi aerei di qualità superiore. Siamo lieti di annunciare che la prossima estate amplieremo ulteriormente il nostro network sia sul breve che sul lungo raggio\".\r

\r

Il volo per Washington sarà annuale e decollerà il 28 marzo 2024, con frequenze giornaliere operate da Airbus A330; quello per Toronto - per ora stagionale - partirà il 10 maggio 2024 e verrà operato tutti i giorni, tranne il lunedì e il mercoledì, sempre con Airbus A330.\r

\r

L'orario estivo di Swiss da Zurigo e Ginevra conterà complessivamente 113 destinazioni: i viaggiatori da Zurigo potranno scegliere tra 67 mete europee e 24 intercontinentali, mentre da Ginevra potranno usufruire di un collegamento non-stop da e per New York e di una scelta di 43 destinazioni a corto raggio.","post_title":"Swiss potenzia il lungo raggio da Zurigo con Washington e Toronto","post_date":"2023-09-18T09:15:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1695028559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono le ambiziose politiche di sviluppo del gruppo Aeroviaggi (a cui appartiene il brand Mangia's), che mette sul piatto nuovi capitali per un piano di investimenti e ulteriore espansione da 105 milioni di euro in tre anni. La cifra, ottenuta anche grazie al finanziamento di un pool di banche, nonché a un contratto di sviluppo siglato con Invitalia, si aggiunge ai 100 milioni già dispiegati dalla joint venture con Hotel Investment Partners (Hip), parte del fondo Blackstone. La strategia è sempre rivolata al riposizionamento dell'offerta verso il segmento più alto di mercato. \r

\r

Il piano, ha raccontato il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia al Sole 24 Ore, prevede quindi l'impiego di 74 milioni di euro per ristrutturare quattro hotel a Sciacca, per un totale di 800 camere, nonché per la realizzazione ex novo di un 5 stelle lusso da 60 camere nella medesima località siciliana. I restanti 30 milioni circa andranno sia all'ex Valtur Pollina di Cefalù, destinato anch'esso a diventare un 5 stelle al termine dei lavori, sia alla costruzione di un altro 5 stelle ricavato negli spazi di un ex banca palermitana, che sarà convertita in una proprietà lusso da 25 stanze.\r

\r

Nel frattempo proseguono anche i progetti della joint venture con Blackstone, che ora mira a espandersi con hotel e resort da 50 a 200 camere, soprattutto in destinazioni quali la Puglia, la costiera amalfitana, la Sardegna e ancora la Sicilia, nonché a Milano e a Roma. A livello di conti, il gruppo Aeroviaggi si appresta a chiudere l'anno con 121 milioni di euro di fatturato, contro gli 81 milioni del 2022, mentre i margini operativi lordi (ebitda) dovrebbero raggiungere quota 13,3 milioni (erano 7,7 milioni l'anno scorso).","post_title":"Altri 105 mln di investimento per Aeroviaggi: obiettivo riposizionare l'offerta e crescere ancora","post_date":"2023-09-15T15:26:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694791612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta su Venezia per la Saudi Tourism Authority che nella Città della laguna invita gli agenti di viaggio e i trade partner alla scoperta di Neom, la futuristica città che verrà realizzata nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.\r

\r

Appuntamento quindi per il prossimo 20 settembre, in collaborazione con Neom e l’Aeroporto di Venezia, presso l’Abbazia di San Gregorio. È qui, infatti, che si avrà la possibilità di immergersi in uno scenario unico sospeso tra le tradizioni del passato e l’avanguardia più dirompente, un mix da toccare con mano durante una visita guidata alla mostra ‘Zero Gravity Urbanism - Principi per una nuova vivibilità’.\r

\r

Un viaggio affascinante che consentirà di conoscere nel dettaglio i pilastri della progettazione rivoluzionaria di The Line, il concept che supporta questa costruzione ultramoderna risultato della cooperazione di una équipe di architetti internazionale. \r

\r

E' prevista una presentazione della destinazione Arabia Saudita, curata dal team di Saudi Tourism Authority, uno spazio di approfondimento che si concluderà con un momento di networking.","post_title":"Saudi Tourism Authority presenta Neom: appuntamento col trade a Venezia","post_date":"2023-09-15T12:09:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694779763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Hideaway Beach e sarà la nuova spiaggia adults-only dell'isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La novità Royal Caribbean International verrà inaugurata il prossimo gennaio, in concomitanza con il debutto della Icon of the Seas. Offrirà un'esperienza che durerà un’intera giornata, caratterizzata da spiaggia, due piscine, 20 cabanas, sette bar all'aperto, punti di ristoro, musica dal vivo e molto altro ancora. Le prenotazioni sono già aperte.\r

\r

\"L'Hideaway Beach rappresenta un'atmosfera e un'esperienza completamente inedita per i vacanzieri che sbarcheranno a Perfect Day at CocoCay - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley -. Tutto, dalla posizione nascosta alla spiaggia, incluse le piscine esclusive e le cabine private, è stato pensato per gli adulti che vogliono una giornata unicamente per loro\".","post_title":"Rcl annuncia la nuova Hideaway Beach adults only sull'isola Perfect Day. Aprirà a gennaio 2025","post_date":"2023-09-15T11:40:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694778022000]}]}}