Sea: finanziamento Cinea per l’installazione di colonnine di ricarica a Malpensa e Linate Firmato l’accordo tra Cinea (Agenzia esecutiva europea per le infrastrutture climatiche e l’ambiente) e Sea per il finanziamento del progetto eMago: nell’ambito del programma Cef (Connecting Europe Facility), questi prevede la realizzazione di colonnine di ricarica dei veicoli aeroportuali e delle infrastrutture di alimentazione elettrica fissa per gli aeromobili. Primo progetto aeroportuale finanziato in Italia relativamente a queste tematiche, è stato preceduto, a livello europeo, dagli aeroporti di Parigi (Orly), Riga, Vilnius e Kaunas. Il valore complessivo del finanziamento è di 4,401 milioni di euro, mentre il costo totale del progetto è pari a 14,670 milioni. L’iniziativa eMago, della durata di 36 mesi, prevede l’installazione nei piazzali di Linate e Malpensa delle cosiddette Aircraft Ground Power Units, per fornire alimentazione elettrica agli aeromobili in aeroporto durante la sosta e le operazioni di assistenza a terra, eliminando l’utilizzo dei generatori di bordo e dei generatori diesel mobili. Verrà, inoltre, realizzato un numero importante di stazioni di ricarica per i mezzi elettrici impiegati nelle operazioni aeroportuali, quali il trasferimento di merci e passeggeri tra l’aereo e i terminal, il trasporto del personale addetto ai servizi di carico e scarico, pulizia, manutenzione… Queste nuove infrastrutture di ricarica sono essenziali per completare il processo di elettrificazione dei veicoli e delle attrezzature aeroportuali iniziato da Sea nel 2020, con la sostituzione del 50% degli autobus passeggeri di Malpensa con modelli a propulsione elettrica, e che prevede la completa sostituzione della flotta aziendale dei veicoli (automobili e van) con mezzi per il 70% elettrici e per la restante parte ibridi. “Abbiamo da tempo iniziato a introdurre tecnologie e a lavorare a progetti per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile, per raggiungere l’obiettivo zero emissioni – dichiara Giorgio Medici, direttore environment and funded initiatives Sea –. Grazie al finanziamento ottenuto possiamo fare importanti passi avanti nel processi di elettrificazione dei nostri aeroporti, agendo sui mezzi di terra che ci competono direttamente e sulla fornitura di energia agli aeromobili in transito nei nostri aeroporti”. Condividi

