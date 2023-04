Schiphol, il tribunale blocca il taglio dei voli deciso dal governo Il tribunale per ora vince sul governo olandese su Schiphol. Infatti il governo olandese aveva imposto all’aeroporto internazionale di Schiphol (tra i più trafficati d’Europa) un piano di riduzione del numero dei voli, da 500mila a 460mila all’anno. Nello specifico, l’aeroporto aveva annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente i voli notturni (da mezzanotte alle 5), di vietare i jet privati e gli aerei più rumorosi e di abbandonare il progetto di una pista aggiuntiva. Neanche il tempo di proporre di seguire l’esempio di Schiphol che un tribunale ha bloccato tutto, dopo la causa intentata dalle compagnie aeree e dalle organizzazioni dell’aviazione civile, guidate dal vettore olandese Klm. Procedura Per i giudici, il governo olandese non ha seguito la procedura corretta quando ha chiesto all’aeroporto di Amsterdam di ridurre il numero massimo di voli. Il governo olandese, dopo la sentenza del tribunale, ha spiegato: «Stiamo studiando le motivazioni e valuteremo i prossimi passi da compiere. Stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio tra gli interessi dei residenti e dell’ambiente da un lato, e l’importanza economica di Schiphol per i Paesi Bassi dall’altro».

