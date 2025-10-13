Saudia e SriLankan Airlines avviano un nuovo accordo di interline Nuovo accordo di interline per Saudia e SriLankan Airlines, un’intesa che conferma la volontà dei due vettori di consolidare la loro storica cooperazione e migliorare l’accessibilità tra il Medio Oriente, l’Asia meridionale e oltre. L’accordo mette in rete 13 destinazioni internazionali del network Saudia a 13 aeroporti interni sauditi, coprendo le tre province del Regno e consentirà ai passeggeri di entrambe le compagnie di prenotare più facilmente biglietti combinati, garantire un unico check-in e beneficiare di una maggiore continuità del servizio. «I viaggiatori in tutta l’Arabia Saudita possono ora godere di una maggiore comodità, una migliore connettività e una più ampia scelta di itinerari», ha dichiarato SriLankan Airlines. Questa cooperazione rafforza ulteriormente la posizione di Colombo come ponte strategico tra il Medio Oriente e il Sud-est asiatico». L’annuncio è stato dato lo stesso giorno dell’inaugurazione del primo volo di linea Saudia tra Riyadh e Mosca, operato in collaborazione con la Saudi Tourism Authority e l’Air Connectivity Program, due pilastri della strategia turistica del regno. L’espansione della rete di Saudia è pienamente in linea con la strategia di diversificazione economica del Paese, incentrata sulla trasformazione del trasporto aereo in vettore di sviluppo. Il programma Vision 2030 mira a rendere l’Arabia un hub globale, moltiplicando le partnership e i collegamenti a lungo raggio. Condividi

