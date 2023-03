Sas sigla un nuovo accordo con Amadeus per i servizi Ndc Sas e Amadeus consolidano ulteriormente il proprio rapporto con la sigla di un nuovo accordo grazie a cui il vettore scandinavo potrà beneficiare dei vantaggi offerti da Amadeus Altéa nella distribuzione di offerte di merchandising avanzate tramite Ndc. In pratica, gli agenti di viaggio potranno accedere al contenuto Ndc di Sas attraverso Amadeus Travel Platform, che si aggiunge al contenuto non Ndc esistente. Gli agenti continueranno a ricoprire un ruolo fondamentale per Sas e la nuova partnership fornirà la tecnologia per proporre in modo efficace le offerte sul canale travel seller. “Questo accordo con Amadeus risponde alle nostre esigenze di distribuzione in continua evoluzione, supporta la nostra strategia di business e offre agli agenti di viaggio partner un accesso facile ed efficiente ai contenuti proposti da Sas – ha sottolineato Kati Andersson, VP Digital Transformation del vettore -. Continueremo a fornire agli agenti di viaggio il maggior numero possibile di scelte per accedere alle nostre tariffe e ai nostri contenuti ancillari”. L’utilizzo di Altéa Ndc facilita la distribuzione dei contenuti, in quanto supporta i flussi di prenotazione Ndc end-to-end, dallo shopping all’acquisto al servicing, mentre le compagnie aeree possono personalizzare le offerte utilizzando le più recenti tecniche di merchandising. “Forte dell’esperienza di Amadeus sia come aggregatore che, come fornitore di IT, siamo in una posizione unica per offrire le migliori soluzioni del settore per entrambe le parti, con l’aggregazione completa del contenuto Ndc e non-Ndc attraverso Amadeus Travel Platform, in grado di offrire nuove funzionalità di distribuzione per le compagnie aeree e la massima efficienza per le agenzie di viaggio” ha aggiunto Gabriele Rispoli, Direttore Commerciale di Amadeus Italia, Israele, Grecia e Cipro.

