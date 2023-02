Sas: la domanda di viaggio si rafforza mentre avanza il piano di ristrutturazione Previsioni positive per Sas a margine della chiusura di un primo trimestre 2023 che ha registrato un aumento del numero di passeggeri trasportati del +48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il load factor ha raggiunto il 69,3%, attestandosi quindi sui livelli pre-pandemici (69,5%). Inoltre, lo yield è aumentato di quasi il 7% rispetto al primo trimestre del 2022. “Le incertezze economiche, con l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione probabilmente influenzeranno l’industria dei viaggi in futuro, ma la domanda complessiva di base per i viaggi rimane sana e continua la sua forte tendenza – spiega una nota del vettore -. Continuiamo a prepararci per una stagione estiva intensa, con un aumento della domanda e della capacità prevista. Nel corso del trimestre abbiamo annunciato l’apertura di 20 nuove rotte per l’estate 2023. Ciò significa che quest’estate avremo un totale di oltre 5.000 voli settimanali verso più di 100 destinazioni”. Prosegue intanto l’iter del Chapter 11 negli Stati Uniti che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi generali del piano Sas Forward. “Nel corso del trimestre abbiamo concluso le trattative con i locatori di aeromobili, raggiungendo accordi con 15 locatori che rappresentano 59 aeromobili. Grazie a questi accordi, ci aspettiamo di raggiungere le riduzioni di costi previste. Ci stiamo impegnando con diverse parti interessate nell’ambito della prossima fase del processo di Chapter 11, che prevede l’avvio di un processo di sollecitazione di capitale per ottenere il capitale necessario a rafforzare il bilancio in linea con gli obiettivi di Sas Forward”.

