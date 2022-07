Sas chiede volontariamente il Chapter 11 negli Stati Uniti

Sas sceglie la rotta del Chapter 11 presentando volontariamente istanza per il procedimento negli Stati Uniti: il processo di bancarotta controllata, come si legge da Borsa Italiana, ha preso il via dopo il fallimento delle trattative salariali tra Sas e i piloti, con la compagnia che ha spiegato che “lo sciopero dei piloti ha avuto un impatto sulla posizione finanziaria e sulla liquidità“.

Le operazioni e il network della compagnia non sono però interessati dal Chapter 11 e Sas spiega una nota ufficiale del vettore – continuerà a servire i propri passeggeri normalmente, sebbene lo sciopero dei sindacati dei piloti avrà un impatto sull’operativo.

La società ha affermato di essere “in trattative a buon punto con un certo numero di potenziali finanziatori” in merito all’ottenimento di ulteriori finanziamenti per supportare le operazioni durante questo processo sotto la supervisione del tribunale.