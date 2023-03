Sardegna, patto con Aeroitalia: tariffe agevolate per i sardi emigrati e ‘price cap’ per i turisti E’ un ‘patto di amicizia’ quello siglato tra Aeroitalia e la Regione Sardegna per le rotte in continuità territoriale da Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino: la compagnia garantirà su tutti i suoi voli la tariffa residenti anche agli emigrati sardi. L’intesa raggiunta, come riporta l’Ansa, prevede anche che Aeroitalia applichi un tetto massimo, corrispondente a non più del quadruplo della tariffa residenti, ai biglietti in vendita destinati a chi non è sardo per non penalizzare i turisti che sceglieranno l’Isola come destinazione per le vacanze e la stagione alle porte, con la Pasqua imminente. Rientra infine nell’accordo anche un pacchetto di assunzioni di ex lavoratori di Meridiana ed Air Italy. Per quanto riguarda i biglietti ai residenti le procedure saranno stabilite in un apposito protocollo tra la compagnia aerea e la Fasi, la Federazione delle associazioni sarde in Italia: “Quello che l’Europa ci nega lo stiamo costruendo noi, pezzo per pezzo, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale: un modello sardo di continuità territoriale” ha dichiarato l’assessore ai trasporti della Regione, Antonio Moro. L’assessore ha sottolineato che “Con il ‘price cap’ per le tariffe dei non residenti per tutto l’anno, cerchiamo poi di favorire il comparto turistico, rendendo le nostre mete di vacanza più accessibili e competitive sui mercati nazionali e internazionali“.

