Sardegna: la regione chiede più voli a Ita e Aeroitalia per le festività P iù voli in vista delle prossime festività sulle rotte da e per la Sardegna: questo uno dei temi caldi affrontati al tavolo fra l’assessore dei Trasporti della regione, Barbara Manca, e le due compagnie aeree che si sono aggiudicate i voli in ct: Ita Airways sullo scalo di Alghero e AeroItalia per Cagliari. Il tutto nell’intento di “anticipare le soluzioni” di potenziali problematiche. «Innanzitutto abbiamo fornito alle compagnie una serie di dati elaborati quotidianamente dal nostro assessorato sul livello di riempimento degli aerei e sulle date che nei periodi di picco, le vacanze di Natale in primis, necessiterebbero di voli aggiuntivi per soddisfare le esigenze di trasporto – spiega l’assessore Barbara Manca, ripresa dall’Ansa -. Grazie al lavoro svolto abbiamo la possibilità di anticipare le criticità, così da evitare emergenze e atti d’urgenza da adottare all’ultimo minuto». Poi l’analisi dei problemi segnalati dai passeggeri, per entrambe le compagnie. Con AeroItalia si è affrontata la questione del limite agli orari di prenotazione dei voli e del check-in online, al momento disponibile fino a tre ore prima dell’orario di partenza del volo, o dei mancati rimborsi spettanti per i servizi aggiuntivi e infine sul code sharing. La compagnia ha dato rassicurazioni su tutto sottolineando di aver siglato un accordo di code sharing con Qatar Airways attivo da gennaio prossimo. È stato poi discusso il problema principale riguardante i collegamenti da Alghero, gli orari dei voli per Milano Linate: Ita Airways si è resa disponibile a posticipare il volo di rientro di 45 minuti per rendere più confortevole il rientro nell’Isola dei cittadini sardi. Ma sono ancora in corso valutazioni per l’anticipo di quello del mattino. Condividi

