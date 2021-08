Sardegna: a rischio la continuità territoriale dopo il 15 ottobre

C’è preoccupazione in Sardegna per i voli in continuità territoriale. Infatti fra tra meno di due mesi scadrà l’attuale continuità territoriale aerea da e per la Sardegna e nel medesimo periodo ci sarà la sospensione delle attività di volo di Alitalia, che ha già sospeso la vendita di biglietti dal 15 ottobre in poi, e la contestuale nascita di Ita.

“In questo nuovo contesto, resta l’incertezza di come si continuerà a garantire la continuità territoriale aerea in assenza di un bando che da oltre 3 anni tarda ad arrivare e, cosa forse più importante, in mancanza di un vettore in grado di accettare gli oneri di servizio necessari ad assicurare il diritto alla mobilità dei sardi”.