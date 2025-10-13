Sacbo lancia la “Bike Future Challenge” dedicata alle scuole superiori di Bergamo Si chiama “Bike Future Challenge” il nuovo progetto firmato da Sacbo e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia, che mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dello slow tourism. L’iniziativa prevede che le scuole che aderiranno all’iniziativa, entro il 28 novembre 2025, verranno coinvolte in un percorso educativo per avvicinare le giovani generazioni a una mobilità più responsabile e rispettosa dell’ambiente, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare riflessioni e proposte concrete che abbiano un impatto positivo sulla comunità e sul territorio. Il progetto Bike Future Challenge si inserisce pienamente nello spirito dell’Agenda 2030, contribuendo a orientare il lavoro dei giovani verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Gli studenti delle scuole aderenti avranno l’occasione di: sviluppare competenze trasversali legate all’educazione civica, ambientale, storico-culturale; proporre soluzioni innovative in chiave di mobilità sostenibile; partecipare concretamente ad esperienze reali legate al mondo del lavoro e alla cittadinanza attiva; incontrare esperti, startup e associazioni che operano nel campo della mobilità sostenibile. Le scuole possono partecipare al “Bike Future Challenge” progettando idee o elaborati sulla mobilità sostenibile, prendendo parte a una visita guidata all’aeroporto -primo scalo europeo certificato “Bike Friendly” – per conoscere le strutture dedicate ai cicloturisti, e partecipando all’evento finale con workshop e presentazione dei progetti realizzati. Le diverse modalità possono essere scelte singolarmente o combinate a seconda delle preferenze di ciascun istituto. Condividi

