Sac: attese entro il 3 giugno le manifestazioni di interesse per l’acquisto del 51% delle quote La Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato l’iter di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della società. In una nota, la società spiega che alla procedura «potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale». Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta nell’avviso pubblico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Obiettivo ultimo rimane la valorizzazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale gestito da Sac: l’ingresso di partner qualificati sosterrà ulteriormente la crescita e la competitività degli scali. Condividi

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Inoltre, grazie alla garanzia “Aw Protection” in caso di impossibilità a partire per la destinazione scelta, a causa di eventi imprevedibili e di forza maggiore, sarà possibile valutare una valida alternativa tra le numerose opportunità di vacanza di Alpitour World o ottenere il rimborso dei servizi non fruiti. A questa si affianca “Neos Fuel Protection”, attiva a partire dai 7 giorni antecedenti la partenza dall’Italia, che interviene in caso di limitazioni legate alla disponibilità di carburante, comunicando le soluzioni adottabili e garantendo comunque sempre il rientro, una volta che il cliente abbia già raggiunto la destinazione.\r

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","post_title":"Alpitour World proroga \"Keep calm & travel\" fino a fine maggio","post_date":"2026-05-04T14:17:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777904226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In relazioni ai rimborsi di voli annullati o cancellati prenotare un volo tramite Booking.com è un po’ come ordinare un caffè al bar affollato: all’inizio sembra tutto velocissimo, poi inizi a chiederti se qualcuno si ricorda ancora di te.\r

Finché va tutto bene, l’intermediario è comodissimo: due clic, prezzi confrontati, viaggio organizzato. Ma appena il volo viene cancellato, ecco che parte il gioco del rimbalzo del rimborso. Tu scrivi a Booking, Booking scrive alla compagnia, la compagnia forse risponde, Booking “sta verificando”, e nel frattempo tu potresti aver già fatto in tempo a organizzare un altro viaggio.\r

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In tempi rapidi\r

Sulla carta, il Regolamento CE 261/2004 dice chiaramente che il rimborso dovrebbe arrivare in tempi rapidi. Nella realtà, invece, sembra più una saga a puntate: “Il rimborso – stagione 4, episodio 12: siamo ancora in attesa”.\r

Il punto è semplice: quando c’è di mezzo un intermediario, nessuno sembra avere fretta. La compagnia rimanda a Booking, Booking rimanda alla compagnia, e tu rimani lì, spettatore pagante.\r

Morale? Gli intermediari sono perfetti. Poi, se il volo è cancellato, scopri che il vero viaggio non era quello in aereo, ma quello per riavere i tuoi soldi.","post_title":"Voli prenotati su Booking e cancellati? Il rimborso è un rimbalzo infinito","post_date":"2026-05-04T13:03:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777899828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignleft\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

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Mezzo milione di euro per migliorare la sicurezza e l’accessibilità alla Fortezza medicea di San Martino a San Piero a Sieve.\r

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La regione Toscana ha dato il via libera all’accordo con il comune di Scarperia e San Piero per sostenere gli interventi di miglioramento funzionale e la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla fortificazione voluta da Cosimo I de’ Medici.\r

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«Si tratta di un intervento molto importante per quel territorio - afferma il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - Esso permetterà che si realizzino lavori su aree pubbliche di notevole interesse per la comunità. Questo intervento, che rende più sicura la viabilità, si inserisce nel quadro delle azioni regionali volte alla valorizzazione e alla sicurezza del patrimonio storico e culturale della Toscana. Inoltre permetterà anche una migliore fruizione del complesso mediceo da parte di chi è interessato ad ammirare questa struttura così architettonicamente imponente, meta di turisti ed appassionati di storia e di tradizioni. Cosimo I volle la costruzione di questa fortificazione per porre un baluardo a difesa dei possedimenti della famiglia de’ Medici e della città di Firenze, oltre che per soddisfare le richieste delle popolazioni di questa parte di Mugello».\r

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Al comune di Scarperia e San Piero sarà concesso un contributo straordinario fino a un massimo di 500 mila euro per l’anno 2026.\r

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«Grazie al contributo della Regione - aggiunge Federico Ignesti, sindaco di Scarperia San Piero - e in particolare all’impegno del presidente Giani possiamo rivalorizzare la Fortezza di San Martino. Questo intervento ci permette di riqualificare la strada che da Villa Adami porta alla Fortezza come primo atto anche di una possibile eventuale valorizzazione della stessa Fortezza, che ci auguriamo possa avere una nuova vita in futuro. Ma è significativo adesso soffermarsi su questo intervento che metterà in migliori condizioni una via di accesso a una struttura di grande valore storico che qualifica il nostro territorio».","post_title":"Toscana, 500 mila euro per valorizzare la Fortezza Medicea a San Piero a Sieve","post_date":"2026-05-04T12:11:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777896668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa svolta digitale è finalmente realtà: il Pass Interrail è disponibile in formato digitale e acquistabile su trenitalia.com, oltre che presso le biglietterie della società ferroviaria e le agenzie del network Trenitalia.\r

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Grazie all’integrazione dello standard Osdm (Open Sales and Distribution Model), l’esperienza di acquisto del Pass - che permette di viaggiare liberamente in 33 Paesi europei e oltre 30.000 destinazioni - è ora più fluida e immediata, sia per i viaggiatori sia per i partner del network distributivo. L’adozione dello standard Osdm, infatti, abilita una comunicazione strutturata tra le piattaforme di vendita dei diversi operatori ferroviari, garantendo una distribuzione più efficiente e una maggiore flessibilità commerciale sull'intera rete ferroviaria europea.\r

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Questo traguardo conferma la solida collaborazione tra le due organizzazioni. Trenitalia, infatti, ha incluso i treni Frecce, Intercity e Regionali nel network Interrail - previa eventuale prenotazione del posto per l’Alta Velocità direttamente nell’app mobile di Interrail - e sostiene il progetto anche attraverso l’offerta dedicata ai clienti stranieri del One Country Pass per l’Italia. L’implementazione della connettività Osdm segna l’evoluzione naturale di questa partnership, rafforzando l’infrastruttura digitale a supporto della mobilità ferroviaria e delle vendite internazionali.\r

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L'integrazione nel sistema di vendita Trenitalia semplifica anche la creazione di pacchetti e la promozione di viaggi ferroviari internazionali. Il miglioramento della connettività favorisce inoltre l'evoluzione costante dell'ecosistema dei Pass Interrail digitali, permettendo ai viaggiatori di scegliere e ricevere istantaneamente il Pass più adatto al proprio itinerario europeo, con la possibilità di pianificare e gestire i propri viaggi direttamente tramite l’app di Interrail “Rail Planner”.\r

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Sebbene la natura del Pass Interrail rimanga invariata, il rafforzamento dell'integrazione digitale ne accresce l'accessibilità e potenzia le opportunità di vendita all'interno dell'intero canale distributivo italiano e internazionale.\r

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«La connettività digitale è fondamentale per il futuro della vendita ferroviaria internazionale - ha dichiarato Ozlem Birkalan, chief brand and commercial officer di Interrail -. Questo traguardo raggiunto con Trenitalia rappresenta un enorme passo avanti verso un ecosistema ferroviario più integrato. Rafforzando le modalità di distribuzione e accesso ai nostri prodotti, aiutiamo un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la bellezza di esplorare l’Europa in treno».\r

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«La nostra collaborazione con Interrail rende l'Europa ancora più vicina e accessibile - ha sottolineato Francesco Cacciapuoti, direttore sales di Trenitalia -. Grazie alla nuova connettività digitale, acquistare un Pass su trenitalia.com diventa un gesto semplice e immediato. Il nostro obiettivo è restituire al viaggiatore la libertà di vivere un'esperienza autentica e profonda, trasformando il viaggio in treno da semplice spostamento a cuore pulsante di un'avventura senza confini».\r

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«Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso strategico che Trenitalia sta portando avanti a livello europeo per rendere il viaggio in treno sempre più semplice e accessibile, anche oltre i confini nazionali - ha dichiarato Federica Santini, direttrice atrategie & traveler experience di Trenitalia -. L’integrazione digitale del Pass Interrail attraverso lo standard OSDM è un esempio concreto di come protocolli comuni possano tradursi in benefici tangibili per i passeggeri e per i Partner, semplificando l’interoperabilità e l’accesso ai servizi e rafforzando il ruolo del treno come pilastro della mobilità europea sostenibile».","post_title":"Interrail e Trenitalia: il pass per viaggiare in tutta Europa è finalmente digitale","post_date":"2026-05-04T10:18:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777889905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 811.000 arrivi nel 2025, pari ad un incremento del +10%, il mercato Italia conferma il già ottimo trend di crescita verso la Polonia, superando ampiamente i livelli pre-pandemici del 2018 e 2019 (rispettivamente 601.000 e 582.000 visitatori).\r

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«Il mercato italiano continua a fornire risultati decisamente incoraggianti - ha sottolineato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo -. È il segnale di un interesse sempre in affermazione nei confronti di una destinazione capace di rinnovarsi e di proporre esperienze diversificate, in linea con le aspettative del viaggiatore contemporaneo e di una strategia promozionale efficace, che ha saputo valorizzare un’offerta turistica autentica, eterogenea e in costante evoluzione».\r

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Altro elemento degno di nota è quelle relativo alla spesa complessiva degli italiani che ha raggiunto, sempre nel 2025, i 462 milioni di euro, mentre i pernottamenti si attestano attorno ai 6 milioni, a dimostrazione di un interesse crescente verso soggiorni più strutturati e di una maggiore permanenza sul territorio.\r

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Accanto alle principali città d’arte – Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia – aumenta l’interesse per località meno battute, come Poznan e Lublino, apprezzate per il loro dinamismo e per un’offerta culturale ricca ed evoluta.\r

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A sostenere questa crescita contribuisce anche la rete di collegamenti aerei tra Italia e Polonia, con le recenti aggiunte dei collegamenti Roma-Cracovia e Bologna-Varsavia operati da Lot.\r

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«Autenticità, natura e patrimonio culturale sono oggi i nostri principali punti di forza – conclude Barbara Minczewa – elementi che rendono la Polonia una meta sempre più apprezzata dal pubblico italiano ed è davvero incoraggiante vedere come l’Italia stia generando risultati così solidi e continui. Non parliamo solo di un aumento numerico, ma di un cambiamento qualitativo: oggi il viaggiatore italiano sceglie la Polonia per soggiorni più lunghi, per esperienze più diversificate e per scoprire non solo le grandi città, ma anche regioni, natura e itinerari meno conosciuti».","post_title":"Polonia: i flussi dall'Italia sono cresciuti a doppia cifra nel 2025","post_date":"2026-05-04T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777886102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I salatissimi costi del carburante impongono ad Air France-Klm la revisione al ribasso delle previsioni di crescita della capacità per l'anno in corso. Il gruppo franco-olandese stima infatti che la spesa per il jet fuel aumenti di 2,4 miliardi di dollari nel 2026, dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

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Di conseguenza, l'outlook sulla crescita della capacità si attesta su una percentuale compresa tra il 2% e il 4%, in calo rispetto alle precedenti stime del 3-5%.\r

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Ben Smith, ceo di Air France-Klm ha dichiarato in un comunicato che gli incrementi dei prezzi del carburante «dovrebbero pesare sui prossimi trimestri», dopo che la compagnia ha riportato una perdita inferiore alle attese nei primi tre mesi dell'anno. Smith ha aggiunto che il contesto operativo rimane «incerto».\r

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Air France-Klm attua una «politica di hedging variabile», che consentirà alla compagnia aerea di risparmiare 1,5 miliardi di dollari. Ciononostante, la spesa totale per il fuel nel 2026 dovrebbe ammontare a 9,3 miliardi di dollari, con un aumento di 2,4 miliardi rispetto al 2025. La compagnia prevede di spendere 1,1 miliardi di dollari in più per il carburante nel trimestre aprile-giugno.\r

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Nel primo trimestre 2026 il vettore ha registrato una perdita operativa di 27 milioni di euro, risultato comunque migliore rispetto al rosso di 389 milioni di euro previsto dagli analisti.\r

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Ha affermato che c'è stata una spinta iniziale dopo lo scoppio della guerra in Iran, poiché un numero maggiore di viaggiatori ha preferito i vettori europei per i voli verso l'Asia, e che ha aumentato i prezzi dei biglietti in risposta all'aumento dei costi del carburante.","post_title":"Air France-Klm in frenata: la spesa per il fuel aumenta di 2,4 mld di euro","post_date":"2026-04-30T15:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777562321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Autonoma Sardegna, insieme alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, alla Fondazione di Sardegna ed F2i Sgr, hanno sottoscritto il term sheet per la realizzazione del sistema aeroportuale sardo, che comprenderà gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.\r

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L'obiettivo è quello di delineare un possibile assetto societario e industriale integrato tra le tre società di gestione aeroportuale che gestiscono gli aeroporti Sogaer, Geasar e Sogeaal. L'integrazione industriale delle tre società non rappresenta una mera riorganizzazione societaria, ma uno strumento per dotare la Sardegna di un sistema aeroportuale unitario e coordinato, capace di valorizzare le diverse vocazioni degli scali ed i territori di riferimento.\r

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Come si legge dal sito web della Regione, la finalità strategica del percorso avviato è creare le condizioni per il riconoscimento e la piena operatività della rete aeroportuale sarda, coerentemente con l'impostazione del redigendo Piano nazionale degli aeroporti, che individua nella rete tra gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia un assetto territoriale idoneo a rafforzarne l'efficienza, la sostenibilità e la competitività.\r

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Il term sheet individua, in particolare, alcuni elementi essenziali dell'operazione: il possibile conferimento da parte della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano della propria partecipazione in Sogaer nella capogruppo del sistema aeroportuale Aeroporti di Sardegna; l'ingresso della Regione Autonoma della Sardegna nella compagine di \"Aeroporti di Sardegna\"; la definizione di un modello di governance che preveda un ruolo significativo dei soci pubblici ed un ruolo industriale istituzionale dei soci privati.\r

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Particolare rilievo assume il coinvolgimento della Regione Autonoma della Sardegna, che ad oggi ha quote di minoranza nelle società aeroportuali, ed è stata riconosciuta dalle parti come elemento di importanza strategica in ragione dei profili di interesse pubblico territoriale connessi all'operazione.\r

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Il documento sottoscritto prevede anche l’istituzione di un Comitato per il monitoraggio delle strategie di sviluppo del territorio e degli investimenti finanziati con fondi pubblici, «con funzioni consultive e informative sui piani industriali, sui trend gestionali e sugli interventi infrastrutturali e sulle attività in materia di continuità territoriale».","post_title":"Sardegna: siglato il term sheet per la gestione unica degli aeroporti","post_date":"2026-04-30T14:49:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777560557000]}]}}