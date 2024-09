Ryanair sposta 4 aeromobili da Milano Bergamo: più investimenti su Malpensa e altre basi Ryanair avanza dritta per la sua rotta e punta ai 60 milioni di passeggeri per il mercato Italia, dove aggiusta le proprie pedine su uno scacchiere inevitabilmente influenzato dai ritardi sulle consegne Boeing, dai mutati scenari di mercato (dall’accordo Ita Airways-Lufthansa alla chiusura della base easyJet a Venezia). La low cost per l’inverno in arrivo ha quindi deciso di trasferire «quattro dei 24 aeromobili basati a Milano Bergamo, con conseguente taglio del 5% dei 20 milioni di posti offerti e di cinque rotte, su aeroporti con costi inferiori e dove si prevedono maggiori potenzialità di crescita – ha dichiarato il ceo del gruppo Michael O’Leary -. In primis a Malpensa, che riceverà quindi il suo ottavo velivolo basato e dove saranno aperte 10 nuove rotte per un totale di 42, con l’obiettivo di trasportare 4,5 milioni di passeggeri (+7%)». Le new entry da Malpensa sono Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn. E se lo scalo varesino non è certamente meno caro rispetto a quello orobico, è altrettanto vero che «si apriranno nuovi spazi e potenzialità legati alla finalizzazione dell’accordo Ita-Lufthansa». Gli altri velivoli verranno spostati sulle basi di Trieste e Reggio Calabria «che hanno costi più bassi, avendo abolito l’addizionale comunale». Da qui l’ennesimo appello alla regione Lombardia e più in generale al governo italiano affinché si segua questa strada «che porterebbe a un ulteriore investimento di Ryanair di 4 miliardi di dollari, con l’aggiunta di 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro». A livello globale la low cost prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri, il +35% rispetto al 2019 e il +8% rispetto all’anno precedente, ha sottolineato O’Leary, che ha ribadito come le previsioni siano migliorate, con tariffe «ancora in calo ma meno di quanto inizialmente previsto». Nota dolente si conferma quella legata ai ritardi nelle consegne dei velivoli da parte di Boeing, «che stanno pesando sulla nostra crescita e l’annuncio dello sciopero ci porterà a un ritardo ulteriore»: entro la fine dell’anno il vettore prevede di ricevere 10 Boeing 737 Max . Interesse dichiarato anche per Venezia, dove easyJet ha recentemente comunicato la chiusura della sua base: «In Veneto abbiamo una base a Treviso e una Venezia: stavamo già trattando con il Marco Polo per un ulteriore sviluppo e, dopo l ‘annuncio di easyJet, questi colloqui hanno avuto un’accelerazione. Sono ragionevolmente ottimista su una nostra crescita a Venezia, dall’aprile 2025 anche se, ancora una volta, tutto è subordinato all’arrivo di nuovi aerei». Condividi

\r

«L'acquisizione - afferma il ceo del gruppo - nel lungo termine significherà tre cose: uno, il contribuente italiano non dovrà più salvare Alitalia ogni due o tre anni. Due, le tariffe di Ita saranno più alte; tre, ci saranno maggiori opportunità per Ryanair di far crescere le rotte domestiche italiane e quelle internazionali dall'Italia verso altre destinazioni in Europa».\r

\r

Nello specifico O'Leary evidenzia «maggiori opportunità a livello regionale: pensiamo che quando Lufthansa avrà il pieno controllo di Ita orienterà parte dell'attività non più verso Roma e Milano, ma verso Monaco e Francoforte. È quello che già era accaduto con le acquisizioni di Brussels Airlines, Austrian e Swiss. E faranno esattamente la stessa cosa con Ita.\r

\r

Questo creerà maggiori opportunità di crescita per Ryanair. Stiamo quindi aumentando il numero di aeromobili basati negli aeroporti regionali italiani. Ma vogliamo continuare a crescere fortemente a Bergamo e pensiamo che ci saranno opportunità di crescita anche a Malpensa». \r

La stoccata a Wizz Air\r

Stuzzicato nel commentare le novità in casa dei competitor, O'Leary non si fa mancare la sferzata su Wizz Air, sottolineando come la crescita della low cost ungherese «negli ultimi due o tre anni sia rivolta al Medio Oriente. Sono in Arabia Saudita, Kuwait, Qatar. Si parla di rotte verso l'India e, più recentemente, di rotte verso la Cina (...) Cinque anni fa erano in concorrenza con Ryanair a Vienna e in Italia». \r

\r

Ora, secondo O'Leary, le cose sono cambiate, hanno capito che «non possono competere con Ryanair. Quindi penso che la loro strategia sia sensata». E ancora: «Li abbiamo superati a Budapest, che è il loro mercato domestico. L'anno scorso abbiamo aperto a Tirana, che era il loro mercato principale. Avevano l'80% del mercato albanese, credo che nei primi dodici mesi siamo cresciuti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"O'Leary, Ryanair: «Ecco perché l'accordo Ita-Lufthansa è molto positivo»","post_date":"2024-09-17T12:00:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1726574413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quindicesima edizione del Salone del camper di Parma ha ufficialmente aperto i battenti nei giorni scorsi. La kermesse, organizzata presso Fiere di Parma, si è nuovamente consolidata come la fiera di riferimento per gli appassionati del turismo all’aria aperta in Italia e la seconda più importante d’Europa in termini di affluenza. Basti pensare che le presenze lo scorso anno sono state di oltre 100mila visitatori registrati.\r

\r

Al Salone di Parma presenziano oltre 330 espositori, 70 dei quali provenienti da 16 paesi diversi, che espongono più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati. Rispetto all’anno precedente, sia il numero degli espositori che l’area espositiva hanno registrato una crescita del 4%, confermando l’interesse sempre più vivo per i veicoli ricreativi e il turismo open-air.\r

\r

Il ministro Santanchè che ha prsenziato all'apertura del salone, ha annunciato l’imminente lancio di un bando da 33 milioni di euro, promosso dal Ministero del Turismo, destinato a finanziare la realizzazione di nuove aree di sosta per camper in tutto il Paese. “Il turismo all’aria aperta – ha dichiarato Santanchè – non è più un semplice svago, ma una vera esperienza di viaggio. Oggi il settore conta su soluzioni moderne come casette mobili e aree attrezzate per camper, grazie anche al lavoro di imprenditori e operatori che hanno contribuito alla sua crescita esponenziale.”","post_title":"Il successo del Salone del camper. Santanchè: «Pronto un bando da 33 milioni»","post_date":"2024-09-17T11:39:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726573173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair avanza dritta per la sua rotta e punta ai 60 milioni di passeggeri per il mercato Italia, dove aggiusta le proprie pedine su uno scacchiere inevitabilmente influenzato dai ritardi sulle consegne Boeing, dai mutati scenari di mercato (dall'accordo Ita Airways-Lufthansa alla chiusura della base easyJet a Venezia).\r

\r

La low cost per l'inverno in arrivo ha quindi deciso di trasferire «quattro dei 24 aeromobili basati a Milano Bergamo, con conseguente taglio del 5% dei 20 milioni di posti offerti e di cinque rotte, su aeroporti con costi inferiori e dove si prevedono maggiori potenzialità di crescita - ha dichiarato il ceo del gruppo Michael O'Leary -. In primis a Malpensa, che riceverà quindi il suo ottavo velivolo basato e dove saranno aperte 10 nuove rotte per un totale di 42, con l'obiettivo di trasportare 4,5 milioni di passeggeri (+7%)». Le new entry da Malpensa sono Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn.\r

\r

E se lo scalo varesino non è certamente meno caro rispetto a quello orobico, è altrettanto vero che «si apriranno nuovi spazi e potenzialità legati alla finalizzazione dell'accordo Ita-Lufthansa».\r

\r

Gli altri velivoli verranno spostati sulle basi di Trieste e Reggio Calabria «che hanno costi più bassi, avendo abolito l'addizionale comunale». Da qui l'ennesimo appello alla regione Lombardia e più in generale al governo italiano affinché si segua questa strada «che porterebbe a un ulteriore investimento di Ryanair di 4 miliardi di dollari, con l'aggiunta di 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all'anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro».\r

\r

A livello globale la low cost prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri, il +35% rispetto al 2019 e il +8% rispetto all'anno precedente, ha sottolineato O'Leary, che ha ribadito come le previsioni siano migliorate, con tariffe «ancora in calo ma meno di quanto inizialmente previsto». \r

\r

Nota dolente si conferma quella legata ai ritardi nelle consegne dei velivoli da parte di Boeing, «che stanno pesando sulla nostra crescita e l'annuncio dello sciopero ci porterà a un ritardo ulteriore»: entro la fine dell’anno il vettore prevede di ricevere 10 Boeing 737 Max .\r

\r

Interesse dichiarato anche per Venezia, dove easyJet ha recentemente comunicato la chiusura della sua base: «In Veneto abbiamo una base a Treviso e una Venezia: stavamo già trattando con il Marco Polo per un ulteriore sviluppo e, dopo l 'annuncio di easyJet, questi colloqui hanno avuto un'accelerazione. Sono ragionevolmente ottimista su una nostra crescita a Venezia, dall'aprile 2025 anche se, ancora una volta, tutto è subordinato all'arrivo di nuovi aerei».","post_title":"Ryanair sposta 4 aeromobili da Milano Bergamo: più investimenti su Malpensa e altre basi","post_date":"2024-09-17T11:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726571110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate.\r

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e \"città dell’accoglienza\" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini.\r

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28.\r

Marco Nereo Rotelli, \"artista della luce”, leggendo il libro \"La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita\" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto \"Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre.\r

\r

La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce\r

\r

La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno\" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo.\r

","post_title":"“Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace","post_date":"2024-09-17T10:09:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726567755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines si prepara all'annunciato decollo da Milano Malpensa: la compagnia aerea collegherà infatti l'hub lombardo alla capitale Hanoi dal 1° luglio 2025.\r

\r

L'atteso volo era stato anticipato lo scorso giugno in occasione del roadshow di presentazione dell’offerta turistica del Paese del Sud-est asiatico, che si era svolto proprio a Milano.\r

\r

Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 787-9 che opererà tre frequenze alla settimana, ogni martedì, venerdì e sabato: partenza da Malpensa alle 12.30 e arrivo ad Hanoi alle 4.30 (del giorno seguente).\r

\r

Prosegue nel frattempo l'ampliamento della flotta: lo scorso agosto la compagnia ha preso in consegna il suo quinto Boeing 787-10, configurato con 24 posti in Business class e 343 posti in Economy; mentre il mese precedente era stata la volta del primo dei tre A320neo in consegna quest'anno.\r

\r

Attualmente Vietnam Airlines opera con una flotta di quasi 100 aeromobili, tra cui - per il network di lungo raggio - cinque Boeing 787-10, 11 Boeing 787-9 e 14 Airbus A350 nella sua flotta wide-body.","post_title":"Vietnam Airlines: il volo diretto Milano-Hanoi decollerà il 1° luglio 2025","post_date":"2024-09-17T09:15:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726564508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande soddisfazione in casa Sea Aeroporti di Milano, dopo la conferma di Etihad Airways sull'aumento delle frequenze tra Milano Malpensa e Abu Dhabi, previsto per il prossimo dicembre quando dai 10 attuali si salirà a 14 voli settimanali.\r

\r

«Il potenziamento del servizio contribuirà ad ottimizzare le opportunità di viaggio sia per la capitale degli Emirati Arabi Uniti che per le molteplici coincidenze offerte dal vettore dal proprio hub grazie alla doppia frequenza giornaliera offerta tutti i giorni - ha commentato Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. La scelta di Etihad rappresenta un ulteriore rafforzamento della storica partnership con Sea e premia la strategia di network del nostro scalo, orientata ad un progressivo incremento delle rotte a medio e lungo raggio. Milano Malpensa è un aeroporto leader in Italia ed Europa per la connettività sul Medio Oriente, con 15 destinazioni servite in 13 paesi».\r

\r

Il nuovo operativo, già prenotabile, offre maggiori frequenze di volo e convenienti orari di partenza alle 14:00 per molte destinazioni europee, rafforzando ulteriormente il turismo verso Abu Dhabi. «L'adattamento del nostro operativo con partenze alle 14:00 da Abu Dhabi permette ai nostri ospiti di avere orari di check-out comodi dai loro hotel, consentendo loro di sfruttare al massimo il soggiorno nella nostra bellissima città» ha sottolineato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore.","post_title":"Tucci, Sea, su Etihad: «Grande soddisfazione per l'aumento dei voli da Malpensa»","post_date":"2024-09-17T09:00:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726563656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474573\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Calia[/caption]\r

\r

Francesco Calia è il nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield. Basato presso la sede di via Turati a Milano, affiancherà Alessandro Belli, head of investments del settore hospitality che, con i suoi uffici presso la sede di Roma, è referente del team per il Centro e il Sud Italia. Quello di Calia è un apprezzato ritorno. Dopo aver lasciato la società qualche anno fa, Francesco ha ricoperto ruoli di rilievo tra i quali il profilo di executive director e membro del board of directors, a capo del team hotel in Cbre Italy. Manager con una grande esperienza nel settore, è specializzato in consulenza strategica e transazioni per asset immobiliari nel settore alberghiero e ha gestito operazioni per un valore complessivo superiore a un miliardo e mezzo di euro, collaborando con primari investitori, banche e operatori internazionali come Lvmh, Bain Capital, Pif, Blackstone Group e molti altri.\r

\r

\"Crediamo fortemente nel settore alberghiero italiano e riteniamo che possa continuare a dare buoni risultati negli anni a venire, assumendo sempre più un’importanza strategica per i nostri clienti. Il ritorno di Francesco, che una decina di anni fa era già stato nostro collaboratore, rappresenta un passo fondamentale per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questo mercato in crescita - commenta Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman&Wakefield Italia -. Grazie alla vasta esperienza e alla profonda conoscenza del settore, Francesco sarà una risorsa chiave per supportare i nostri clienti nelle loro esigenze di investimento e sviluppo. Il suo ritorno ci permette anche di focalizzare le competenze e le energie di Alessandro Belli sul settore investimenti e su Roma, in cui crediamo e dove vogliamo continuare a crescere. Siamo convinti che il ritorno di Francesco accelererà la crescita e un posizionamento del team tra i leader del settore, con un importante rafforzamento in termini di competenze e presenza geografica”.","post_title":"Francesco Calia nuovo head of hospitality Italia di Cushman & Wakefield","post_date":"2024-09-16T12:56:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726491378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Brasile punta su San Paolo e ha progetti ambiziosi per attrarre sempre più turisti italiani. Le iniziative e le potenzialità sono state presentate ai tour operator e alle compagnie aeree presso l'Ambasciata del Brasile a Roma, coinvolgendo le istituzioni e rappresentanti del turismo della città brasiliana.\r

\r

«La destinazione offre innumerevoli possibilità, è una metropoli multietnica e crogiolo culturale - ha spiegato Roberto de Lucena, segretario di Stato al Turismo e ai Viaggi dello Stato di Sanpa - le attrazioni soddisfano tutte le tipologie di turismo grazie al clima e paesaggi, al mix che nasce dalle integrazioni tra spiagge e metropoli, ottima cucina, eventi ed innovazione. Questa meta merita di essere valorizzata: abbiamo registrato 6 milioni di turisti, di questi solo 130.000 sono italiani. Sono pochi, lavoriamo per raggiungere numeri più importanti con la collaborazione dei t.o., miriamo anche agli italiani per il turismo di ritorno e che hanno legami con la vasta comunità italiana che vive a Sanpa. Il Brasile è il paese più visitato del Sud America, lavoriamo per attirare investimenti, cooperazione e promozione».\r

\r

Tra le principali attrazioni spiccano gli 800 chilometri di spiagge, foresta atlantica meglio preservata del Brasile, musei, città moderna con architetture coloniali e avveniristiche, tradizioni afro brasiliane, eventi, gastronomia di livello e tradizionale. Inoltre, sono a disposizione oltre 400 hotel nella regione di tutte le tipologie, 100.000 autovetture per il noleggio, 20.000 ristoranti e centri congressi e strutture Mice, programmi di visite gratuite per i turisti, e un noto santuario che attira numeri notevoli per il turismo religioso. \r

\r

Tra i segmenti su cui si stanno attivando attività di promozione emerge il turismo di avventura, business, turismo familiare e dei grandi eventi, ma anche turismo rurale nelle fazendas tematiche e turismo culturale.\r

\r

\r

","post_title":"Brasile, focus su San Paolo: «Vogliamo più turisti italiani»","post_date":"2024-09-16T11:59:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726487981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Latam ha dato il via al rinnovo di 24 dei suoi Boeing 787, con un investimento di 360 milioni di dollari che prevede il totale ammodernamento degli interni delle cabine con nuovi sedili, intrattenimento a bordo e miglioramenti del design.\r

In particolare, ci sarà una nuova cabina Premium Business, con l'aggiunta della poltrona Recaro R7 (ex CL6720) di Recaro Aircraft Seating. Per la prima volta, i viaggiatori disporranno di porte dove ci sono le poltrone Premium Business, che garantiranno maggiore privacy, spazio personale e comfort, rendendo il Gruppo Latam il primo in Sud America a offrire questa nuova esperienza.\r

Le poltrone della classe Economy saranno completamente rinnovate con sedili all'avanguardia, progettati ergonomicamente per offrire più spazio e comfort. Inoltre, i passeggeri potranno godere di un maggiore comfort nei sedili Economy Plus, che offrono più spazio per le gambe, maggiore reclinabilità, poggiapiedi ed esclusivo spazio per i bagagli.\r

Dei 24 velivoli interessati al rinnovo, 10 sono Boeing 787-8 - destinati esclusivamente al mercato interno cileno - e 14 sono Boeing 787-9, che operano in Cile, Brasile e Perù. Il primo aereo ad essere ammodernato sarà il Boeing 787-8, che inizierà i voli commerciali il 1° marzo 2025.\r

L'intero processo di ammodernamento degli aerei si svolgerà nelle basi di manutenzione di São Carlos, in Brasile, e di Santiago, in Cile e si stima verrà completato per metà 2026.\r

«Con un design che riflette l'essenza unica del Gruppo Latam e un'attenzione ai minimi dettagli, le nostre nuove cabine sono state create per offrire un'esperienza di viaggio di livello mondiale - afferma Paulo Miranda, vp area customers di Latam Airlines Group -. Le nuove poltrone Premium Business segnano un significativo passo in avanti, combinando comfort, privacy ed eleganza. Questi rinnovamenti ci posizionano come leader nel settore, offrendo ai nostri passeggeri un livello di comfort senza precedenti e un'esperienza di volo esclusiva».\r

\r

","post_title":"Latam rinnova gli interni di 24 B787, con un investimento di 360 mln di dollari","post_date":"2024-09-16T11:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726485588000]}]}}