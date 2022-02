Ryanair cambia rotta: sì ai rimborsi per chi è positivo al Covid

Le cose cambiano, anche quando qualcuno si ostina a non cambiare. Allora per non rimanere troppo isolato è costretto ad adeguarsi al cambiamento. E’ il caso di Ryanair che cambia rotta sui rimborsi. La compagnia aerea irlandese ha deciso di modificare la propria politica dei rimborsi. Se fino a ieri consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di un pagamento di 40 euro ora ha deciso di ripagare con un voucher i passeggeri che non possono prendere un volo prenotato perché positivi al Covid o in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive.

Ecco come fare secondo quanto riportato sul sito di Ryanair.

Per richiedere il voucher di viaggio in caso di positività o quarantena, Basterà, fanno sapere dalla compagnia, compilare un form e allegare la documentazione richiesta. Certificato medico per quarantena, soggiorno forzato in casa (sotto la supervisione delle autorità sanitarie) o ricovero in ospedale a causa del virus Covid 19. Prova di residenza, prova del domicilio o altra prova documentale idonea che dimostri che è stato o è vietato lasciare o entrare una certa area. Prova di partecipazione a un evento rinviato/sospeso o annullato per ottemperare alle istruzioni impartite dal Governo italiano.

I voucher di viaggio sono validi per 24 mesi dalla data di emissione e possono essere riscattati entro la scadenza sul sito web di Ryanair. In caso di mancato utilizzo del voucher entro i 24 mesi di validità, verrà rimborsato il valore del biglietto originario, o il valore residuo del biglietto originario, in caso di utilizzo parziale del voucher. Il valore dei voucher di viaggio non utilizzato viene automaticamente rimborsato alla fine del periodo di validità di 24 mesi. Il rimborso potrà essere richiesto, a scelta del passeggero, in qualsiasi momento.