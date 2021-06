Ryanair raddoppia su Roma Fiumicino: sei velivoli basati e sei nuove rotte

Ryanair alza la posta su Roma Fiumicino. In questo scalo raddoppia la propria presenza con l’aggiunta di tre aeromobili basati, sei nuove rotte e oltre 65 voli settimanali, verso una serie di destinazioni nazionali e internazionali. “Ciò rappresenta un ulteriore investimento di 300 milioni di dollari. Questo fornirà una maggiore connettività verso la regione, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell’economia locale”.

In particolare, Fiumicino conterà 21 rotte in totale (quattro domestiche e 17 internazionali). Le sei nuove rotte decolleranno tutte a partire da agosto. Le destinazioni: Chania, Fuerteventura, Liverpool, Santorini, Tenerife Sud e Zante. Ci saranno poi voli extra su otto rotte esistenti: Barcellona, Bari, Brindisi, Bruxelles, Catania, Kiev, Palermo e Vienna.

Entrambi gli aeroporti

“Siamo lieti di confermare il nostro impegno per Roma e la regione, con 78 rotte in totale da entrambi gli aeroporti, Fiumicino e Ciampino. Incluse 11 nuove rotte verso una serie di hotspot estivi – ha dichiarato Jason Mc Guinness, direttore commerciale di Ryanair -. In particolare, siamo lieti di annunciare l’introduzione di tre ulteriori aeromobili di base a Roma Fiumicino. Insieme a sei nuove rotte e oltre 65 voli extra in partenza ogni settimana quest’estate, raddoppiando la nostra presenza in aeroporto. Questa espansione fornirà una maggiore connettività alla regione e sosterrà il recupero di posti di lavoro e imprese locali”.

L’operativo estivo di Ryanair da Fiumicino e Ciampino prevede un totale di 14 aeromobili basati, 78 rotte in totale (sei nazionali e 72 internazionali, 11 nuove rotte e oltre 470 voli in partenza a settimana da entrambi gli aeroporti.