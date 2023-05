Ryanair pronta a siglare un nuovo maxi ordine a Boeing per i 737 Max Ryanair sarebbe prossima alla firma di un nuovo, importante ordine di aeromobili con Boeing. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti vicine alla trattativa, in fieri ci sarebbe un accordo multimiliardario per una quantità a tre cifre di aeromobili B737 Max. La principale low cost europea aveva interrotto le trattative per almeno 100 velivoli Boeing 737 Max più altrettante opzioni in una disputa sui prezzi circa 18 mesi fa. Lo scorso marzo il ceo del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato che le trattative erano riprese, ma ha ribadito che sarebbero stati necessari sconti significativi. La low cost starebbe considerando i 737 Max 8200 da 200 posti e il 737 Max 10 da 230 posti.

Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683627131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyUp Malta ha ottenuto il certificato di operatore aereo nonché la licenza di operatore aereo per poter operare in Europa.\r

\r

«Il marchio SkyUp con dna ucraino è ora internazionale - ha dichiarato Oleksandr Alba, comproprietario di SkyUp Airlines, che in Italia è rappresentata dal gsa Tal Aviation -. Siamo tra i primi a farlo nella storia dell'aviazione ucraina. Per noi, questo significa aprire nuove opportunità e ampliare il business. Ma il nostro obiettivo ambizioso è mostrare al mondo intero che i marchi ucraini possono competere con quelli europei e, a lungo termine, essere riconosciuti come i migliori in Europa e nel mondo grazie a un servizio speciale. Ora, entrando nel mercato internazionale, abbiamo più opportunità per avvicinare ancora di più la vittoria dell'Ucraina. Simbolicamente e volutamente, il primo aereo della flotta della compagnia aerea maltese SkyUp MT è l'aereo con la scritta The Power of Freedom».\r

\r

Infatti la nuova compagnia aerea ha già registrato il primo aeromobile: il Boeing 737-800, che ha ricevuto il marchio di registrazione 9H-SAU, è un velivolo del 2011 con una cabina da 189 posti. Su richiesta della compagnia aerea, sono stati installati sedili Geven moderni e confortevoli. Entro la fine del 2023, SkyUp MT prevede di accogliere in flotta altri aeromobili. Questi velivoli non apparterranno più alla flotta ucraina di SkyUp ma arriveranno con nuovi contratti.\r

\r

","post_title":"SkyUp Malta ottiene il Coa e si prepara a volare in Europa","post_date":"2023-05-08T13:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683551772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta giovedì scorso la quarta tappa della seconda edizione del roadshow Azemar - Sun Siyam Resorts, per illustrare le strutture del gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore milanese. L'evento si è svolto questa volta alla Maison Delfino di Moncalieri, vicino a Torino. Alla serata piemontese hanno partecipato Patrizia Di Patrizio, responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, Loris Giusti, key account Azemar, Monica Micheli, product manager Azemar, e Federico Calo’, area sales Azemar Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.\r

\r

Tra gli agenti presenti, Fabrizio della Book & Travel, Paola della Lancaster Viaggi, Marco della Marco Viaggi, Gabriella della Easynite Viaggi, Mariagrazia e Renato della Farfalla Viaggi, Delia della Clips Tour, Paolo della Smiling Sun Travel, Edoardo della Tide Travel, Giovanni della Saili Viaggi, Gianluigi della Viaggi Chiara, Tiziana della Gulp Viaggi, Gianfranco, Bruna e Celeste della Mondo Quadro Viaggi, Laura della Geca Viaggi, Danilo della Cercavacanze, Gianni della Borgo Po Viaggi, Gianluca della Lingotto Viaggi, Stefania della Bluvacanze Le Gru, Nadia della Vivere&Viaggiare Torino C.So Francia, Maura della Turnova Viaggi, Giuseppe della Faraway Viaggi, Aurora e Monica della Elephase Viaggi, Andrea dei Viaggi di Gabry e Max, nonché Elisabetta della Interasse Viaggi.","post_title":"Si è tenuta a Moncalieri la quarta tappa del roadshow 2023 Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-05-08T13:08:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683551311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari.\r

\r

«Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l'ottava italiana - ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines».\r

\r

La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800.\r

\r

«Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».\r

\r

«È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo - ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti».","post_title":"Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali","post_date":"2023-05-08T11:21:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683544886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impegno di Emirates volto ad incentivare i flussi turistici, questa volta verso Bahrain ed Ente del Turismo dello Zambia grazie alla sigla di due protocolli di intesa.\r

\r

Nel dettaglio, la compagnia aerea di Dubai sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates serve attualmente il Bahrain con 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777. La partnership prevede che venga ampliata l'attrattività della destinazione in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la consapevolezza del Bahrain come meta ideale per un weekend grazie ad attrazioni interessanti per i viaggiatori provenienti da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

\r

\r

Emirates e l’ente per il turismo dello Zambia esploreranno congiuntamente le opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando il network globale di 140 destinazioni di Emirates. I due Paesi esploreranno modi per collaborare su iniziative chiave per promuovere esperienze nel Paese africano e aumentare la visibilità della destinazione all'interno del network del vettore. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche diverse campagne pubblicitarie e di marketing per spingere i visitatori in entrata in Zambia.\r

\r

Attualmente Emirates, che opera verso lo Zambia dal 2012 offre sette collegamenti settimanali per il Paese.\r

\r

","post_title":"Emirates incentiva i flussi turistici verso Zambia e Bahrain","post_date":"2023-05-08T10:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha aggiunto voli supplementari su più rotte da e per Palermo e da e per Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa per il periodo estivo.\r

In pratica, i voli cancellati sull'aeroporto di Comiso vengono riposizionati a Trapani-Marsala e a Palermo; la low cost aumenterà anche il numero di voli per Roma (sia da Palermo che da Trapani-Marsala).\r

\"Confermiamo il nostro impegno sulla Sicilia con 24 nuovi voli settimanali da/per gli aeroporti di Palermo e Trapani-Marsala, inclusa una nuova rotta da Trapani-Marsala a Malpensa - ha rimarcato Eddie Wilson, ceo della low cost irlandese -. Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i team di gestione di Trapani-Marsala e Palermo per aumentare i voli per Roma quest'estate, offrendo una scelta ancora più ampia ai siciliani. In quanto economia insulare che dipende dall'aviazione per la connettività, la priorità numero uno della Sicilia dovrebbe essere quella di ridurre i costi di accesso attraverso l'abolizione della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) che si applica non solo ai turisti che si recano in Sicilia, ma anche ai siciliani che si viaggiano in Italia per visitare amici o familiari. Questa tassa (quasi tutta destinata a Roma senza alcun beneficio per la Sicilia) non esiste in isole concorrenti come le Baleari, le Canarie, Malta o Cipro e pone la Sicilia in una posizione di svantaggio nell'attrarre investimenti.\r

Purtroppo, Ryanair non ha ancora ricevuto alcuna risposta da parte del governo siciliano alla super proposta di crescita che porterebbe ulteriori 3 milioni di passeggeri alla Sicilia. Questa proposta, che prevede lo sconto della “tassa sul turismo” (addizionale municipale) per tutti i vettori, non solo trasformerebbe la connettività siciliana, ma genererebbe anche 1,5 miliardi di euro all'anno di spesa turistica aggiuntiva per l'economia siciliana\".\r

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ocietà di gestione dell’aeroporto di Trapani-Marsala ha commentato: “Malpensa era proprio tra le destinazioni più richieste dalla nostra utenza. Poterla aggiungere al nostro panel è una grande vittoria che, insieme al potenziamento delle frequenze per Roma, Bologna, Bratislava e Bruxelles accresce le possibilità di mobilità e turismo del territorio”.","post_title":"Ryanair aggiunge voli sugli scali di Palermo e Trapani-Marsala per l'estate","post_date":"2023-05-08T09:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683539106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines scalda i motori in vista della riapertura della Venezia-Atlanta, il prossimo 8 maggio. Il collegamento giornaliero si aggiunge a quello già attivo dallo scorso 12 marzo per New York.\r

\r

I passeggeri in partenza da Venezia con Delta potranno scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. L'esperienza Delta Premium Select, recentemente migliorata, offre una ristorazione di alto livello, amenity-kit artigianali e più attenzioni al passeggero. A bordo di Delta, tutti i viaggiatori hanno a disposizione schermi personali per l'intrattenimento posizionati sullo schienale della poltrona, con una ricca offerta di contenuti Delta Studio, prese di alimentazione per i loro dispositivi e messaggistica mobile gratuita.\r

\r

Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App, infine, permette ai passeggeri di gestire da remoto il proprio biglietto e rimanere informati sullo stato del bagaglio e del volo.\r

\r

Una volta giunti negli Stati Uniti con i voli Delta, entrambi operati in collaborazione con i partner di joint venture Air France-Klm, i passeggeri italiani possono decidere di proseguire il loro viaggio verso circa 200 destinazioni negli Usa, nei Caraibi e oltre.","post_title":"Delta Air Lines pronta alla riapertura della Venezia-Atlanta, dall'8 maggio","post_date":"2023-05-05T12:02:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ed Etihad Airways rafforzano l'esistente partnership di interlinea con un nuovo memorandum di intesa. L'accordo tra i due vettori, unico nel suo genere, mira a incrementare il turismo verso gli Emirati Arabi Uniti dai principali mercati di provenienza, consentendo ai passeggeri di sperimentare più di una destinazione grazie a un unico itinerario. \r

In base alla nuova intesa, siglata in occasione dell'Arabian Travel Market, quest'estate i passeggeri di ciascuna compagnia aerea potranno acquistare un unico biglietto per volare a Dubai o ad Abu Dhabi, con ritorno senza soluzione di continuità attraverso l'altro aeroporto. L' accordo offre inoltre ai viaggiatori che intendono scoprire gli Emirati Arabi la flessibilità di un biglietto unico per l'intero viaggio e un comodo check-in per i bagagli.\r

Inizialmente ciascun vettore si concentrerà sull'attrarre visitatori negli Eau sviluppando il traffico in entrata da punti selezionati in Europa e Cina. L'accordo \"open jaw\" consentirà ai visitatori di coprire la maggior parte del territorio possibile quando esplorano Abu Dhabi, Dubai o qualsiasi altra destinazione degli Emirati Arabi Uniti, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di tornare a casa dall'aeroporto di arrivo. I clienti che viaggiano negli Emirati Arabi Uniti avranno anche l'opzione di \"voli multi-città\", e potranno scegliere di viaggiare da una città dei network di entrambi i vettori e di tornare comodamente in un altro punto servito da Emirates o Etihad.","post_title":"Emirates ed Etihad ampliano l'accordo di interlinea per incentivare gli arrivi negli Eau","post_date":"2023-05-04T10:55:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683197714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha dedicato la livrea speciale di un Boeing 777-300Er alla candidatura della Corea del Sud ad ospitare a Busan l'Expo mondiale 2030. Sulla fusoliera dell'aeromobile spiccano le Blackpink, noto gruppo K-pop, di cui la compagnia coreana è diventata lo scorso marzo sponsor ufficiale del tour mondiale.\r

\r

\"Ospitare l'Expo a Busan sarà una grande opportunità per promuovere ulteriormente la presenza della nostra nazione sulla scena globale e Korean Air è orgogliosa di svolgere il proprio ruolo nella candidatura per l'Expo 2030 di Busan\", ha dichiarato Walter Cho, presidente e ceo -. In qualità di leader dell'aviazione globale, Korean Air sfrutterà il suo ampio network per sostenere la candidatura\".\r

\r

Il Boeing 777-300 inizia oggi, 4 maggio, il suo viaggio decollando da Seoul Incheon alla volta di Parigi Charles de Gaulle e farà tappa in diverse destinazioni servite dalla flotta di 777-300Er del network Korean.\r

\r

La compagnia aerea sta anche presentando videoclip promozionali sul suo sistema di intrattenimento a bordo e nelle lounge dell'aeroporto internazionale di Seoul Incheon. Anche la rivista di bordo di Korean Air, Morning Calm, contiene articoli promozionali che evidenziano le potenzialità di Busan di ospitare l'Esposizione Universale.","post_title":"Korean Air supporta la candidatura di Busan ad ospitare Expo 2030 con una livrea speciale","post_date":"2023-05-04T09:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683193237000]}]}}