Aeroporto Perugia: traffico passeggeri a +8,4% nel primo trimestre Primo trimestre 2026 da record per l’aeroporto dell’Umbria che ha movimentato oltre 76.5o0 passeggeri tra gennaio e marzo, l’8,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 quando i passeggeri furono 70.000. Intanto, è ufficialmente partita la stagione estiva, con diverse conferme e novità: Ryanair ha confermato dieci rotte con quattro collegamenti domestici verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei destinazioni internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest. La summer prevede anche incrementi di frequenza su alcune rotte: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali, Catania fino a sette, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali nei mesi di picco. British Airways conferma fino a quattro voli settimanali sulla rotta Perugia–Londra Heathrow, Wizz Air mantiene il collegamento giornaliero con Tirana mentreTransavia opera fino a tre voli settimanali per Rotterdam. Aeroitalia conferma i voli per Olbia e Lamezia Terme con due frequenze settimanali tra metà giugno

e metà settembre, mentre Hello Fly collegherà Lampedusa e Pantelleria con voli settimanali. Complessivamente per la stagione estiva saranno disponibili circa 580.000 posti. Condividi

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«Il ritorno del collegamento diretto tra Milano Malpensa e Miami rappresenta un passo importante nel rafforzamento del nostro network in Italia - osserva José A. Freig, vice president international di American Airlines, confermando la centralità dello scalo italiano -. La rotta intercetta una forte domanda crescente di connettività tra due hub economici internazionali sia dal Nord Italia verso gli Usa e i Caraibi, sia in senso inverso, due aree di primaria importanza per business e turismo».\r

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Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti di Milano sottolinea l'enorme potenziale commerciale: «I dati indicano un traffico pre-esistente di 140.000 passeggeri (considerando il bacino di utenza), con una previsione di crescita del 30-40% grazie al volo diretto, partecipando in modo sostanziale alla crescita del network di lungo raggio del nostro scalo. Questo si traduce in una capacità di vendita immediata sia per il segmento leisure (Florida e crociere) che per il business, spinto dall'accordo di collaborazione siglato tra Regione Lombardia e Stato della Florida».\r

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Raffaele Cattaneo, sottosegretario relazioni internazionali di Regione Lombardia, inquadra il volo come asset per il business e valore per l'economia lombarda: «Questo non è solo un collegamento aereo, è un ponte strategico tra due delle aree economiche più dinamiche dell'Atlantico. La Florida è la quindicesima economia al mondo e il mercato statunitense per la Lombardia vale un export record di 14,5 miliardi di euro. Il volo diretto è decisivo soprattutto per il traffico business, con focus su settori come design, nautica e automotive».\r

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L'impegno di American Airlines su Miami si traduce in un investimento da 1 miliardo di dollari, per un piano che prevede l’espansione del terminal e il restyling completo delle lounge Admirals Club.\r

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(Anna Morrone)\r

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[gallery ids=\"510852,510854,510851\"]","post_title":"American riapre la Milano Malpensa-Miami: opportunità strategica per il mercato transatlantico","post_date":"2026-03-31T11:41:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["american-airlines","miami"],"post_tag_name":["american airlines","miami"]},"sort":[1774957298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel prosegue sulla via della crescita. Il t.o. si appresta a chiudere il primo trimestre 2026 in positivo, nonostante le difficoltà del settore, legate alla situazione internazionale e al conflitto in Medio Oriente. Se il 2025 si era chiuso con più di 3 5mila clienti serviti e un fatturato in crescita del 30%, per quest’anno l’obiettivo del tour operator è di superare i 50.000 clienti.\r

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«I primi riscontri positivi li abbiamo avuto alla Bitdi Milano e alla Btm di Bari dove abbiamo incontrato tanti agenti di viaggio e presentato le novità di prodotto. Su tutte l’apertura delle vendite nelle cinque strutture a marchio Mapo, il lancio dei tour in Tunisia, i viaggi con accompagnatore dall’Italia per Perù e Kenya ad agosto e per il Giappone a novembre» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

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Il Mare Italia e la Puglia restano centrali nei progetti di sviluppo del tour operator. Di contro, continua a crescere anche il lungo raggio con il brand Mapo World che a fine marzo festeggia i primi tre anni di attività.\r

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«Lato mare – continua Marangi - continuiamo a investire in strutture a misura d’uomo per garantire maggiore qualità, personalizzazione e sartorialità del prodotto. Ad oggi sono cinque quelle a gestione diretta: il Mapo Village Plaia di Ostuni, il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, il Mapo Hotel Club Perla di Casalabate e il residence San Bull di Metaponto, quest’ultima in Basilicata».\r

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A livello internazionale, l’Egitto resta tra i best seller, Thailandia e Giappone sono tra le destinazioni più richieste, mentre le sorprese arrivano dall’apertura del mercato sudamericano con Perù in testa.\r

I punti di forza\r

«I nostri capisaldi sono la vicinanza alle agenzie di viaggio, uno staff di professionisti, l’assistenza ai clienti gestita direttamente, che in queste settimane è riuscita a supportare al meglio i clienti in viaggio nelle zone calde del Medio Oriente, il forte orientamento alla costruzione dei pacchetti in maniera artigianale, il supporto continuo sia in fase di vendita che nel post vendita», aggiunge il direttore commerciale Fabrizio Celeghin.\r

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Proseguono anche gli appuntamenti di formazione con le agenzie di viaggio in tutta Italia. Si è infatti appena tenuto l’incontro tra i product specialist di Mapo, in collaborazione con Air France - Klm e un gruppo selezionato di agenti per una serata tra arte e cultura. Oggi, negli spazi dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, in collaborazione con Air Arabia e l’ente del turismo marocchino, si tiene un evento per presentare proprio le nuove partenze e i tour pensati per il Marocco.","post_title":"Mapo Travel oltre la crisi: obiettivo a 50.000 clienti","post_date":"2026-03-31T10:58:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774954683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways aumenta di almeno 4 dollari il costo previsto per il trasporto bagagli da stiva a causa dell'impennata dei prezzi del carburante provocata dal conflitto in Iran.\r

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Come sottolinea Cnbc, l'aumento delle tariffe per i bagagli registrati è l'ultimo segnale del fatto che le compagnie aeree stanno trasferendo i maggiori costi del carburante sui passeggeri. Il carburante per aerei è infatti la voce di spesa più consistente per le compagnie aeree dopo il costo del personale.\r

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JetBlue ha quindi fissato il prezzo per il primo bagaglio registrato sui voli domestici, verso i Caraibi e l'America Latina a 39 dollari nei periodi di bassa stagione per la maggior parte dei passeggeri in classe economica, rispetto ai 35 dollari precedenti. Durante i mesi di maggiore traffico, come gran parte dell'estate e le principali festività, la tariffa passerà da 40 a 49 dollari.\r

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Inoltre, se il pagamento avviene meno di 24 ore prima della partenza, ad esempio in aeroporto, i viaggiatori pagheranno 10 dollari in più. Rimangono in vigore alcune esenzioni totali dalle tariffe per il bagaglio, ad esempio per i viaggiatori titolari di una carta di credito co-brandizzata e per i frequent flyer con status elite.\r

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«A fronte dell'aumento dei costi operativi, valutiamo regolarmente come gestirli mantenendo competitive le tariffe base e continuando a investire nell'esperienza che i nostri clienti apprezzano» ha precisato JetBlue in un comunicato.\r

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","post_title":"JetBlue e il caro carburante: aumentano i costi per il trasporto dei bagagli da stiva","post_date":"2026-03-31T10:18:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774952285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Novità in casa Trenitalia con l'estensione, oltre i sei mesi finora previsti, dell’anticipo di vendita dei biglietti di Frecce e Leonardo Express. Ora è infatti possibile acquistare i biglietti per viaggiare fino a dicembre 2026, su tutti i treni dell’Alta Velocità del Gruppo Fs e sul collegamento non-stop Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.\r

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Una scelta strategica punta ad allineare il servizio ferroviario alle grandi programmazioni nazionali e internazionali, venendo incontro alle necessità di chi viaggia per lavoro o per svago e desidera organizzare per tempo i propri spostamenti.\r

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L'estensione del calendario di vendita rappresenta una spinta fondamentale per il settore dei grandi eventi, delle fiere e dei concerti. \r

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Un capitolo centrale di questa novità riguarda il potenziamento dell'intermodalità aereo-treno presso l’hub di Fiumicino: grazie all'acquisto anticipato sul Leonardo Express, che collega senza soste l’aeroporto con la stazione di Roma Termini, i flussi turistici vengono notevolmente agevolati. Chi arriva dall’estero può infatti assicurarsi il trasferimento verso il centro città nello stesso momento in cui prenota il volo, beneficiando anche degli accordi internazionali con l'alleanza aerea Skyteam. \r

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Parallelamente, il sistema di trasporto si completa con la sinergia dei treni regionali della linea FL1, che continuano a garantire la capillarità del servizio verso stazioni chiave come Fiera di Roma, Trastevere, San Pietro, Ostiense e Tiburtina, pur mantenendo le loro consuete tempistiche di vendita.\r

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In caso di variazioni alla circolazione, modifiche periodiche dell'orario ferroviario o altre esigenze tecniche, l'anticipo di acquisto potrebbe subire limitazioni e quindi i biglietti potrebbero non essere disponibili fino al limite massimo di dicembre 2026. Inoltre, è fondamentale ricordare che qualora la soluzione di viaggio scelta comprenda più treni in coincidenza, l'acquisto anticipato sarà possibile esclusivamente se tutti i collegamenti selezionati prevedono la stessa estensione temporale di vendita.\r

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","post_title":"Trenitalia: Frecce e Leonardo Express sono già prenotabili fino a dicembre 2026","post_date":"2026-03-31T10:05:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774951500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha inaugurato ieri i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a Cracovia, operativi tutto l'anno. Sulla rotta sono impiegati Boeing 737 Max 8 configurati nelle due classi, business ed economy.\r

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«Con i nuovi voli offriamopiù opzioni e più possibilità di viaggio ai passeggeri del bacino di utenza di Roma - afferma Amit Ray, director for Italy, Dach markets, Malta and India, e Head of Global Corporate and Strategic Sales di Lot Polish Airlines -. Per noi l’Italia è un mercato d’importanza strategica dalla crescita significativa. Con l’aggiunta di questa nuova rotta, soddisfiamo le richieste degli operatori del settore turistico e rispondiamo alla crescente domanda dei turisti e di chi viaggia per affari».\r

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«La Polonia rappresenta un mercato di primaria rilevanza, con oltre 1,6 milioni di passeggeri da e per Roma nel 2025 - aggiunge Claudio Faustini, Head of Route Development di Aeroporti di Roma -. L’introduzione di questa nuova rotta amplia l’offerta a disposizione dei passeggeri e rafforza ulteriormente l’accessibilità tra i due Paesi, contribuendo al consolidamento dei rapporti economici, culturali e turistici e sostenendo la crescita del traffico internazionale della Capitale, in linea con la strategia di sviluppo del network di Aeroporti di Roma».\r

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Oltre ai nuovi voli tra Roma e Cracovia, Lot opera anche due voli giornalieri non-stop tra l’aeroporto di Fiumicino e Varsavia, hub globale della compagnia di bandiera polacca. A Varsavia, grazie ai numerosi voli in coincidenza, i passeggeri possono comodamente proseguire verso le altre destinazioni della rete di Lot, con collegamenti per tutta l’Europa, l’Asia centrale e meridionale, l’Estremo Oriente e il Nord America.","post_title":"Lot operativa sulla nuova rotta annuale tra Roma e Cracovia","post_date":"2026-03-31T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774948524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poco più di due anni di “tregua” e il mondo del turismo ripiomba in una nuova crisi. «Anche questa volta, si tratta di una situazione nuova, mai avvenuta in precedenza. Per certi versi potrebbe richiamare la Guerra del Golfo, ma lo scenario è differente». Andrea Mele, ceo di Mappamondo, riassume tutta la fatica e la resilienza di un settore che vede avvicinarsi l’estate senza avere la possibilità di formulare una previsione.\r

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«Al momento, il mercato non è completamente fermo, qualcosa si muove verso l’area Australia- Polinesia e Sudamerica, con Argentina, Perù e Messico in primo piano. In parte si tratta però di riprotezioni di quanti hanno subito la cancellazione del volo diretto verso una meta orientale».\r

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In effetti, quello delle riprotezioni resta uno scoglio attualissimo: «Dal momento in cui abbiamo terminato i rimpatri, si è aperto il problema di gestire al meglio le diverse policy di rimborso messe in campo dai vettori combinandole con le richieste provenienti dai clienti».\r

Il nodo riprotezioni\r

Un vero rompicapo, visto che molti clienti vorrebbero cambiare meta ma al momento i voli non sono ancora stati annullati. «Le compagnie aeree tendono a cancellare all’ultimo minuto i collegamenti. Se i voli risultano confermati, non è possibile chiedere il rimborso dai fornitori di servizi né riproteggere in modo adeguato i clienti. Anche perché eventuali soluzioni risultano troppo costose, con prezzi schizzati alle stelle anche a causa della ridotta capacità aerea».\r

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Mele rileva anche come il sistema dei warning della Farnesina sia peggiorato negli ultimi giorni. Per i tour operator che, come Mappamondo, producono buona parte del fatturato globale con clienti che transitano o volano sugli aeroporti mediorientali, la perdita appare evidente.\r

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In un quadro così complesso, la differenza la faranno anche i rapporti con le dmc locali. «Mappamondo mantiene relazioni consolidate con i fornitori in loco; per questo possiamo contare su un trattamento privilegiato e su un rapporto di fattiva collaborazione per affrontare la crisi nel migliore dei modi».\r

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Discorso parzialmente diverso per Shiruq, operatore tailor made parte del gruppo che propone viaggi in diverse parti nel mondo sfruttando gli aeroporti non coinvolti nella crisi mediorientale. «Abbiamo ad esempio partenze per i Paesi Baltici, per la Mauritania, per l’Uzbekistan. Tutte mete di nicchia che continuano ad attirare i viaggiatori».\r

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Intanto, Astoi è al lavoro per trovare strategie e punti di incontro con la Farnesina e con i vettori. Con l’ulteriore difficoltà di un ministero del turismo ricoperto ad interim dal presidente del consiglio. E l’estate è ormai alle porte.","post_title":"Al cuore della crisi: l'analisi di Andrea Mele di Mappamondo","post_date":"2026-03-30T14:58:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774882708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha aperto il suo primo volo diretto tra Madrid e l'aeroporto Newark di New York, rafforzando ulteriormente la propria presenza in uno dei mercati più strategici del Nord America.\r

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La rotta è servita con tre voli giornalieri da un Airbus A321Xlr: la compagnia aerea è stata la prima a introdurre questo modello e ne ha già sette nella sua flotta. L'A321Xlr è dotato della nuova cabina Airspace, che offre vani portaoggetti più capienti, illuminazione a Led e una maggiore sensazione di spazio, migliorando l'esperienza a bordo. È configurato con due classi, business ed economy, per un totale di 182 posti.\r

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Con l’aggiunta di Newark, Iberia offrirà tre voli giornalieri tra Madrid e l’area metropolitana di New York - due su Jfk e uno su Newark -; quest'ultimo servizio, in particolare, è pensato in particolare per il traffico corporate, poiché consente un accesso rapido e diretto al distretto finanziario di Manhattan, riducendo i tempi di viaggio per brevi viaggi d’affari. New York è anche il principale mercato aziendale di Iberia negli Stati Uniti, il che sottolinea ulteriormente l’importanza di questa nuova rotta.\r

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Il lancio del nuovo collegamento coincide con l'entrata in vigore dell'orario estiva, che vede Iberia offrire una capacità record tra Madrid e New York, con un totale di 352.055 posti, il 43% in più rispetto allo scorso anno.\r

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E da record è anche l'operativo complessivo su Stati Uniti e il Canada: il vettore spagnolo metterà a disposizione 1.280.254 posti su queste rotte, il 19,02% in più rispetto alla scorsa estate, e opererà fino a 166 voli settimanali, contro i 144 della stagione precedente, con una crescita delle frequenze del 15%.\r

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","post_title":"Iberia apre la Madrid-Newark: balzo in avanti della capacità del 43%","post_date":"2026-03-30T10:09:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774865343000]}]}}