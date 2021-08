Ryanair: promozione congiunta con la città di Treviso

Ryanair lancia una nuova partnership con Treviso e il Consorzio di tutela del Prosecco DOC. Ryanair, insieme al Comune e al Consorzio, sarà partner di una campagna di comunicazione con l’obiettivo di accrescere l’awareness del prodotto turistico trevigiano e posizionare Treviso e il suo territorio come meta preferita del turismo internazionale. La campagna sarà lanciata sui canali digitali di Ryanair e orientata ad aumentare le prenotazioni, in particolare nei mesi autunnali e invernali.

L’operativo su Treviso per l’inverno ’21 che include 145 voli settimanali verso 43 destinazioni, incluse due nuove rotte per Lanzarote e Bucarest, evidenzia gli investimenti in essere di Ryanair negli aeroporti del Nord Italia e lo sforzo congiunto con Treviso aumenterà il traffico in entrata verso questa destinazione appetibile tutto l’anno, con i clienti che possono ora prenotare una meritata pausa con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggi fino a marzo 2022.