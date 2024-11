Ryanair minaccia di dimezzare i voli in Francia per l’aumento delle tasse Ryanair minaccia di ridurre del cinquanta per cento i suoi voli in Francia, a causa della forte tassazione appena approvata per il prossimo anno. Ciò significherebbe abbandonare completamente dieci aeroporti regionali. Ryanair a volte si limita a minacciare, ma altre volte mantiene ciò che promette, come sta accadendo in Germania, dove ha ridotto la propria presenza. Adesso è il turno della Francia, che ha approvato un forte aumento delle tasse sull’aviazione commerciale a partire da gennaio del prossimo anno. La tassa di solidarietà, come la chiamano loro, entra in vigore il 1° gennaio, ma ha degli effetti. “Dobbiamo chiudere le rotte perché a questi ritmi non sono più economicamente sostenibili”, ha affermato Jason McGuinness, delegato irlandese in Francia. Affermazione Oggi in Francia un volo europeo paga 2,63 euro di tasse, che saliranno a 9,5 euro. Proprio mentre Air France deve accettarla, Ryanair afferma inequivocabilmente che “i nostri aerei voleranno in paesi come la Spagna o la Polonia, dove questa tassa non esiste, o come l’Italia, l’Ungheria o la Svezia, che l’hanno abolita“, aggiunge la compagnia. La Francia ha già le prove che Ryanair a volte mette in atto le sue minacce perché ha chiuso definitivamente la sua base a Bordeaux, a causa dell’aumento dei prezzi aeroportuali. La low cost irlandese vola su 22 aeroporti regionali, di cui potrebbe restare solo in dodici. In alcuni casi questa decisione potrebbe essere costosa, come a Carcassonne dove nessun altro vola o a Limoges, dove vola solo un’altra compagnia aerea, ma con voli occasionali. Tuttavia, i tribunali francesi hanno interrogato molti aeroporti regionali che chiedono sussidi per rimanere aperti e poi sovvenzionano Ryanair per mantenere i suoi voli. Condividi

