Ryanair estende la frequenza Milano-Rovaniemi Ryanair estende la rotta Milano–Rovaniemi per l'estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. Operativa tutto l'anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un'opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d'Europa. «Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano–Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d'Europa – ha affermato il cmo di Ryanair, Dara Brady -. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all'aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico. Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano–Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com"

\r

Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. \r

\r

«Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024».\r

\r

Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». \r

\r

La partnership con il Coni\r

E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo».\r

\r

Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno».\r

\r

Agenzie di viaggio «preziose»\r

\r

\r

Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro».\r

\r

\r

Milano e la moda\r

\r

Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026","post_date":"2025-05-07T15:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746630377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385790\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dara Brady[/caption]\r

\r

Ryanair estende la rotta Milano–Rovaniemi per l’estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. Operativa tutto l’anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un’opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d’Europa.\r

\r

«Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano–Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d’Europa - ha affermato il cmo di Ryanair, Dara Brady -. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico.\r

\r

Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano–Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com”\r

\r

","post_title":"Ryanair estende la frequenza Milano-Rovaniemi","post_date":"2025-05-07T11:41:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746618074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Record di fatturato e profitti per il bilancio 2024-25 di Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways: la società ha generato un fatturato di circa 13,8 miliardi di euro e un utile netto di circa 933,6 milioni di euro. Risultati in larga parte trainati dalla forte domanda nel traffico passeggeri, specie nei settori internazionale e leisure.\r

\r

L'utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di euro, in altre parole circa 101 milioni di euro in più rispetto alle previsioni riviste e incrementate a febbraio per l'intero anno.\r

\r

Il fatturato relativo ai passeggeri internazionali, con una forte domanda di voli verso il Giappone, ha raggiunto il livello record di circa 4,9 miliardi di euro, grazie alle tre nuove rotte da Haneda per Milano Malpensa, Stoccolma e Istanbul, lanciate a partire da dicembre 2025. Proprio sulle rotte internazionali la compagnia giapponese ha trasportato 8,07 milioni di passeggeri, con un load factor medio del 79,2%.\r

\r

Per il prossimo anno finanziario, che si concluderà il 31 marzo 2026, è stimato un fatturato operativo di circa 14,4 miliardi di euro, che sarà di nuovo il più alto mai raggiunto. L'utile operativo per il nuovo esercizio è previsto invece a quota 1,1 miliardi di euro, mentre quello netto è stimato in circa 744 milioni di euro.\r

\r

","post_title":"Ana Holdings: utile oltre le stime nell'esercizio 2024-25 grazie al traffico internazionale","post_date":"2025-05-07T09:43:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746611011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels.\r

Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma.\r

Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani.\r

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta.\r

Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.\r

Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.\r

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo","post_date":"2025-05-06T12:33:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746534826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana.\r

\r

Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti.\r

\r

Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.\r

\r

«L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo».\r

\r

«Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano.\r

","post_title":"Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte","post_date":"2025-05-06T10:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.\r

\r

La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno.\r

\r

«Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines.\r

\r

«Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma.\r

\r

Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia.","post_title":"United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa","post_date":"2025-05-06T10:19:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Romeri e Piergiorgio Reggio[/caption]\r

ACI blueteam annuncia l’acquisizione di una delle agenzie più storiche e rinomate di Milano: Tuttoviaggi, situata in via Larga, nel cuore della città. L’agenzia, da sempre specializzata nell’offerta di viaggi di alto profilo e nella gestione di clienti esclusivi, rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo di Exclusive, il brand di ACI blueteam dedicato interamente al mercato luxury leisure.\r

Con questa operazione, la Travel Management Company rafforza ulteriormente la propria presenza in un segmento in continua crescita e sempre più orientato all’eccellenza dei servizi. Dopo l’estate, è prevista una completa ristrutturazione degli spazi dell’agenzia, con l’obiettivo di trasformare la sede in una lounge esclusiva per i viaggi di lusso, nel cuore di Milano, dedicata a una clientela raffinata e internazionale.\r

\"ACI blueteam continua a credere e a investire nel Brand Exclusive e la recente acquisizione dell’agenzia Tuttoviaggi - realtà perfettamente in linea con il posizionamento del nostro marchio dedicato al segmento lusso - rappresenta un passo importante per la crescita dell’Azienda in questa direzione, diventando un presidio strategico per consolidare la nostra presenza su Milano\", afferma Piergiorgio Reggio, Corporate Leisure & Marketing Director di ACI blueteam.\r

\r

Romei\r

Grande entusiasmo anche da parte di Dario Romei, fondatore di Tuttoviaggi: \"Sono molto contento di questa grande opportunità per Tuttoviaggi. Il prestigio e l’affidabilità di ACI blueteam sul mercato, rafforzati dall’affiliazione a Virtuoso – l’esclusivo network internazionale del lusso – e dalle oltre 20 preferred partnership con i più prestigiosi brand di Luxury Hôtellerie, permetteranno ai nostri clienti di ottenere numerosi benefit e privilegi. E io non vedo l’ora di condividere con tutto il team la mia esperienza maturata negli anni nel settore luxury\".\r

Questa nuova acquisizione rappresenta quindi per ACI blueteam un asset fondamentale nel capoluogo lombardo, destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio uniche, su misura e all’altezza delle più elevate aspettative.","post_title":"ACI blueteam acquisisce Tuttoviaggi, una delle agenzie storiche di Milano","post_date":"2025-05-05T10:38:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746441486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il nuovo collegamento diretto tra Roma e Tbilisi di Georgian Airways, che sarà operativo per tutta la stagione estiva con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato.\r

“Questo nuovo collegamento si aggiunge alla nostra attuale offerta che già comprende destinazioni italiane come Milano e Forlì - ha sottolineato Irakli Mezvirishvili, ceo di Georgian Airlines Group -. Garantiamo così sei voli settimanali tra l’Italia e la capitale georgiana. Con questa capacità e questa strategia intendiamo rafforzare il business tra il nostro paese e l'Italia, un mercato per noi fondamentale sia in termini turistici sia commerciali. Al momento trasportiamo circa 150 passeggeri per volo con i nostri Boeing 737-800, ma abbiamo già in programma un'espansione dei collegamenti verso altri Paesi europei\".\r

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Aeroporti di Roma. “È un giorno importante per Fiumicino, perché inauguriamo una nuova rotta tra due capitali europee, Roma e Tbilisi, che rafforza la connettività con una regione in forte crescita e strategica per la nostra economia e per il turismo,” ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr.\r

“La nuova rotta si inserisce in un network internazionale in forte espansione. Nel 2024 Fiumicino è stato incluso tra i dieci aeroporti meglio connessi al mondo e ha recentemente ottenuto il rinnovo della prestigiosa certificazione Skytrax 5 stelle, un riconoscimento che solo altri undici scali al mondo possono vantare,” ha proseguito Bassato. “Oggi oltre 100 compagnie operano da Fiumicino, e siamo fiduciosi che anche Georgian Airways troverà in Roma un hub strategico. Il collegamento con Tbilisi, attualmente stagionale, presenta un forte potenziale di crescita e potrebbe trasformarsi presto in una tratta annuale.”\r

Il nuovo volo non solo potenzia l’offerta per i viaggiatori, ma rafforza anche il ruolo di Roma come snodo cruciale per i collegamenti aerei globali.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Georgian Airways: con Roma salgono a sei a settimana i voli Italia-Georgia","post_date":"2025-05-05T10:22:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746440524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione dal carattere unico, visitabile tutto l'anno, con un grande focus sulla natura e sul turismo d'avventura, oltre che su una consolidata offerta culturale che va a braccetto con un'interessante prodotto gastronomico.\r

\r

Questo il traguardo cui tende il Montenegro, come spiegato da Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro (nella foto), presentando la nuova campagna 'Uncover Your Wild Side'. \"Vogliamo offrire esperienze autentiche e sostenibili. Per questo continueremo a diversificare la nostra proposta promuovendo attività fuori stagione ed esplorando le regioni meno conosciute del Paese, come le montagne e le aree rurali. Un'altra area chiave di crescita è il turismo Mice, sviluppando le infrastrutture e le strutture per attrarre eventi aziendali internazionali\".\r

\r

In questo quadro, l'ente guarda con particolare interesse al mercato Italia: \"Abbiamo varato una misura di incentivazione per aumentare gli arrivi aerei organizzati attraverso una campagna di marketing congiunta con i tour operator dei mercati chiave, tra cui appunto l'Italia. Questa iniziativa dovrebbe migliorare significativamente la connettività tra il Montenegro e l'Italia. Ad oggi la nostra compagnia aerea nazionale, Air Montenegro, opera voli diretti tutto l'anno tra i due paesi: la rotta Podgorica-Roma è servita con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì, con un volo aggiuntivo il mercoledì da giugno a settembre. Inoltre, Wizz Air opera tutto l'anno la tratta Podgorica-Milano, con tre voli a settimana\".\r

\r

Ai collegamenti aerei si sommano quelli via mare: \"Durante i mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, una linea di traghetti collega Bar e Bari; inoltre, nello stesso periodo, è attiva anche una linea di traghetti tra Ancona e Bar, che opera due volte a settimana\".\r

\r

L'industria turista è strategica per l'economia del paese: \"Nel 2023 l'incidenza sul Pil del comparto turismo era del 29,1%, pari a circa 1,9 miliardi di euro. Nel 2019 il dato si attestava al 30,8%, il che indica una forte ripresa e un quasi ritorno ai livelli pre-pandemia. Le previsioni del Wttc stimano che entro il 2034 questa cifra salirà al 33,1% del Pil, confermando ulteriormente il ruolo vitale di questo settore nello sviluppo economico sostenibile del Montenegro\".","post_title":"Montenegro: natura protagonista di esperienze autentiche e sostenibili","post_date":"2025-05-05T09:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746438348000]}]}}