Ryanair inaugura la base di Torino con due aeromobili posizionati e 19 nuove rotte

Ryanair ha aperto oggi la sua nuova base italiana (la diciassettesima) a Torino: due gli aeromobili basati insieme all’introduzione di 19 nuove rotte (Agadir, Billund e Zara le tre new entry operative da marzo 2022), 60 posti di lavoro diretti, oltre 100 voli in partenza a settimana.

«Con 40 rotte programmate tra questo inverno e la prossima estate, Ryanair sarà una risorsa cruciale per posizionare Torino e la sua regione come destinazione del turismo internazionale per tutto l’anno – afferma il direttore marketing, digital e comms di Ryanair, Dara Brady -. Questo sviluppo creerà anche 60 posti di lavoro diretti e offrirà ai nostri clienti italiani una serie di interessanti destinazioni europee tra cui scegliere per le loro vacanze invernali ed estive, con 19 nuove rotte che collegano Torino a città come Billund, Tel Aviv, Dublino, Madrid e Cracovia. Per celebrare l’apertura della nuova base, stiamo lanciando un’offerta con prezzi a partire da soli 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 13 novembre 2021».

«Siamo molto soddisfatti di annunciare oggi tre nuove rotte Ryanair – Agadir, Billund e Zara – che prenderanno il via da Torino dal prossimo marzo 2022 – aggiunge Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Siamo inoltre felici di confermare per la prossima estate i collegamenti che hanno debuttato con la stagione invernale in corso: Budapest, Copenhagen, Cracovia, Edimburgo (al via dal 4 dicembre), Kyiv, Lanzarote, Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia, Tel Aviv e Trapani. Le tre new entry andranno così ad incrementare ulteriormente nella stagione estiva 2022 i tanti nuovi voli che Ryanair ha lanciato in questi giorni dalla base di Torino».