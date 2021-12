Ryanair: è Mauro Bolla l’atteso country manager Italia

Ryanair ha finalmente il suo country manager per l’Italia: è Mauro Bolla, precedentemente country manager Italy di Blue Air. La notizia arriva in concomitanza al lancio del nuovo investimento della low cost irlandese sull’aeroporto di Brindisi, dove Bolla ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’operativo per l’estate 2022, che prevede un secondo aeromobile basato e l’introduzione di due nuove rotte, verso Perugia e Stoccolma.