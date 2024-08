Ryanair debutta a Salerno con 16 voli settimanali: obiettivo 130.000 passeggeri Questa mattina Ryanair è atterrata per la prima volta all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi – 32° aeroporto italiano servito dalla compagnia – con un volo proveniente da Milano Bergamo. La low cost irlandese inaugura così il proprio network dallo scalo della Costiera, che include un’altra rotta domestica da Torino – che decollerà domani, 2 agosto – e un collegamento internazionale per Londra Stansted, a partire dal prossimo 4 agosto. Complessivamente Ryanair opererà quindi 16 voli settimanali, puntando a trasportare oltre 130.000 passeggeri all’anno. “La crescita significativa di Salerno contrasta con la situazione di Napoli, dove siamo stati costretti a ridurre la capacità a causa dell’aumento del 30% dell’addizionale municipale – ha dichiarato il chief commercial officer della low cost, Jason McGuinness -. Ryanair chiede al sindaco Manfredi e alle altre Regioni italiane di seguire l’esempio della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia abolendo l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani che consentirà a compagnie aeree come Ryanair di crescere ancora di più in termini di traffico, turismo e occupazione”. “L’avvio delle operazioni di Ryanair dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un altro passo significativo per la crescita dello scalo e del sistema aeroportuale campano gestito da Gesac – ha aggiunto Roberto Barbieri, ad della società di gestione dello scalo -, andando a consolidare sia il segmento nazionale, con Bergamo e Torino tutto l’anno, che l’internazionale, con il rafforzamento dei collegamenti con Londra. La presenza di un partner come Ryanair non solo arricchisce la nostra offerta di voli, ma conferma la centralità del mercato campano e del Sud Italia nel network di un player importante come la compagnia irlandese. Questo investimento rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’indotto turistico e dare un ulteriore impulso all’economia della regione”. Condividi

