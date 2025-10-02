Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» Plana sull’inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente – ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest’anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell’aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l’offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all’anno, per una crescita del +4%, grazie all’aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all’ormai nota proposta della low cost di abolire l’addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching. Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle - commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio». Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite». Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto? «Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate». È così che nasce il concetto di Travel Makers? «Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” - come li chiamiamo noi - che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace». Come avverrà questo confronto? «Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera». In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore? «Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT». Leggi tutta l'intervista: [post_title] => BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista [post_date] => 2025-10-02T15:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759417799000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. [post_title] => Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» [post_date] => 2025-10-02T12:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759409106000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche. A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid. Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani. «Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita». A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori. Un Paese da scoprire Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità. Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano. Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi. «Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente». [post_title] => L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business [post_date] => 2025-10-02T11:54:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759406043000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia. Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile. «Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno». Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto. «Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite». Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù. «Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta». «Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso». Maria Carniglia [post_title] => Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026 [post_date] => 2025-10-02T11:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759404860000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines ha preso in consegna il suo primo Airbus A220-100, diventando così il quinto vettore al mondo a utilizzare la versione più piccola della famiglia A220, simbolo di modernizzazione per la sua flotta regionale ed europea. L'integrazione di questo primo A220-100 fa parte del vasto progetto di modernizzazione della compagnia aerea croata avviato nel 2024: Croatia Airlines prevede di acquistare fino a 15 A220, di cui sei A220-300 già consegnati. I nuovi velivoli a corridoio singolo sostituiranno gradualmente i 4 Dash 8-Q400 turboelica ormai obsoleti, i 4 Airbus A319-100 e i 2 A320-200, consentendo un risparmio di carburante del 20-25% circa, una sensibile riduzione delle emissioni sonore e una maggiore autonomia per coprire sia i collegamenti regionali che le principali capitali europee. «L'arrivo dell'A220 sostiene la nostra ambizione di modernizzare la flotta e migliorare notevolmente l'efficienza operativa, offrendo allo stesso tempo un'esperienza di viaggio di nuova generazione» spiega una nota del vettore. Con le sue cabine più spaziose, i bagagliai più ampi e la flessibilità operativa sulle rotte a bassa densità, il nuovo aereo rafforzerà la competitività di Croatia Airlines in un mercato regionale sempre più conteso, in particolare dalle compagnie low cost presenti nei Balcani. Secondo Airbus, ad oggi sono stati consegnati 72 esemplari di A220-100 principalmente a Delta Air Lines, che ne ha già 45 in servizio. Anche Swiss e Ita Airways figurano tra i rari operatori del modello. [post_title] => Croatia Airlines accoglie in flotta il primo Airbus A220-100 [post_date] => 2025-10-02T09:33:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759397636000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado. Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità». A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise». Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport». Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze. I collegamenti per le Azzorre Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale. «Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal». In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%). Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei. «Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore. (Quirino Falessi) [post_title] => Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre [post_date] => 2025-10-02T09:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759396579000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Caraibi, ma non solo. Parte da qui l’affondo di Travelplan, brand di Avoris appartenente alla galassia del gruppo Barcelò, che comincia a prendere le misure del mercato italiano in vista di una crescita programmata in vari step. I punti di forza dell’operatore sono stati al centro di un incontro a Milano con un gruppo di agenti di viaggio che già conoscevano il prodotto Travelplan o che si avvicinavano per la prima volta al t.o., che da poco meno di un anno ha aperto sul nostro mercato. «Vorremmo posizionarci su un bacino per noi strategico – spiega a margine della serata l’international expansion manager Emea, tour operator division, Eduard Bogatyr -. C’è molto spazio sul vostro mercato per un operatore che ha diverse frecce all’arco da scoccare. Innanzitutto, le economie di scala rese possibili dall’appartenenza a un gruppo della portata di Barcelò, che al suo interno fra l’altro può contare sulla compagnia aerea Iberojet. Partiamo con i Caraibi, ma l’obiettivo è quello di ampliare costantemente l’offerta, a cominciare dal Sud America per arrivare al resto del mondo. Il prodotto c’è, dobbiamo però capire come adattarlo al meglio alle esigenze della clientela italiana. E in questo le agenzie di viaggio si rivelano un interlocutore prezioso». Operatore b2b L’operatore sbarca in Italia con un progetto rigorosamente b2b: «Agli agenti riserviamo il nostro motore di ricerca che al momento propone soluzioni - pacchetti, combinati, tour e grandi viaggi, solo hotel - per Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Costa Rica, Mauritius, Baleari e Canarie – interviene il dirigente commerciale Italia, Giovanni Castelli -. Fra i punti di forza, una commissione minima del 13% (attualmente è del 16%, ndr) e la possibilità di scegliere la durata del soggiorno». Non da ultimo, la cancellazione gratuita fino a 30 giorni della partenza. «Vogliamo creare insieme agli adv il prodotto adatto al mercato italiano, con l’obiettivo futuro di arrivare a offrire collegamenti aerei diretti. Per intanto, a brevissimo, aggiungeremo altre mete al portfolio delle destinazioni». La “vera avventura” di Travelplan sul nostro mercato si può dire inizierà con la stagione invernale: «Sull’inverno offriamo una rosa di soluzioni a prezzi davvero imbattibili, garantendo un livello di qualità molto alto. Provare per credere». [post_title] => Travelplan, Castelli: «Cresceremo insieme alle agenzie di viaggio» [post_date] => 2025-10-01T13:59:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759327196000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” è l’iniziativa promossa dall’associazione Dimore Storiche Italiane in programma per sabato 11 ottobre. In quell'occasione verranno aperti gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto , disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro. “Carte in Dimora”, giunta quest’anno alla quarta edizione, apre ogni anno al pubblico più di cento archivi e biblioteche di dimore storiche su tutto il territorio nazionale per raccontare ai visitatori storie, tradizioni ed invenzioni che sono alla base non solo della nostra identità e del nostro senso del bello, ma anche del nostro modo di fare impresa con le origini delle nostre eccellenze per le quali siamo apprezzati in tutto il mondo e capaci di interpretare la realtà di oggi. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e dell’Associazione nazionale comuni italiani. "Domenica di carta" L’evento si svolge in condivisione con la direzione generale Archivi e con la direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del ministero della cultura, affiancando e arricchendo l’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal Mic e in programma domenica 12 ottobre. Per ampliare sempre di più l’orizzonte dell’iniziativa e valorizzare il portato ideale del progetto, anche quest’anno “Carte in Dimora” vede la partecipazione di archivi privati non solo delle dimore storiche di Adsi ma anche di fondazioni di rilevanza nazionale e internazionale. «Gli archivi e le biblioteche custoditi nelle dimore storiche non sono soltanto luoghi della memoria, ma veri e propri ponti fra passato e futuro. In essi si conservano le radici della nostra cultura, italiana ed europea, che devono continuare a ispirare le nuove generazioni. L’apertura al pubblico di questi patrimoni, insieme alla partecipazione di fondazioni e archivi d’impresa, testimonia come la cultura italiana sappia tradursi in eccellenza, creatività e impresa: dalla moda al cibo, dall’arte al design» spiega Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane, che aggiunge «con “Carte in Dimora” vogliamo ribadire il ruolo di Adsi come risorsa per i territori, in particolare quelli più decentrati, dove le dimore storiche sono presidio identitario e motore di sviluppo culturale ed economico, capace di rafforzare il legame indissolubile che cementa le comunità». [post_title] => Adsi: appuntamento l'11 ottobre con "Carte in Dimora" [post_date] => 2025-10-01T13:10:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759324206000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una rosa di sette finalisti del premio per le tesi di laurea e dottorato “Seafuture Awards”, giunto alla quinta edizione, nella cornice del salone biennale Seafuture della Spezia, con l’intento di dare visibilità e valorizzare presso le aziende del settore delle tecnologie marine i lavori svolti dagli studenti attraverso tesi sperimentali, triennali, magistrali o di dottorato, sviluppate presso industrie e laboratori di dipartimenti universitari o centri di ricerca. Promotori dell’iniziativa, il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Italian Blue Growth, azienda che organizza Seafuture. Il bando di quest’anno richiedeva lo sviluppo di prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare, che fossero eventualmente impiegabili in settori diversi (Dual Use), e/o che facessero riferimento a uno o più dei seguenti settori inerenti la Blue Economy: Tecnologie marine e Innovazione, Sostenibilità, Trasporti e Infrastrutture marittime. Novità principale di questa quinta edizione è stata la partecipazione, per la prima volta, degli studenti provenienti da atenei e centri di ricerca europei. Questi i lavori selezionati sui 38 presentati, dal Comitato tecnico-scientifico dei Seafuture Awards, che oltre ad essere rimasti in corsa per le prime tre posizioni, espongono i loro poster durante Seafuture: Nicola Trento (Politecnico di Milano): “Driveability Analysis of Offshore Piles: a Generalised Friction Fatigue-based SRD Implementation”; Vincenzo Cimino (Università di Padova): “A Distributed Ranging Scheme for Underwater Acoustic Networks"; Davide Costa (Università di Padova): “Robotic Operating System talks underwater: a communication framework to control underwater vehicles”; Umberto Severino (Università della Calabria): “3D Imaging Techniques for Mapping and Analyzing Underwater Environments”; Simone Tani (Università di Pisa): “Autonomy of Underwater Robots in Environmental Monitoring and Infrastructures Inspection by exploiting Exteroceptive sensors”; Nicolò Sicca (Università di Genova): “Evaluation of magnetic catalysts for Kraft lignin pyrolysis: effects of process parameters”; Yosef Shmuel Guevara Salamanca (The Instituto Superior Técnico of the Universidade de Lisboa): “Towards Real-Time Hydrodynamics and Fluid Simulation for Marine Robotics”. Oltre alla sezione principale, sono stati selezionati anche i lavori presentati dagli studenti degli istituti secondari di secondo grado in corsa per i “Seafuture Awards High School”, rivolti alle scuole della regione Liguria. Il tema del 2025 è: “prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare, che promuovano un’economia blu circolare, e/o che facciano riferimento a uno o più dei seguenti settori riferiti alla Blue Economy: Tecnologie marine e Innovazione, Sostenibilità, Trasporti e Infrastrutture marittime”. I vincitori di entrambe le categorie saranno decretati attraverso il voto delle aziende espositrici a Seafuture e premiati nel corso di una cerimonia a loro dedicata che si terrà nei prossimi mesi. «Come distretto – ha dichiarato Lorenzo Forcieri, presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare verso i giovani. Su di loro abbiamo investito molto, lo dimostrano i due master di secondo livello realizzati con Fortemare realizzato in collaborazione con l'Università di Genova. L'innovazione è l'unico modo per creare una competitività buona, uno sviluppo buono e sostenibile. Per creare innovazione è fondamentale il ruolo dei giovani, la loro elasticità mentale, la loro capacità di appropriarsi delle nuove tecnologie, di usarle e crearne di ulteriori. I lavori che i giovani ricercatori hanno presentato quest'anno e che sono stati premiati, riguardano solo progetti civili e questo smentisce le avversioni ideologiche e pregiudiziali ai Seafuture Awards». «I giovani oggi si rapportano soprattutto con materie come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, fondamentali per l'innovazione, lo sviluppo economico e la risoluzione di problemi complessi – ha affermato Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth - Inoltre hanno competenza, curiosità e tanto entusiasmo. Se metto in relazione i giovani con il grande tema dell’economia del mare, se penso soprattutto a trasmettere loro l’amore per il mare, vedo la nuova classe di imprenditori, di dirigenti, di incubatori di nuove idee e vedo un’opportunità reale per il Paese di fare un grande salto in avanti a livello tecnologico. È proprio per la fiducia che riponiamo nelle nuove generazioni che abbiamo pensato insieme al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine a uno spazio speciale all’interno della manifestazione: i Seafuture Awards. Una occasione concreta, una sfida che spinge gli studenti a riflettere, conoscere ed approfondire il mare in una visione a 360°». [post_title] => Seafuture Awards, dalla Spezia un premio per i giovani che si distinguono nei settori della blue economy [post_date] => 2025-10-01T12:19:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759321145000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair cresce su milano con 3 nuovi velivoli posizionati bergamo relazione eccellente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2163,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching.\r

\r

Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle - commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio».\r

\r

Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite».\r

\r

Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto?\r

\r

«Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate».\r

\r

È così che nasce il concetto di Travel Makers?\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” - come li chiamiamo noi - che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace».\r

\r

Come avverrà questo confronto?\r

\r

«Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera».\r

\r

In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore?\r

\r

«Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT».\r

\r

Leggi tutta l'intervista:\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista","post_date":"2025-10-02T15:09:59+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759417799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare».\r

\r

E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano».\r

\r

Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati\r

\r

A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara».\r

\r

Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti.\r

\r

Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia».\r

\r

Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente»","post_date":"2025-10-02T12:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759409106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta in Italia, l’Azerbaijan Tourism Board si presenta ufficialmente con due eventi speciali a Roma e Milano, dedicati alla scoperta di una destinazione sorprendente, ricca di natura incontaminata, cultura millenaria e tradizioni autentiche.\r

A rendere ancora più prestigiosa l’iniziativa, la partecipazione del ministro del turismo, Fuad Naghiyev, e del ceo dell’Azerbaijan Tourism Board, Florian Sengstschmid.\r

\r

Due appuntamenti che segnano di fatto l’inizio di un programma strutturato di promozione rivolto al trade e ai media italiani.\r

\r

«Questo roadshow rappresenta l’avvio di una strategia a lungo termine per rafforzare la presenza dell’Azerbaigian sul mercato italiano - ha dichiarato Sengstschmid (nella foto) -. Un’attività che nasce per consolidare i risultati già eccellenti ottenuti nel 2024, anno in cui oltre 14.000 turisti italiani hanno scelto il nostro Paese. Un dato in costante crescita».\r

\r

A supportare questo trend, prosegue il manager, contribuisce anche il potenziamento della connettività aerea tra Italia e Azerbaijan. Attualmente, Azerbaijan Airlines opera voli diretti giornalieri da Milano Malpensa a Baku, mentre Wizz Air Malta collega Roma Fiumicino a Baku con alcuni voli settimanali. Un’offerta che rende la destinazione sempre più accessibile e attraente per viaggiatori e operatori.\r

Un Paese da scoprire\r

Situato al crocevia tra Europa e Asia, l'Azerbaijan è una meta in rapida espansione che unisce tradizione e modernità.\r

Dalla vibrante capitale Baku, con il suo mix unico di architettura futuristica e centro storico dichiarato Patrimonio Unesco, fino ai paesaggi del Caucaso, ideali per chi ama la natura, le terme, gli sport invernali o i percorsi culturali: il Paese offre un ventaglio di esperienze autentiche, ancora poco conosciute dal pubblico italiano.\r

\r

Visitare il paese è oggi più semplice anche sul piano burocratico. I cittadini italiani possono ottenere in pochi clic un visto elettronico (e-visa) attraverso il sito ufficiale www.e-visa.gov.az. La procedura è rapida, completamente online, e consente l’ingresso per soggiorni fino a 30 giorni, con rilascio in soli 3 giorni lavorativi.\r

\r

«Stiamo lavorando affinché in futuro i turisti italiani possano accedere all'Azerbaijan senza necessità di visto - ha concluso Sengstschmid -. Un ulteriore passo per rendere il nostro Paese ancora più aperto e accogliente».\r

\r

","post_title":"L’Azerbaijan si promuove in Italia: una nuova frontiera per turismo e business","post_date":"2025-10-02T11:54:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759406043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia.\r

\r

Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile.\r

\r

«Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno».\r

\r

Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto.\r

\r

«Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite».\r

\r

Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù.\r

\r

«Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta».\r

\r

«Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026","post_date":"2025-10-02T11:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759404860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines ha preso in consegna il suo primo Airbus A220-100, diventando così il quinto vettore al mondo a utilizzare la versione più piccola della famiglia A220, simbolo di modernizzazione per la sua flotta regionale ed europea.\r

\r

L'integrazione di questo primo A220-100 fa parte del vasto progetto di modernizzazione della compagnia aerea croata avviato nel 2024: Croatia Airlines prevede di acquistare fino a 15 A220, di cui sei A220-300 già consegnati. I nuovi velivoli a corridoio singolo sostituiranno gradualmente i 4 Dash 8-Q400 turboelica ormai obsoleti, i 4 Airbus A319-100 e i 2 A320-200, consentendo un risparmio di carburante del 20-25% circa, una sensibile riduzione delle emissioni sonore e una maggiore autonomia per coprire sia i collegamenti regionali che le principali capitali europee.\r

\r

«L'arrivo dell'A220 sostiene la nostra ambizione di modernizzare la flotta e migliorare notevolmente l'efficienza operativa, offrendo allo stesso tempo un'esperienza di viaggio di nuova generazione» spiega una nota del vettore. Con le sue cabine più spaziose, i bagagliai più ampi e la flessibilità operativa sulle rotte a bassa densità, il nuovo aereo rafforzerà la competitività di Croatia Airlines in un mercato regionale sempre più conteso, in particolare dalle compagnie low cost presenti nei Balcani.\r

\r

Secondo Airbus, ad oggi sono stati consegnati 72 esemplari di A220-100 principalmente a Delta Air Lines, che ne ha già 45 in servizio. Anche Swiss e Ita Airways figurano tra i rari operatori del modello.","post_title":"Croatia Airlines accoglie in flotta il primo Airbus A220-100","post_date":"2025-10-02T09:33:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759397636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado.\r

Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità».\r

A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise».\r

Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport».\r

Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze.\r

\r

I collegamenti per le Azzorre\r

Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale.\r

«Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal».\r

In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%).\r

Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei.\r

«Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre","post_date":"2025-10-02T09:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759396579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Caraibi, ma non solo. Parte da qui l’affondo di Travelplan, brand di Avoris appartenente alla galassia del gruppo Barcelò, che comincia a prendere le misure del mercato italiano in vista di una crescita programmata in vari step.\r

\r

I punti di forza dell’operatore sono stati al centro di un incontro a Milano con un gruppo di agenti di viaggio che già conoscevano il prodotto Travelplan o che si avvicinavano per la prima volta al t.o., che da poco meno di un anno ha aperto sul nostro mercato.\r

\r

«Vorremmo posizionarci su un bacino per noi strategico – spiega a margine della serata l’international expansion manager Emea, tour operator division, Eduard Bogatyr -. C’è molto spazio sul vostro mercato per un operatore che ha diverse frecce all’arco da scoccare. Innanzitutto, le economie di scala rese possibili dall’appartenenza a un gruppo della portata di Barcelò, che al suo interno fra l’altro può contare sulla compagnia aerea Iberojet. Partiamo con i Caraibi, ma l’obiettivo è quello di ampliare costantemente l’offerta, a cominciare dal Sud America per arrivare al resto del mondo. Il prodotto c’è, dobbiamo però capire come adattarlo al meglio alle esigenze della clientela italiana. E in questo le agenzie di viaggio si rivelano un interlocutore prezioso».\r

Operatore b2b\r

L’operatore sbarca in Italia con un progetto rigorosamente b2b: «Agli agenti riserviamo il nostro motore di ricerca che al momento propone soluzioni - pacchetti, combinati, tour e grandi viaggi, solo hotel - per Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Costa Rica, Mauritius, Baleari e Canarie – interviene il dirigente commerciale Italia, Giovanni Castelli -. Fra i punti di forza, una commissione minima del 13% (attualmente è del 16%, ndr) e la possibilità di scegliere la durata del soggiorno». Non da ultimo, la cancellazione gratuita fino a 30 giorni della partenza.\r

\r

«Vogliamo creare insieme agli adv il prodotto adatto al mercato italiano, con l’obiettivo futuro di arrivare a offrire collegamenti aerei diretti. Per intanto, a brevissimo, aggiungeremo altre mete al portfolio delle destinazioni».\r

\r

La “vera avventura” di Travelplan sul nostro mercato si può dire inizierà con la stagione invernale: «Sull’inverno offriamo una rosa di soluzioni a prezzi davvero imbattibili, garantendo un livello di qualità molto alto. Provare per credere».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travelplan, Castelli: «Cresceremo insieme alle agenzie di viaggio»","post_date":"2025-10-01T13:59:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759327196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” è l’iniziativa promossa dall’associazione Dimore Storiche Italiane in programma per sabato 11 ottobre.\r

\r

In quell'occasione verranno aperti gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto , disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro.\r

\r

“Carte in Dimora”, giunta quest’anno alla quarta edizione, apre ogni anno al pubblico più di cento archivi e biblioteche di dimore storiche su tutto il territorio nazionale per raccontare ai visitatori storie, tradizioni ed invenzioni che sono alla base non solo della nostra identità e del nostro senso del bello, ma anche del nostro modo di fare impresa con le origini delle nostre eccellenze per le quali siamo apprezzati in tutto il mondo e capaci di interpretare la realtà di oggi.\r

\r

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e dell’Associazione nazionale comuni italiani.\r

\"Domenica di carta\"\r

L’evento si svolge in condivisione con la direzione generale Archivi e con la direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del ministero della cultura, affiancando e arricchendo l’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal Mic e in programma domenica 12 ottobre.\r

\r

Per ampliare sempre di più l’orizzonte dell’iniziativa e valorizzare il portato ideale del progetto, anche quest’anno “Carte in Dimora” vede la partecipazione di archivi privati non solo delle dimore storiche di Adsi ma anche di fondazioni di rilevanza nazionale e internazionale.\r

\r

«Gli archivi e le biblioteche custoditi nelle dimore storiche non sono soltanto luoghi della memoria, ma veri e propri ponti fra passato e futuro. In essi si conservano le radici della nostra cultura, italiana ed europea, che devono continuare a ispirare le nuove generazioni. L’apertura al pubblico di questi patrimoni, insieme alla partecipazione di fondazioni e archivi d’impresa, testimonia come la cultura italiana sappia tradursi in eccellenza, creatività e impresa: dalla moda al cibo, dall’arte al design» spiega Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane, che aggiunge «con “Carte in Dimora” vogliamo ribadire il ruolo di Adsi come risorsa per i territori, in particolare quelli più decentrati, dove le dimore storiche sono presidio identitario e motore di sviluppo culturale ed economico, capace di rafforzare il legame indissolubile che cementa le comunità».","post_title":"Adsi: appuntamento l'11 ottobre con \"Carte in Dimora\"","post_date":"2025-10-01T13:10:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759324206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una rosa di sette finalisti del premio per le tesi di laurea e dottorato “Seafuture Awards”, giunto alla quinta edizione, nella cornice del salone biennale Seafuture della Spezia, con l’intento di dare visibilità e valorizzare presso le aziende del settore delle tecnologie marine i lavori svolti dagli studenti attraverso tesi sperimentali, triennali, magistrali o di dottorato, sviluppate presso industrie e laboratori di dipartimenti universitari o centri di ricerca.\r

\r

Promotori dell’iniziativa, il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Italian Blue Growth, azienda che organizza Seafuture.\r

\r

Il bando di quest’anno richiedeva lo sviluppo di prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare, che fossero eventualmente impiegabili in settori diversi (Dual Use), e/o che facessero riferimento a uno o più dei seguenti settori inerenti la Blue Economy: Tecnologie marine e Innovazione, Sostenibilità, Trasporti e Infrastrutture marittime. Novità principale di questa quinta edizione è stata la partecipazione, per la prima volta, degli studenti provenienti da atenei e centri di ricerca europei.\r

\r

Questi i lavori selezionati sui 38 presentati, dal Comitato tecnico-scientifico dei Seafuture Awards, che oltre ad essere rimasti in corsa per le prime tre posizioni, espongono i loro poster durante Seafuture: Nicola Trento (Politecnico di Milano): “Driveability Analysis of Offshore Piles: a Generalised Friction Fatigue-based SRD Implementation”; Vincenzo Cimino (Università di Padova): “A Distributed Ranging Scheme for Underwater Acoustic Networks\"; Davide Costa (Università di Padova): “Robotic Operating System talks underwater: a communication framework to control underwater vehicles”; Umberto Severino (Università della Calabria): “3D Imaging Techniques for Mapping and Analyzing Underwater Environments”; Simone Tani (Università di Pisa): “Autonomy of Underwater Robots in Environmental Monitoring and Infrastructures Inspection by exploiting Exteroceptive sensors”; Nicolò Sicca (Università di Genova): “Evaluation of magnetic catalysts for Kraft lignin pyrolysis: effects of process parameters”; Yosef Shmuel Guevara Salamanca (The Instituto Superior Técnico of the Universidade de Lisboa): “Towards Real-Time Hydrodynamics and Fluid Simulation for Marine Robotics”.\r

\r

Oltre alla sezione principale, sono stati selezionati anche i lavori presentati dagli studenti degli istituti secondari di secondo grado in corsa per i “Seafuture Awards High School”, rivolti alle scuole della regione Liguria.\r

\r

Il tema del 2025 è: “prodotti o processi nell’ambito delle tecnologie del mare, che promuovano un’economia blu circolare, e/o che facciano riferimento a uno o più dei seguenti settori riferiti alla Blue Economy: Tecnologie marine e Innovazione, Sostenibilità, Trasporti e Infrastrutture marittime”.\r

\r

I vincitori di entrambe le categorie saranno decretati attraverso il voto delle aziende espositrici a Seafuture e premiati nel corso di una cerimonia a loro dedicata che si terrà nei prossimi mesi.\r

\r

«Come distretto – ha dichiarato Lorenzo Forcieri, presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare verso i giovani. Su di loro abbiamo investito molto, lo dimostrano i due master di secondo livello realizzati con Fortemare realizzato in collaborazione con l'Università di Genova. L'innovazione è l'unico modo per creare una competitività buona, uno sviluppo buono e sostenibile. Per creare innovazione è fondamentale il ruolo dei giovani, la loro elasticità mentale, la loro capacità di appropriarsi delle nuove tecnologie, di usarle e crearne di ulteriori. I lavori che i giovani ricercatori hanno presentato quest'anno e che sono stati premiati, riguardano solo progetti civili e questo smentisce le avversioni ideologiche e pregiudiziali ai Seafuture Awards».\r

\r

«I giovani oggi si rapportano soprattutto con materie come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, fondamentali per l'innovazione, lo sviluppo economico e la risoluzione di problemi complessi – ha affermato Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth - Inoltre hanno competenza, curiosità e tanto entusiasmo. Se metto in relazione i giovani con il grande tema dell’economia del mare, se penso soprattutto a trasmettere loro l’amore per il mare, vedo la nuova classe di imprenditori, di dirigenti, di incubatori di nuove idee e vedo un’opportunità reale per il Paese di fare un grande salto in avanti a livello tecnologico. È proprio per la fiducia che riponiamo nelle nuove generazioni che abbiamo pensato insieme al Distretto Ligure delle Tecnologie Marine a uno spazio speciale all’interno della manifestazione: i Seafuture Awards. Una occasione concreta, una sfida che spinge gli studenti a riflettere, conoscere ed approfondire il mare in una visione a 360°».","post_title":"Seafuture Awards, dalla Spezia un premio per i giovani che si distinguono nei settori della blue economy","post_date":"2025-10-01T12:19:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759321145000]}]}}