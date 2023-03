Ryanair chiede l’intervento Ue sugli scioperi dei controllori di volo in Francia Ryanair si appella direttamente alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo un intervento che eviti ulteriori interruzioni dei voli in Europa a causa dello sciopero dei controllori del traffico aereo in corso in Francia. Ripresa dall’Irish Examiner, la low cost irlandese ha spiegato che dall’inizio degli scioperi, alla fine di gennaio, più di un milione di passeggeri ha visto i propri voli ritardati o cancellati, l’80% dei quali non era in volo da o per la Francia. Questo perché “la legge francese protegge unicamente i voli nazionali, il che significa che i voli francesi sono tutelati, mentre i voli non francesi vengono cancellati. Questo è ingiusto” sottolinea una nota di Ryanair. L’Autorità per l’aviazione civile francese ha chiesto a tutte le compagnie aeree di ridurre gli orari dei voli da e per l’aeroporto di Parigi Orly e alcuni aeroporti francesi da lunedì a giovedì a causa dello sciopero. Ryanair ha lanciato una petizione con un milione di firme per chiedere alla Commissione Europea di affrontare il problema dei controllori di volo francesi che disturbano i voli da e per gli altri Paesi dell’Unione europea. Eddie Wilson, ceo di Ryanair, ha dichiarato che altri Paesi come la Spagna, l’Italia e la Grecia proteggono già i sorvoli durante i periodi di sciopero dei controllori del traffico aereo. “Se i francesi vogliono scioperare, bene, colpiscano le persone che volano da e verso la Francia, ma non le persone che possono sorvolare, come hanno fatto altri Paesi dell’Ue. È assolutamente scandaloso quello che sta accadendo e l’Unione europea deve fare qualcosa al riguardo”. Wilson ha affermato che Eurocontrol – che coordina l’aviazione in tutta l’Ue – dovrebbe essere autorizzato a gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi. Dall’inizio degli scioperi, Ryanair ha visto l’interruzione di oltre 4.000 voli, che non sono diretti o provenienti dalla Francia, con un impatto su oltre 800.000 passeggeri. La maggior parte di questi voli, circa 1.750, sono stati effettuati da e verso la Spagna, mentre l’Irlanda ne ha registrati circa 200.

