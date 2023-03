Ryanair celebra i primi 25 anni al Galilei di Pisa con l’aggiunta di 5 nuove rotte Ryanair ha rinnovato la partnership con l’aeroporto di Pisa: una storia lunga 25 anni che in vista dell’estate vede un ulteriore ampliamento del network con cinque nuove rotte per Birmingham, Glasgow, Copenaghen, Kos e Stoccolma. “Quello dell’estate 2023 – ha dichiarato Jason McGuinnes, direttore commerciale della low cost – è il nostro più grande operativo di sempre (+14% rispetto al pre-Covid) , che offrirà ai cittadini e ai visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa”. La summer 2023 di Ryanair dal Galileo Galilei conta 8 aeromobili basati e un totale di 54 rotte (incluse le cinque novità) oltre ad un aumento delle frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Chania, Malta, Marrakech, Valencia e Zara. Negli ultimi 25 anni la compagnia ha trasportato su Pusa oltre 47 milioni di passeggeri. “L’annuncio di queste ultime 5 rotte per la stagione estiva 2023 confermano, da una parte, il crescente interesse della compagnia irlandese e, dall’altra, l’impegno di Toscana Aeroporti a offrire il miglior servizio assicurando la maggior competitività” ha sottolineato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti.

