Ryanair aumenta i collegamenti dall’Italia per il Portogallo, rotta su Porto e Faro Ryanair amplia il network dei collegamenti tra Italia e Portogallo: la prossima estate la low cost volerà infatti da Torino e Trapani-Marsala a Porto, con due frequenze settimanali ciascuna, a partire da giugno 2023; inoltre, aprirà una nuova rotta da Roma Fiumicino verso Faro, sempre con due voli settimanali, attivi dal mese di aprile per tutta la stagione estiva. “Aumenta ancora la scelta per i viaggiatori italiani, con l’aggiunta di queste nuove rotte – ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost – come parte del nostro operativo per l’estate ’23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive con tariffe a partire da 29,99 euro”.

