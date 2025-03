Ryanair, anche a Bologna la crescita resta al palo: confermate le 63 rotte esistenti Ryanair conferma per l’estate 2025 l’operativo da Bologna che prevede 63 rotte in totale, operate dagli 11 aeromobili basati, con l’obiettivo di trasportare 4,1 milioni di passeggeri durante la summer (5,9 milioni nell’intero anno). Crescita al palo quindi a causa della decisione del Governo italiano di aumentare l’addizionale municipale di 0,50 euro per passeggero negli aeroporti italiani più grandi. «Purtroppo, l’addizionale municipale, ulteriormente aumentata negli aeroporti più grandi dal 1° aprile 2025, continua a limitare il potenziale di Bologna e dell’Italia – sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost irlandese -. L’ulteriore aumento renderà Bologna, e l’Italia nel suo complesso, meno competitivi rispetto ad altri Paesi europei, come Ungheria e Svezia, che stanno abolendo o riducendo le tasse sull’aviazione e abbassando i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico. «Ryanair rinnova l’appello al Governo di invertire la decisione di aumentare le tasse sui passeggeri nei principali aeroporti italiani nel 2025 e, invece, di abolire completamente l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, proprio come hanno già fatto le regioni di Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo». Condividi

