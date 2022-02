Ryanair: «Le agenzie non entrano nel nostro modello di business»

Ryanair sempre più a muso duro contro le agenzie. Non si riesce a capire il motivo per il quale una delle compagnie più forti d’Europa, debba continuare con questi attacchi all’intermediazione. Infatti in un’intervista concessa al giornale online spagnolo Preferente , l’amministratore delegato del vettore, Eddie Wilson, riafferma la politica anti agenzie di Ryanair. «Non fanno parte del nostro modello di business. Perché dobbiamo accettare qualcuno che non contribuisce?» si chiede Wilson.

Il responsabile del low cost chiarisce che «l’obiettivo è produrre il nostro business affinché il cliente possa avvicinarsi direttamente», con la missione di «dare al consumatore il prezzo più conveniente possibile». Un modo d’intendere il lavoro della compagnia aerea, in cui le agenzie di viaggio non trovano posto. Infatti (secondo Wilson) «hanno bisogno di far pagare di più i consumatori per poter esistere» e che presuppone un costo aggiuntivo nel prezzo.

Le regole del commercio

Ma a questo proposito forse non si conoscono le regole del commercio: io vendo, tu compri, e nell’acquisto colui che vende ha un margine. Così funziona. Se Ryanair vuole vendere direttamente al cliente fa benissimo, ma non può dire che le agenzie fanno pagare di più i clienti. Le agenzie fanno il loro mestiere, le compagnie il loro. D’altra parte, diciamola tutta, qualunque azienda offra beni o servizi ha il proprio margine. Tutti, dal negozio di scarpe a Ryanair. Ryanair vende ad un prezzo (che è sempre modulare, ovviamente) nel quale è previsto un margine. Come succede per tutti i negozi, e quindi anche alle agenzie di viaggio.

«Siamo noi a fare l’investimento, compriamo l’aereo, paghiamo il carburante, il personale, le tasse aeroportuali, stabiliamo tariffe basse. E loro vogliono usare il nostro prodotto per inserirlo in un pacchetto vacanza quando la gente sa come organizzare il proprio viaggio», conclude Wilson.