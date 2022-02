Ryanair accelera da Cagliari con il terzo velivolo basato e 4 nuove rotte

Ryanair alza la posta su Cagliari per l’estate 2022 dove posiziona un altro aeromobile, per un totale di tre, e serve 38 rotte, di cui 4 nuove per oltre 170 voli a settimana (aumento del 50% di capacità). Le quattro new entry sono: Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan.

Questo è il più grande operativo estivo per Cagliari fino ad oggi, che va a supportare la ripresa del turismo dopo due anni di restrizioni ai viaggi, dando una spinta necessaria alle attività dell’Isola. “L’aggiunta del nuovo aeromobile all’aeroporto di Cagliari rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari (300 milioni di dollari in totale) e si traduce nel nostro operativo estivo più ampio di sempre a Cagliari. Ciò permetterà di offrire una maggiore connettività e oltre 170 voli settimanali su 38 rotte, comprese quattro nuove” sottolinea il direttore commerciale, Jason McGuinness.

“La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’arrivo del terzo aeromobile basato, segna una nuova tappa fondamentale, sia in termini di sviluppo del network che di crescita occupazionale – aggiunge Renato Branca, amministratore delegato Sogaer –. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 170 voli in partenza alla settimana nell’estate 2022, con una crescita del 50% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico. A fronte di questo imponente sviluppo, anche il segmento estero si incrementa e rafforza in modo determinante, grazie ai 4 nuovi voli annunciati, che porterà a 20 i collegamenti internazionali operati da Ryanair sui 38 complessivi, con quindi ben 12 rotte aggiuntive rispetto alle 26 attive nel 2019”.