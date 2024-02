Ryanair a tutta Sicilia: il network da Palermo conta 41 rotte di cui una nuova per Poznan Ryanair in ulteriore allungo sulla Sicilia, questa volta su Palermo dove per l’estate 2024 opererà oltre 600 voli settimanali su 41 rotte, tra cui una nuova per Poznan e maggiori frequenze su oltre 15 rotte già attive. Al Falcone Borsellino la low cost conta 5 aeromobili basati (500 milioni di dollari di investimento) e punta a trasportare quest’anno oltre 3,3 milioni di pax per S24 (+6% rispetto all’estate 2023). Il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha ribadito una volta di più che “la Sicilia soffre di una carenza in termini di connettività aerea e di capacità. Costi di accesso più bassi garantiranno maggiore capacità, più scelta e – cosa più importante – tariffe significativamente più basse. Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire un incremento della capacità e della crescita del turismo nei prossimi 5 anni, a condizione che il Governo siciliano abolisca l’eccessiva addizionale municipale/tassa sul turismo che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola”. Sul modello di quanto già accaduto in Friuli Venezia Giulia, la compagnia anticipa che “Tocca ora al Governo siciliano abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo che non esiste in destinazioni turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. Se l’addizionale municipale/tassa sul turismo venisse abolita, Ryanair sarebbe pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri in più, creando 1.200 nuovi posti di lavoro, potenziando la connettività nazionale e internazionale e, infine, offrendo tariffe più basse per cittadini/visitatori della Sicilia”. “Ryanair ha presentato una campagna molto articolata, rafforzando i voli e confermando le frequenze, introducendo una nuova rotta – ha dichiarato Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo Siamo convinti che questo operativo, il più esteso che sia mai stato applicato allo scalo palermitano, sia un efficace strumento per accompagnare la crescita degli indicatori positivi sull’attrattività di Palermo e della sua area metropolitana”. Condividi

