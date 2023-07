Ryanair a tutta Italia: oltre 21 milioni di posti per la stagione invernale Ryanair avanza ancora sul mercato Italia con un operativo che per l’inverno 2023-24 prevede oltre 21 milioni di posti. In vigore dalla fine del prossimo ottobre alla fine di marzo 2024, lo schedule propone una ampia scelta tra destinazioni sciistiche, mercatini di Natale, shopping, capitali europee ma anche sole e mare. I voli sono già in vendita. “Abbiamo ricevuto un enorme volume di richieste sull’operativo invernale 2023 da parte di clienti che sono già alla ricerca di voli Ryanair per le loro vacanze nella stagione più fredda – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing, communications & digital -. Che vogliate prendere il sole, divertirvi sulle piste da sci o godervi le festività natalizie in una delle città più belle d’Europa, non rimarrete delusi dall’imbattibile selezione di destinazioni che Ryanair offre alle tariffe più basse in Europa”. Condividi

