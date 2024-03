Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria Ryanair rilancia da Torino dove per l’estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l’aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra. La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall’inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l’estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino. «Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire – afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari». «Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio – ha sottolineato l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo ieri 26 marzo per il Travel Open Day di Genova che come ogni anno ha visto tour operator, vettori, compagnie di crociere, alberghi, enti del turismo incontrare le agenzie di viaggio del capoluogo ligure e dintorni. Ancora una volta come sede del Tod è stato scelto Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito Palazzi dei Rolli. Per la prima volta l’evento è stato realizzato, oltre che con la collaborazione di Saloni delle Feste Palazzo Imperiale, con il supporto del comune di Genova, che ha colto l’occasione per presentare al trade l’offerta turistica della città, le novità e gli eventi in programma. Ancora una volta il Travel Open Day si propone come evento di confronto, non solo per fare incontrare offerta e domanda, ma per evidenziare tutto il potenziale di un territorio, in questo caso della città di Genova. «La nostra offerta turistica è il prodotto di tante direttrici: da quella culturale a quella sportiva, passando per l’arte e l’enogastronomia - afferma l’assessore al Turismo del comune di Genova, Alessandra Bianchi - Questa strategia contribuisce a rendere la nostra destinazione una di quelle maggiormente preferite da turisti italiani e stranieri. È un trend che si conferma in crescita ogni giorno dell'anno, anche grazie al clima mite e alle bellezze paesaggistiche che consentono di vivere esperienze outdoor, quali escursioni e passeggiate, in ogni stagione». Genova è ormai spesso definita la Città dei Rolli: basterebbe questo per promuoverla in tutto il mondo. Ma Genova è molto di più: musei, palazzi nobiliari, un grande centro storico, il porto e il mare, l’acquario, teatri, mostre ed eventi tutto l’anno. «Genova è una città poliedrica che riesce a interessare tutti i target – aggiunge Sandra Torre, direttore attività e marketing del turismo del comune di Genova –. Tra gli eventi in calendario la quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana». La città è impegnata ormai da anni su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare e affinare l’offerta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto di servizi dedicati. «Mettere a sistema l’offerta turistica – aggiunge Torre - significa valorizzare tutta l’offerta culturale della città che ha un patrimonio immenso e soprattutto fare rete tra gli operatori. Il comune di Genova attua realmente una strategia, una seria policy di valorizzazione di tutta la propria identità e di tutto il territorio, allo scopo di mettere tutto a sistema per attrarre visitatori di qualità». [post_title] => Travel Open Day Genova: la città protagonista del b2b con l'offerta esperienziale [post_date] => 2024-03-27T15:53:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711554802000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l'edificio Casa Milan. Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio. Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni. [post_title] => Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan [post_date] => 2024-03-27T14:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711550104000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra. La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino. «Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari». «Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali». [post_title] => Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria [post_date] => 2024-03-27T12:14:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711541690000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli. La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024. Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa. [post_title] => Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee [post_date] => 2024-03-27T11:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711537348000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair Holding punta a una flotta di circa 50 Airbus narrow body per la propria divisione maltese Lauda Europe: decisione che anticipa un futuro passaggio agli aeromobili della Famiglia A320neo dopo il 2030, secondo quanto dichiarato dal ceo del gruppo Michael O'Leary. «Airbus è in grado di garantire le consegne di aeromobili fino al 2030. I contratti di locazione (di Lauda) durano solo fino al 2028/29. Quindi spererei di estendere questi leasing o di sostituirli con altri A320ceo in leasing fino a quando non riuscirò a concludere un accordo con Airbus per nuovi aeromobili Airbus nei prossimi cinque-dieci anni» ha dichiarato a SimpleFlying. La compagnia starebbe valutando sia A320-200 che A321-200. L'unità maltese è un'eccezione nella flotta del gruppo irlandese low cost, altrimenti interamente composta da B737. Lauda Europe è 'l'erede' dall'austriaca Lauda, ex LaudaMotion, che Ryanair Holdings ha acquisito dopo il fallimento dell'ex casa madre Airberlin, nel 2019. Avendo ereditato la sua flotta di A320, il vettore ha vacillato tra il progetto di ampliare la flotta di Airbus e aggiungere A320neo e quello di abbandonare gli aeromobili a favore di una flotta di B737 unificata tra i suoi Coa. O'Leary ha dichiarato che il piano di phase-out degli A320 non è del tutto fuori discussione, visti i problemi di approvvigionamento di nuovi aeromobili A320. «Mi piacerebbe avere un numero maggiore di aeromobili Airbus in flotta, ma al momento non è possibile. Se non riuscirò ad averli entro il 2028, quando dovremo restituirli, li sostituirò con dei B737». Lauda Europe opera attualmente 27 A320-200 che volano esclusivamente con il codice "FR" di Ryanair; la flotta di B737 del gruppo comprende un B737-700, 396 B737-800 e 145 B737-8-200, distribuiti sui quattro Coa di Boeing (Ryanair, Buzz - Polonia -, Malta Air e Ryanair Uk). [post_title] => Ryanair punta ad ampliare la flotta di A320 per la filiale Lauda Europe [post_date] => 2024-03-27T09:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711533223000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itabus corre verso l'estate con un operativo rafforzato in termini di capillarità e frequenze: un aumento del 40% di chilometri percorsi con l’introduzione di 200 nuove partenze, portandone il totale a 500 giornaliere da oltre 85 località italiane durante tutto l’arco della giornata (notte compresa, grazie ai servizi notturni molto utilizzati dai viaggiatori per ottimizzare i tempi di percorrenza). Salgono così a 2.200 i collegamenti quotidiani Itabus, che crescono di oltre il 50% per garantire capillarità e frequenze lungo tutto il Paese. Forte il focus sulle grandi città con l'aumento della frequenza sulle principali direttrici tra cui la Roma – Napoli (48 collegamenti al giorno), Roma – Bologna (36 servizi al giorno, garantendo un viaggio ogni ora su entrambe le direzioni), e Roma – Firenze (32 servizi giorno), Roma – Milano 20 ogni giorno, raddoppiate rispetto al passato) e Napoli – Firenze (28 giornaliere). Si aggiungono poi servizi tra Napoli/Roma e le città del Veneto portando a 12 i collegamenti giornalieri da/verso Venezia e Padova. Crescono i collegamenti verso la Puglia: agli 8 collegamenti giornalieri che collegano Roma con Bari, si aggiungono 4 collegamenti con Taranto connessa anche con le città di Bologna, Firenze, Milano e Bergamo. Anche Napoli incrementa il numero di servizi verso la Puglia con 2 partenze al giorno per Taranto e 2 per Bari, Lecce e le altre città della costa adriatica pugliese (Fasano, Ostuni, Monopoli, Andria, Brindisi). In espansione i collegamenti in Calabria: Cosenza triplica il numero di partenze giornaliere, Catanzaro si aggiunge alla rete Itabus con un collegamento notturno verso tutte le principali città del centro-nord Italia, introdotti servizi verso la Sicilia e verso la Puglia. Attenzione, come sempre, alle connessioni con gli scali infrastrutturali come gli aeroporti: intensificati i collegamenti con lo scalo di Milano Bergamo al serio che conta 9 partenze al giorno verso tutte le principali città del nord Italia. Ci sono poi 6 partenze al giorno collegheranno la città di Milano con Bergamo e nuove offerte sulla relazione Torino - Milano – Venezia. Ci sono poi le connessioni con il treno Italo: un unico biglietto per viaggiare su treno e bus, con servizi dedicati che connettono le grandi stazioni Alta Velocità al resto d’Italia. Da fine mese, grazie all’intermodalità, novità per il Meridione: potenziamento dei servizi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia che saranno così connesse con il centro nord. In questo modo è possibile usufruire dei vantaggi dell’Alta Velocità e raggiungere mete di grande richiamo turistico come Pompei, Ercolano, Sorrento, Matera e Agrigento. Per la stagione estiva, poi, Itabus potenzierà il network servendo destinazioni turistiche e balneari tra cui Gallipoli, Otranto, Jesolo, Bibione, Taormina, Cefalù, Polignano a Mare. [post_title] => Itabus amplia l'offerta estiva: 2.200 collegamenti giornalieri e +50% di frequenze [post_date] => 2024-03-26T11:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711451534000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comprende anche la promozione Bagaglio Facile di Trenitalia, che permette di far recapitare le proprie valige direttamente in hotel, la nuova partnership siglata tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa. L’operazione sarà promossa congiuntamente con spazi dedicati sui rispettivi siti e con azioni mirate b2b e b2c. “Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a creare un’inedita formula di vacanza nel mondo del tour operating, grazie a una partnership dedicata, siglata con una realtà importante come Trenitalia, che sarà coinvolta nella promozione - spiega il presidente di Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. A sottolineare il grado di innovazione dell’operazione, la tipologia di scontistica che si applicherà sul prezzo del soggiorno per i clienti Frecciarossa, e la possibilità di entrare gratuitamente o a condizioni di favore nel mondo esperienziale di Valtur. Mi preme rimarcare le caratteristiche della scontistica, che va vista come un premio per chi deciderà di optare per questa modalità di trasporto. Il treno fa del viaggio per raggiungere una meta un’esperienza in sé, durante la quale godersi la vista di ciò che ci passa davanti agli occhi, prendendosi un po’ di tempo per pensare con agio a ciò che si vorrà fare una volta arrivati e per farlo, senza fretta, insieme alle persone con cui si va in vacanza. Questo tipo di approccio ci sembra in linea con la nostra filosofia di vacanza che si basa, appunto, sulla creazione di un tempo di qualità”. La formula prevede quindi scontistiche dedicate sui soggiorni in una selezione di strutture del gruppo Nicolaus per chi raggiunge la località di soggiorno (o per fare ritorno a casa), viaggiando a bordo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per chi sceglie per la propria vacanza invernale o estiva il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è prevista inoltre un’esperienza ancora più ricca: l’opportunità di usufruire gratuitamente o con sconti ad hoc di degustazioni di mixology art, trattamenti wellness e wine tasting incentrate su una speciale selezione di etichette del caveau dei vini del resort. Oltre al Cristallo, l'iniziativa coinvolge in Puglia, il Nicolaus Prime il Gabbiano, i Nicolaus Club la Giurlita, Oasi Vieste, Alimini Smile e Meditur Village, nonché il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort; in Calabria, i Nicolaus Club Solemare, Bagamoyo Resort e Salice Resort, nonché il Valtur Calabria Otium Resort; in Basilicata, infine, i Nicolaus Club Magna Grecia Resort e Toccacielo. [post_title] => Al via una nuova partnership tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa [post_date] => 2024-03-26T11:05:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711451119000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello. Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci. Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari. [post_title] => Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience [post_date] => 2024-03-26T10:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711448969000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464266 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_223580" align="alignleft" width="300"] Michael O'Leary[/caption] «Accogliamo con favore questi cambiamenti di management tanto necessari a Seattle»: non si è fatto attendere il commento di Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, al ribaltone che ieri ha visto azzerare i vertici di Boeing. «Non vediamo l'ora di lavorare con Stephanie Pope per accelerare le consegne di aeromobili B737 ai clienti, tra cui Ryanair in Europa, per l'estate e l'autunno 2024. Continueremo a lavorare con il ceo di Boeing Dave Calhoun e il cfo Brian West, per aiutare Boeing a recuperare le consegne di aeromobili in modo che la nostra compagnia possa continuare a crescere fortemente come cliente numero 1 di Boeing in Europa». [post_title] => Ryanair, O'Leary sul ribaltone dei vertici Boeing: «Bene il cambiamento» [post_date] => 2024-03-26T09:58:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711447089000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair a tutta calabria da torino due nuove rotte per crotone e reggio calabria" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2463,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Grande successo ieri 26 marzo per il Travel Open Day di Genova che come ogni anno ha visto tour operator, vettori, compagnie di crociere, alberghi, enti del turismo incontrare le agenzie di viaggio del capoluogo ligure e dintorni. Ancora una volta come sede del Tod è stato scelto Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito Palazzi dei Rolli.\r

\r

Per la prima volta l’evento è stato realizzato, oltre che con la collaborazione di Saloni delle Feste Palazzo Imperiale, con il supporto del comune di Genova, che ha colto l’occasione per presentare al trade l’offerta turistica della città, le novità e gli eventi in programma. Ancora una volta il Travel Open Day si propone come evento di confronto, non solo per fare incontrare offerta e domanda, ma per evidenziare tutto il potenziale di un territorio, in questo caso della città di Genova.\r

\r

«La nostra offerta turistica è il prodotto di tante direttrici: da quella culturale a quella sportiva, passando per l’arte e l’enogastronomia - afferma l’assessore al Turismo del comune di Genova, Alessandra Bianchi - Questa strategia contribuisce a rendere la nostra destinazione una di quelle maggiormente preferite da turisti italiani e stranieri. È un trend che si conferma in crescita ogni giorno dell'anno, anche grazie al clima mite e alle bellezze paesaggistiche che consentono di vivere esperienze outdoor, quali escursioni e passeggiate, in ogni stagione».\r

\r

Genova è ormai spesso definita la Città dei Rolli: basterebbe questo per promuoverla in tutto il mondo. Ma Genova è molto di più: musei, palazzi nobiliari, un grande centro storico, il porto e il mare, l’acquario, teatri, mostre ed eventi tutto l’anno.\r

\r

\r

\r

«Genova è una città poliedrica che riesce a interessare tutti i target – aggiunge Sandra Torre, direttore attività e marketing del turismo del comune di Genova –. Tra gli eventi in calendario la quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana».\r

\r

La città è impegnata ormai da anni su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare e affinare l’offerta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto di servizi dedicati.\r

\r

«Mettere a sistema l’offerta turistica – aggiunge Torre - significa valorizzare tutta l’offerta culturale della città che ha un patrimonio immenso e soprattutto fare rete tra gli operatori. Il comune di Genova attua realmente una strategia, una seria policy di valorizzazione di tutta la propria identità e di tutto il territorio, allo scopo di mettere tutto a sistema per attrarre visitatori di qualità».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Genova: la città protagonista del b2b con l'offerta esperienziale","post_date":"2024-03-27T15:53:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711554802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l'edificio Casa Milan.\r

\r

Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio.\r

\r

Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni.\r

\r

","post_title":"Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan","post_date":"2024-03-27T14:35:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711550104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra.\r

La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino.\r

«Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari».\r

«Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali».","post_title":"Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria","post_date":"2024-03-27T12:14:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711541690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli.\r

\r

La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024.\r

\r

Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa.","post_title":"Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee","post_date":"2024-03-27T11:02:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711537348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair Holding punta a una flotta di circa 50 Airbus narrow body per la propria divisione maltese Lauda Europe: decisione che anticipa un futuro passaggio agli aeromobili della Famiglia A320neo dopo il 2030, secondo quanto dichiarato dal ceo del gruppo Michael O'Leary. \r

\r

«Airbus è in grado di garantire le consegne di aeromobili fino al 2030. I contratti di locazione (di Lauda) durano solo fino al 2028/29. Quindi spererei di estendere questi leasing o di sostituirli con altri A320ceo in leasing fino a quando non riuscirò a concludere un accordo con Airbus per nuovi aeromobili Airbus nei prossimi cinque-dieci anni» ha dichiarato a SimpleFlying.\r

\r

La compagnia starebbe valutando sia A320-200 che A321-200. L'unità maltese è un'eccezione nella flotta del gruppo irlandese low cost, altrimenti interamente composta da B737. Lauda Europe è 'l'erede' dall'austriaca Lauda, ex LaudaMotion, che Ryanair Holdings ha acquisito dopo il fallimento dell'ex casa madre Airberlin, nel 2019. Avendo ereditato la sua flotta di A320, il vettore ha vacillato tra il progetto di ampliare la flotta di Airbus e aggiungere A320neo e quello di abbandonare gli aeromobili a favore di una flotta di B737 unificata tra i suoi Coa.\r

\r

O'Leary ha dichiarato che il piano di phase-out degli A320 non è del tutto fuori discussione, visti i problemi di approvvigionamento di nuovi aeromobili A320. «Mi piacerebbe avere un numero maggiore di aeromobili Airbus in flotta, ma al momento non è possibile. Se non riuscirò ad averli entro il 2028, quando dovremo restituirli, li sostituirò con dei B737».\r

\r

Lauda Europe opera attualmente 27 A320-200 che volano esclusivamente con il codice \"FR\" di Ryanair; la flotta di B737 del gruppo comprende un B737-700, 396 B737-800 e 145 B737-8-200, distribuiti sui quattro Coa di Boeing (Ryanair, Buzz - Polonia -, Malta Air e Ryanair Uk).","post_title":"Ryanair punta ad ampliare la flotta di A320 per la filiale Lauda Europe","post_date":"2024-03-27T09:53:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711533223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Itabus corre verso l'estate con un operativo rafforzato in termini di capillarità e frequenze: un aumento del 40% di chilometri percorsi con l’introduzione di 200 nuove partenze, portandone il totale a 500 giornaliere da oltre 85 località italiane durante tutto l’arco della giornata (notte compresa, grazie ai servizi notturni molto utilizzati dai viaggiatori per ottimizzare i tempi di percorrenza).\r

\r

Salgono così a 2.200 i collegamenti quotidiani Itabus, che crescono di oltre il 50% per garantire capillarità e frequenze lungo tutto il Paese.\r

\r

Forte il focus sulle grandi città con l'aumento della frequenza sulle principali direttrici tra cui la Roma – Napoli (48 collegamenti al giorno), Roma – Bologna (36 servizi al giorno, garantendo un viaggio ogni ora su entrambe le direzioni), e Roma – Firenze (32 servizi giorno), Roma – Milano 20 ogni giorno, raddoppiate rispetto al passato) e Napoli – Firenze (28 giornaliere).\r

\r

Si aggiungono poi servizi tra Napoli/Roma e le città del Veneto portando a 12 i collegamenti giornalieri da/verso Venezia e Padova. Crescono i collegamenti verso la Puglia: agli 8 collegamenti giornalieri che collegano Roma con Bari, si aggiungono 4 collegamenti con Taranto connessa anche con le città di Bologna, Firenze, Milano e Bergamo. Anche Napoli incrementa il numero di servizi verso la Puglia con 2 partenze al giorno per Taranto e 2 per Bari, Lecce e le altre città della costa adriatica pugliese (Fasano, Ostuni, Monopoli, Andria, Brindisi). In espansione i collegamenti in Calabria: Cosenza triplica il numero di partenze giornaliere, Catanzaro si aggiunge alla rete Itabus con un collegamento notturno verso tutte le principali città del centro-nord Italia, introdotti servizi verso la Sicilia e verso la Puglia.\r

\r

Attenzione, come sempre, alle connessioni con gli scali infrastrutturali come gli aeroporti: intensificati i collegamenti con lo scalo di Milano Bergamo al serio che conta 9 partenze al giorno verso tutte le principali città del nord Italia. Ci sono poi 6 partenze al giorno collegheranno la città di Milano con Bergamo e nuove offerte sulla relazione Torino - Milano – Venezia.\r

\r

Ci sono poi le connessioni con il treno Italo: un unico biglietto per viaggiare su treno e bus, con servizi dedicati che connettono le grandi stazioni Alta Velocità al resto d’Italia. Da fine mese, grazie all’intermodalità, novità per il Meridione: potenziamento dei servizi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia che saranno così connesse con il centro nord. In questo modo è possibile usufruire dei vantaggi dell’Alta Velocità e raggiungere mete di grande richiamo turistico come Pompei, Ercolano, Sorrento, Matera e Agrigento.\r

\r

Per la stagione estiva, poi, Itabus potenzierà il network servendo destinazioni turistiche e balneari tra cui Gallipoli, Otranto, Jesolo, Bibione, Taormina, Cefalù, Polignano a Mare.","post_title":"Itabus amplia l'offerta estiva: 2.200 collegamenti giornalieri e +50% di frequenze","post_date":"2024-03-26T11:12:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711451534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comprende anche la promozione Bagaglio Facile di Trenitalia, che permette di far recapitare le proprie valige direttamente in hotel, la nuova partnership siglata tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa. L’operazione sarà promossa congiuntamente con spazi dedicati sui rispettivi siti e con azioni mirate b2b e b2c.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a creare un’inedita formula di vacanza nel mondo del tour operating, grazie a una partnership dedicata, siglata con una realtà importante come Trenitalia, che sarà coinvolta nella promozione - spiega il presidente di Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. A sottolineare il grado di innovazione dell’operazione, la tipologia di scontistica che si applicherà sul prezzo del soggiorno per i clienti Frecciarossa, e la possibilità di entrare gratuitamente o a condizioni di favore nel mondo esperienziale di Valtur. Mi preme rimarcare le caratteristiche della scontistica, che va vista come un premio per chi deciderà di optare per questa modalità di trasporto. Il treno fa del viaggio per raggiungere una meta un’esperienza in sé, durante la quale godersi la vista di ciò che ci passa davanti agli occhi, prendendosi un po’ di tempo per pensare con agio a ciò che si vorrà fare una volta arrivati e per farlo, senza fretta, insieme alle persone con cui si va in vacanza. Questo tipo di approccio ci sembra in linea con la nostra filosofia di vacanza che si basa, appunto, sulla creazione di un tempo di qualità”.\r

\r

La formula prevede quindi scontistiche dedicate sui soggiorni in una selezione di strutture del gruppo Nicolaus per chi raggiunge la località di soggiorno (o per fare ritorno a casa), viaggiando a bordo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per chi sceglie per la propria vacanza invernale o estiva il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è prevista inoltre un’esperienza ancora più ricca: l’opportunità di usufruire gratuitamente o con sconti ad hoc di degustazioni di mixology art, trattamenti wellness e wine tasting incentrate su una speciale selezione di etichette del caveau dei vini del resort. Oltre al Cristallo, l'iniziativa coinvolge in Puglia, il Nicolaus Prime il Gabbiano, i Nicolaus Club la Giurlita, Oasi Vieste, Alimini Smile e Meditur Village, nonché il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort; in Calabria, i Nicolaus Club Solemare, Bagamoyo Resort e Salice Resort, nonché il Valtur Calabria Otium Resort; in Basilicata, infine, i Nicolaus Club Magna Grecia Resort e Toccacielo.","post_title":"Al via una nuova partnership tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa","post_date":"2024-03-26T11:05:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711451119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello.\r

\r

Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci.\r

\r

Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari.","post_title":"Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience","post_date":"2024-03-26T10:29:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711448969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464266","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_223580\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary[/caption]\r

\r

«Accogliamo con favore questi cambiamenti di management tanto necessari a Seattle»: non si è fatto attendere il commento di Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, al ribaltone che ieri ha visto azzerare i vertici di Boeing.\r

\r

«Non vediamo l'ora di lavorare con Stephanie Pope per accelerare le consegne di aeromobili B737 ai clienti, tra cui Ryanair in Europa, per l'estate e l'autunno 2024. Continueremo a lavorare con il ceo di Boeing Dave Calhoun e il cfo Brian West, per aiutare Boeing a recuperare le consegne di aeromobili in modo che la nostra compagnia possa continuare a crescere fortemente come cliente numero 1 di Boeing in Europa».","post_title":"Ryanair, O'Leary sul ribaltone dei vertici Boeing: «Bene il cambiamento»","post_date":"2024-03-26T09:58:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711447089000]}]}}