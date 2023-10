Ryanair a Treviso: torna il volo per Londra Luton insieme ad altre nove new entry Ryanair rilancia il proprio investimento sull’aeroporto di Treviso dove, dal prossimo 29 ottobre, aprirà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli alla settimana. L’operativo invernale conterà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione. Per la winter in arrivo la low cost conta due velivoli basati a Treviso dove conta di trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell’esercizio fiscale 2024, pari ad una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. “La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 – afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l’Italia”. “Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani – ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte -. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”. Corrado Fischer, amministratore delegato di Aer Tre, ha sottolineato infine come “Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals. Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024. La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali "Sandals Firsts". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali. Le Suite 'Next Level' Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi. [gallery ids="454263,454264,454265,454266,454267,454268"] Ristorazione: cosa bolle in pentola? Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari. Ecco alcune novità: - Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista - Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia. - Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto. - Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto. Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante. La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare. Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts: https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com [post_title] => Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura [post_date] => 2023-10-27T14:09:07+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698415747000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455012" align="alignleft" width="273"] Il Sindaco di Messina Federico Basile[/caption] La prima edizione del Meet Tourism Messina organizzato da Travel Open Day e il suo brand internazionale ItaliAbsolutely insieme al Comune di Messina, è stato aperto dalla plenaria durante la quale i relatori provenienti dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dall'Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo si sono concentrati sulla promozione del territorio e la connessione tra gli operatori del turismo locale e buyer internazionali, ma anche con i rappresentanti dei media. In particolar modo si sono soffermati sul turismo nella Città dello Stretto, che grazie alla sua posizione il mar Ionio ed il mar Tirreno e all’eredità storico-culturale, offre una combinazione affascinante di miti, storia, cultura e natura. I buyer provenienti da tutto il mondo e i rappresentanti media partecipanti all’evento sono stati coinvolti in un fam trip e hanno avuto l’occasione di scoprire, tra altre cose, le feluche utilizzate per la “caccia” al pescespada, la “coltivazione” delle cozze e delle vongole nei laghi di Ganzirri. Hanno, inoltre, assistito a momenti indimenticabili come il concerto di organo nella Cattedrale di Messina, senza dimenticare lo spettacolo offerto dai panorami mozzafiato dello Stretto di Messina, in cui i due mari si fondono, evocando le leggendarie figure descritte da Omero nell'Odissea. E come l’esperienza coinvolge tutti i sensi, per i partecipanti il Meet Tourism Messina ha significato anche una full immersion nella cultura eno-gastronomica locale grazie ai cuochi stellati coinvolti. Durante la riunione conclusiva dell’evento i buyer presenti, oltre a manifestare il loro entusiasmo per quanto vissuto nella quattro giorni, hanno dichiarato di voler inserire la Città di Messina nella loro programmazione, sia per piccoli gruppi che per individuali. [gallery size="medium" ids="455013,455015,455018,455016,455017,455027"] [post_title] => La Iª edizione del Meet Tourism Messina ha entusiasmato i buyer [post_date] => 2023-10-27T13:48:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-messina [1] => buyer-messina [2] => evento-messina [3] => in-evidenza [4] => italiabsolutely-messina [5] => meet-tourism-messina [6] => messina [7] => travel-open-day-messina ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio messina [1] => buyer messina [2] => evento messina [3] => In evidenza [4] => Italiabsolutely messina [5] => meet tourism messina [6] => messina [7] => travel open day messina ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698414512000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia il proprio investimento sull'aeroporto di Treviso dove, dal prossimo 29 ottobre, aprirà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli alla settimana. L’operativo invernale conterà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione. Per la winter in arrivo la low cost conta due velivoli basati a Treviso dove conta di trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale 2024, pari ad una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. “La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia". “Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani - ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte -. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”. Corrado Fischer, amministratore delegato di Aer Tre, ha sottolineato infine come "Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”. [post_title] => Ryanair a Treviso: torna il volo per Londra Luton insieme ad altre nove new entry [post_date] => 2023-10-27T13:19:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698412773000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per selezionare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero. Le aziende specializzate nella costruzione di stand interessate, possono scaricare il bando di gara tramite il sistema degli appalti pubblici online Tunesp. Le offerte devono pervenire online entro e non oltre il 13 novembre 2023 alle ore 12:00. Intanto, nei primi nove mesi del 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto 1,82 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro del turismo, Mohamed Belhassine. Il ministro ha dichiarato che il governo tunisino sta lavorando per sviluppare il settore turistico a vari livelli e per attrarre investimenti nel settore, dato che il comparto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo del Paese e crea circa 400.000 posti di lavoro. [post_title] => Tunisia: gara d'appalto internazionale per la realizzazione dello stand alle fiere del turismo [post_date] => 2023-10-27T13:05:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698411920000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è solo la legge di bilancio, che nelle sue bozze punta a incrementare la cedolare secca per le locazioni brevi dal 21% al 26%. A Milano si pensa a contenere il proliferare senza limiti dell'offerta extralberghiera anche tramite l'aumento della tassa di soggiorno. Il comune, riporta il Corriere della Sera, ha infatti appena deciso di aumentare il prelievo da 3 a 4,5 euro per case e appartamenti vacanze, affitti brevi, bed & breakfast, locande, foresterie e affittacamere. Il rincaro, per gli hotel da 1 a 3 stelle, si ferma invece ad appena a 50 centesimi. L'incremento, a parità di flussi turistici, permetterebbe nel 2024 di far incassare a Palazzo Marino 5 milioni in più, per un totale di 60 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe anche salire ulteriormente, visto che la delibera prevede la costituzione di una task force dedicata a individuare gli evasori, soprattutto nel comparto degli affitti brevi. Il comune di Milano ha poi inoltrato richiesta al governo di poter innalzare il tetto della tassa, che al momento è di 5 euro per tutte le destinazioni italiane, con la notevole eccezione di Roma (un limite peraltro già raggiunto dalle strutture meneghine a 4 e 5 stelle) . La proposta è quella di alzare l'asticella a 10 euro, con probabili adeguamenti proporzionali a cascata su tutte le altre categorie ricettive. L'aumento, stando a quanto dichiarato dall'assessore al Turismo, Martina Riva, si sarebbe reso necessario perché è dal 2017 che a Milano non si ritoccano più i livelli dell'imposta di soggiorno. E allora la città registrava flussi turistici di gran lunga inferiori agli oltre 6,3 milioni di arrivi totalizzati nei primi nove mesi di quest'anno. La promessa del comune è quella che i maggiori introiti verranno utilizzati per finanziare servizi essenziali per il turismo, a partire dal trasporto e dalla sicurezza. Staremo a vedere... [post_title] => Milano alza del 50% la tassa di soggiorno su affitti brevi e b&b [post_date] => 2023-10-27T12:39:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698410388000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto. Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi. Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco. "Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto". "Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia". [post_title] => Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori [post_date] => 2023-10-27T12:06:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698408396000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la domanda per la capitale e con essa fioccano i nuovi progetti e le ristrutturazioni che, nonostante l'attuale contesto di alti tassi di interesse, stanno trasformando l'offerta alberghiera di Roma, ridandole tutto il glamour della Dolce vita: "Solo l'anno scorso in città si sono registrate quasi 35 milioni di presenze, per una crescita del 190,3% rispetto al 2021", ha raccontato Francesco Lupoi, partner dello studio di ingegneria e architettura Speri SpA, a margine dell'Italian Hospitality Investment Conference organizzata recentemente a Roma da Teamwork e Thrends. A Ithic il team della LupoiDesignStudio ha presentato, con il suo direttore creativo, Massimo Barbera, lo speech New Standards, Profitable Concepts, Well-Designed Hotels, per approfondire le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore. “A Roma - ha proseguito Lupoi - la rinascita della Dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull’iconica via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata”. Un fervore che si riscontra peraltro in tutto il Paese, "con un interesse crescente per i resort - conclude Lupoi -. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L’interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Per quanto ci riguarda, attualmente stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e al The Social Hub nel quartiere di San Lorenzo. Inoltre, stiamo collaborando con Mtk nell’intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e con Colliers per il progetto di trasformazione dell’ex sede centrale della Banca nazionale del lavoro di Via Veneto". [post_title] => Lupoi, studio Speri: Roma si trasforma e ritrova tutto il glamour della Dolce vita [post_date] => 2023-10-27T10:56:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698404200000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines e Ita Airways: una strada destinata a separarsi quando la seconda farà il suo ingresso definitivo nell'orbita del gruppo Lufthansa. Ma la collaborazione "almeno per ora" prosegue, come ha spiegato Matteo Curcio, senior vice president di Delta Air Lines per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ieri a Milano per illustrare gli investimenti sul mercato Italia. "Ita è ora in un percorso con Lufthansa che segnerà il tramonto della nostra partnership (la storica joint venture transatlantica, 'ereditata' da Alitalia, ndr). Con Ita abbiamo comunque deciso di continuare a cooperare e oggi siamo ancora in codeshare su destinazioni beyond Roma per noi, mentre Ita appone il propri codice su alcuni nostri voli domestici negli Stati Uniti. La partnership continua, anche se in modo più lieve". Secondo Curcio ci sono anche "prospettive da valutare per il futuro" benché Delta sia già molto ben posizionata in Europa: "La forza del nostro network come joint venture dall'Europa, via Amsterdam e Parigi e Londra, ci consente di essere tranquilli su qualunque scenario". [post_title] => Curcio, Delta, su Ita: "Partnership al tramonto, ma la cooperazione prosegue“ [post_date] => 2023-10-27T10:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698403874000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454966 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => RwandAir amplia la flotta con l'arrivo del settimo aeromobile Boeing 737. Il nuovo velivolo, versione -800, sarà basato presso l'hub di Kigali della compagnia aerea ed è configurato con 12 posti in Business Class e 144 posti in Economy Class. Operando in tutta l'Africa e il Medio Oriente, il 737-80 consentirà alla compagnia aerea ruandese - rappresentata in Italia da Tal Aviation Italy - di espandere ulteriormente le operazioni regionali e di offrire ai passeggeri ottima connettività e trasferimenti rapidi attraverso Kigali. Con questa aggiunta la flotta della compagnia aerea africana sale a 14 velivoli, di cui tre Airbus A330, sette B737 e quattro aerei regionali. "L’introduzione del nostro settimo aereo Boeing è un’altra pietra miliare importante per noi e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo di RwandAir -. Abbiamo ampliato la nostra flotta nell’ultimo anno e non vediamo l’ora di accelerare questa crescita per offrire ai clienti un servizio e una connettività ancora migliori in tutta l’Africa e oltre”. Lo scorso novembre, la compagnia aerea ruandese ha anche preso in consegna il suo primo aereo cargo, un Boeing 737-800SF, sottolineando l'importanza sempre crescente delle merci in Ruanda e nell'industria aeronautica nel suo insieme. RwandAir attualmente opera verso una varietà di destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia. [post_title] => RwandAir: consegnato il settimo B737-800, basato a Kigali [post_date] => 2023-10-27T10:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698402942000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair a treviso torna il volo per londra luton insieme ad altre nove new entry" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5155,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals.\r

\r

Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024.\r

\r

La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali \"Sandals Firsts\". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali.\r

\r

\r

\r

Le Suite 'Next Level'\r

\r

Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi.\r

\r

[gallery ids=\"454263,454264,454265,454266,454267,454268\"]\r

\r

\r

\r

Ristorazione: cosa bolle in pentola?\r

\r

Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari.\r

\r

Ecco alcune novità:\r

- Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista\r

- Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia.\r

- Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto.\r

- Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto.\r

\r

Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante.\r

\r

La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare.\r

\r

Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts:\r

https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com\r

\r

\r

\r

","post_title":"Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura","post_date":"2023-10-27T14:09:07+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1698415747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455012\" align=\"alignleft\" width=\"273\"] Il Sindaco di Messina Federico Basile[/caption]\r

\r

La prima edizione del Meet Tourism Messina organizzato da Travel Open Day e il suo brand internazionale ItaliAbsolutely insieme al Comune di Messina, è stato aperto dalla plenaria durante la quale i relatori provenienti dal Parlamento Europeo, dal Ministero della Cultura e dall'Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo si sono concentrati sulla promozione del territorio e la connessione tra gli operatori del turismo locale e buyer internazionali, ma anche con i rappresentanti dei media.\r

In particolar modo si sono soffermati sul turismo nella Città dello Stretto, che grazie alla sua posizione il mar Ionio ed il mar Tirreno e all’eredità storico-culturale, offre una combinazione affascinante di miti, storia, cultura e natura. I buyer provenienti da tutto il mondo e i rappresentanti media partecipanti all’evento sono stati coinvolti in un fam trip e hanno avuto l’occasione di scoprire, tra altre cose, le feluche utilizzate per la “caccia” al pescespada, la “coltivazione” delle cozze e delle vongole nei laghi di Ganzirri. Hanno, inoltre, assistito a momenti indimenticabili come il concerto di organo nella Cattedrale di Messina, senza dimenticare lo spettacolo offerto dai panorami mozzafiato dello Stretto di Messina, in cui i due mari si fondono, evocando le leggendarie figure descritte da Omero nell'Odissea. E come l’esperienza coinvolge tutti i sensi, per i partecipanti il Meet Tourism Messina ha significato anche una full immersion nella cultura eno-gastronomica locale grazie ai cuochi stellati coinvolti.\r

Durante la riunione conclusiva dell’evento i buyer presenti, oltre a manifestare il loro entusiasmo per quanto vissuto nella quattro giorni, hanno dichiarato di voler inserire la Città di Messina nella loro programmazione, sia per piccoli gruppi che per individuali.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"455013,455015,455018,455016,455017,455027\"]","post_title":"La Iª edizione del Meet Tourism Messina ha entusiasmato i buyer","post_date":"2023-10-27T13:48:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-messina","buyer-messina","evento-messina","in-evidenza","italiabsolutely-messina","meet-tourism-messina","messina","travel-open-day-messina"],"post_tag_name":["agenti di viaggio messina","buyer messina","evento messina","In evidenza","Italiabsolutely messina","meet tourism messina","messina","travel open day messina"]},"sort":[1698414512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia il proprio investimento sull'aeroporto di Treviso dove, dal prossimo 29 ottobre, aprirà una nuova rotta per Londra Luton, con due voli alla settimana.\r

L’operativo invernale conterà oltre 280 voli settimanali, 40 rotte, di cui 10 nuove per Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e Londra Luton; fornirà inoltre maggiori frequenze su 11 rotte, supportando oltre 2.000 posti di lavoro nella Regione.\r

Per la winter in arrivo la low cost conta due velivoli basati a Treviso dove conta di trasportare 2,5 milioni di passeggeri nell'esercizio fiscale 2024, pari ad una crescita del 6% rispetto all'anno precedente.\r

“La rotta da Treviso a Londra è stata la prima operata da Ryanair in Italia nel maggio 1998 - afferma Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. Siamo lieti di ripristinare questa rotta, a lungo attesa dal territorio e dalla città di Treviso. Dal 1998, Ryanair è cresciuta fino a volare da e verso 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e ha aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia\".\r

“Il collegamento con Londra rappresenta un grande ritorno per la nostra Città, che sarà collegata ad una capitale, quella del Regno Unito, dove peraltro vivono e lavorano tanti cittadini veneti e trevigiani - ha aggiunto il sindaco di Treviso, Mario Conte -. In più, l’implementazione dell’offerta di destinazioni è un altro segnale importante per il nostro territorio che segue gli ottimi risultati ottenuti grazie al percorso intrapreso con Ryanair e il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc per la promozione turistica”.\r

Corrado Fischer, amministratore delegato di Aer Tre, ha sottolineato infine come \"Nell’anno in corso, il network complessivo dell’aeroporto Canova si amplia anche rispetto al numero di destinazioni collegate prima della pandemia, che passano da 42 a 65”.","post_title":"Ryanair a Treviso: torna il volo per Londra Luton insieme ad altre nove new entry","post_date":"2023-10-27T13:19:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698412773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per selezionare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero.\r

Le aziende specializzate nella costruzione di stand interessate, possono scaricare il bando di gara tramite il sistema degli appalti pubblici online Tunesp. Le offerte devono pervenire online entro e non oltre il 13 novembre 2023 alle ore 12:00.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto 1,82 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro del turismo, Mohamed Belhassine.\r

\r

\r

\r

Il ministro ha dichiarato che il governo tunisino sta lavorando per sviluppare il settore turistico a vari livelli e per attrarre investimenti nel settore, dato che il comparto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo del Paese e crea circa 400.000 posti di lavoro.\r

","post_title":"Tunisia: gara d'appalto internazionale per la realizzazione dello stand alle fiere del turismo","post_date":"2023-10-27T13:05:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698411920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è solo la legge di bilancio, che nelle sue bozze punta a incrementare la cedolare secca per le locazioni brevi dal 21% al 26%. A Milano si pensa a contenere il proliferare senza limiti dell'offerta extralberghiera anche tramite l'aumento della tassa di soggiorno. Il comune, riporta il Corriere della Sera, ha infatti appena deciso di aumentare il prelievo da 3 a 4,5 euro per case e appartamenti vacanze, affitti brevi, bed & breakfast, locande, foresterie e affittacamere. Il rincaro, per gli hotel da 1 a 3 stelle, si ferma invece ad appena a 50 centesimi.\r

\r

L'incremento, a parità di flussi turistici, permetterebbe nel 2024 di far incassare a Palazzo Marino 5 milioni in più, per un totale di 60 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe anche salire ulteriormente, visto che la delibera prevede la costituzione di una task force dedicata a individuare gli evasori, soprattutto nel comparto degli affitti brevi. Il comune di Milano ha poi inoltrato richiesta al governo di poter innalzare il tetto della tassa, che al momento è di 5 euro per tutte le destinazioni italiane, con la notevole eccezione di Roma (un limite peraltro già raggiunto dalle strutture meneghine a 4 e 5 stelle) . La proposta è quella di alzare l'asticella a 10 euro, con probabili adeguamenti proporzionali a cascata su tutte le altre categorie ricettive.\r

\r

L'aumento, stando a quanto dichiarato dall'assessore al Turismo, Martina Riva, si sarebbe reso necessario perché è dal 2017 che a Milano non si ritoccano più i livelli dell'imposta di soggiorno. E allora la città registrava flussi turistici di gran lunga inferiori agli oltre 6,3 milioni di arrivi totalizzati nei primi nove mesi di quest'anno. La promessa del comune è quella che i maggiori introiti verranno utilizzati per finanziare servizi essenziali per il turismo, a partire dal trasporto e dalla sicurezza. Staremo a vedere... ","post_title":"Milano alza del 50% la tassa di soggiorno su affitti brevi e b&b","post_date":"2023-10-27T12:39:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1698410388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francoforte è il primo scalo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutte le compagnie aeree, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto.\r

\r

Grazie alla soluzione biometrica Smart Path di Sita, supportata da Nec, il volto diventa la carta d'imbarco. I passeggeri possono registrarsi in modo sicuro in anticipo sul proprio cellulare attraverso l'app biometrica di Star Alliance o direttamente al chiosco del check-in con il proprio passaporto biometrico. L'intero processo di registrazione richiede solo pochi secondi.\r

\r

Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12.000 passeggeri al check-in, al controllo delle carte d'imbarco e ai gate d'imbarco.\r

\r

\"Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza - ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all'aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto\".\r

\r

\"Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un'esperienza - con l'aiuto di Sita e Nec - che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree - ha aggiunto Pierre Dominique Prümm, membro dell'executive board aviation and infrastructure di Fraport, società di gestione dell'aeroporto di Francoforte -. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check-in, la pre-sicurezza e i gate d'imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia\".\r

\r

","post_title":"Francoforte: primo scalo europeo a proporre l'utilizzo della biometria a tutti i vettori","post_date":"2023-10-27T12:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698408396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per la capitale e con essa fioccano i nuovi progetti e le ristrutturazioni che, nonostante l'attuale contesto di alti tassi di interesse, stanno trasformando l'offerta alberghiera di Roma, ridandole tutto il glamour della Dolce vita: \"Solo l'anno scorso in città si sono registrate quasi 35 milioni di presenze, per una crescita del 190,3% rispetto al 2021\", ha raccontato Francesco Lupoi, partner dello studio di ingegneria e architettura Speri SpA, a margine dell'Italian Hospitality Investment Conference organizzata recentemente a Roma da Teamwork e Thrends.\r

\r

A Ithic il team della LupoiDesignStudio ha presentato, con il suo direttore creativo, Massimo Barbera, lo speech New Standards, Profitable Concepts, Well-Designed Hotels, per approfondire le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e condividere idee innovative con i leader del settore. “A Roma - ha proseguito Lupoi - la rinascita della Dolce vita è evidente dalle molteplici ristrutturazioni nel centro storico, sull’iconica via Veneto e dalle tante nuove aperture che vedranno nei prossimi anni una città totalmente trasformata”.\r

\r

Un fervore che si riscontra peraltro in tutto il Paese, \"con un interesse crescente per i resort - conclude Lupoi -. Toscana, Sardegna e Puglia sono mete già tra le più richieste, alle quali se ne aggiungeranno presto molte altre, se sapremo investire sulle infrastrutture. L’interesse per la Sicilia è emblematico di come si potrebbe fare di più e meglio. Per quanto ci riguarda, attualmente stiamo lavorando, citando unicamente i cantieri di Roma, all'hotel Alexandra, al Baccarat, al Four Seasons e al The Social Hub nel quartiere di San Lorenzo. Inoltre, stiamo collaborando con Mtk nell’intervento di rigenerazione urbana alla stazione Tiburtina e con Colliers per il progetto di trasformazione dell’ex sede centrale della Banca nazionale del lavoro di Via Veneto\".","post_title":"Lupoi, studio Speri: Roma si trasforma e ritrova tutto il glamour della Dolce vita","post_date":"2023-10-27T10:56:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698404200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines e Ita Airways: una strada destinata a separarsi quando la seconda farà il suo ingresso definitivo nell'orbita del gruppo Lufthansa.\r

\r

Ma la collaborazione \"almeno per ora\" prosegue, come ha spiegato Matteo Curcio, senior vice president di Delta Air Lines per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ieri a Milano per illustrare gli investimenti sul mercato Italia. \r

\r

\"Ita è ora in un percorso con Lufthansa che segnerà il tramonto della nostra partnership (la storica joint venture transatlantica, 'ereditata' da Alitalia, ndr). Con Ita abbiamo comunque deciso di continuare a cooperare e oggi siamo ancora in codeshare su destinazioni beyond Roma per noi, mentre Ita appone il propri codice su alcuni nostri voli domestici negli Stati Uniti. La partnership continua, anche se in modo più lieve\".\r

\r

Secondo Curcio ci sono anche \"prospettive da valutare per il futuro\" benché Delta sia già molto ben posizionata in Europa: \"La forza del nostro network come joint venture dall'Europa, via Amsterdam e Parigi e Londra, ci consente di essere tranquilli su qualunque scenario\".\r

\r

\r

","post_title":"Curcio, Delta, su Ita: \"Partnership al tramonto, ma la cooperazione prosegue“","post_date":"2023-10-27T10:51:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1698403874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RwandAir amplia la flotta con l'arrivo del settimo aeromobile Boeing 737. Il nuovo velivolo, versione -800, sarà basato presso l'hub di Kigali della compagnia aerea ed è configurato con 12 posti in Business Class e 144 posti in Economy Class.\r

\r

Operando in tutta l'Africa e il Medio Oriente, il 737-80 consentirà alla compagnia aerea ruandese - rappresentata in Italia da Tal Aviation Italy - di espandere ulteriormente le operazioni regionali e di offrire ai passeggeri ottima connettività e trasferimenti rapidi attraverso Kigali.\r

\r

Con questa aggiunta la flotta della compagnia aerea africana sale a 14 velivoli, di cui tre Airbus A330, sette B737 e quattro aerei regionali.\r

\r

\"L’introduzione del nostro settimo aereo Boeing è un’altra pietra miliare importante per noi e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile - ha dichiarato Yvonne Makolo, ceo di RwandAir -. Abbiamo ampliato la nostra flotta nell’ultimo anno e non vediamo l’ora di accelerare questa crescita per offrire ai clienti un servizio e una connettività ancora migliori in tutta l’Africa e oltre”.\r

\r

Lo scorso novembre, la compagnia aerea ruandese ha anche preso in consegna il suo primo aereo cargo, un Boeing 737-800SF, sottolineando l'importanza sempre crescente delle merci in Ruanda e nell'industria aeronautica nel suo insieme.\r

\r

RwandAir attualmente opera verso una varietà di destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia.","post_title":"RwandAir: consegnato il settimo B737-800, basato a Kigali","post_date":"2023-10-27T10:35:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698402942000]}]}}