Ryanair a Treviso e Venezia con sei nuove rotte per la winter 2024-25 Ryanair ha aperto la stagione invernale 2024-25 dagli aeroporti di Treviso e Venezia che prevede, rispettivamente, 39 e 16 rotte. Nel dettaglio, al Canova di Treviso sono stati appena attivati cinque collegamenti: con Lanzarote (un volo a settimana), Stoccolma-Arlanda (due voli a settimana), Birmingham (due voli a settimana), Copenaghen (due voli a settimana) e Lisbona (due voli a settimana). Mentre al Marco Polo è stato inaugurato il collegamento con Trapani (due voli a settimana). “Questi nuovi collegamenti offriranno ai nostri clienti in Veneto ancora più scelta alle tariffe più basse per le loro fughe invernali – spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost irlandese – e porteranno preziose opportunità di turismo in entrata e di business per l’economia locale». Condividi

