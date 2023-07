Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer Una storia lunga 25 anni quella di Ryanair a Pisa, da dove nel giugno 1998 è decollato il primo volo per Londra Stansted. Da allora sono stati 48 milioni i passeggeri transitati dall’aeroporto Galileo Galilei. Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. Un’offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). “Nell’ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari” sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla. “Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri – afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d’accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d’Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.” Condividi

