Ryanair: 20 milioni di passeggeri in un solo mese (luglio 2024). E’ la prima volta Nel luglio 2024 Ryanair ha trasportato 20,2 milioni di passeggeri , con un incremento dell’8 % rispetto ai 18,7 milioni di passeggeri trasportati nel luglio 2023. Questa è la prima volta che Ryanair trasporta più di 20 milioni di viaggiatori in un solo mese . Il suo tasso di occupazione è stato del 96%, indicando una forte domanda sulla sua rete durante questo periodo estivo di punta. La low cost irlandese ha operato nel mese più di 110.500 voli, nonostante alcune difficoltà incontrate. In particolare, 651 voli sono stati cancellati a causa di ritardi dovuti al controllo del traffico aereo europeo, ricorda nel suo comunicato stampa. Per fare un confronto, la sua rivale ungherese Wizz Air ha accolto solo 5,9 milioni di passeggeri il mese scorso, l’1,4% in meno rispetto ai 6 milioni di passeggeri trasportati nello stesso mese dell’anno precedente. Da gennaio a luglio 2024 Ryanair ha mantenuto le sue proiezioni, trasportando 190,4 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto ai 175,3 milioni di passeggeri dello stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di occupazione dall’inizio dell’anno è rimasto stabile al 94%. Condividi

