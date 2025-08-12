Ryanair: perché difendere i passeggeri molesti? La sicurezza prima di tutto Ryanair ha chiesto all’associazione dei consumatori italiana “Codici” di spiegare perché difende comportamenti molesti da parte di passeggeri che mettono in pericolo gli altri viaggiatori, rappresentano un rischio per la sicurezza del volo e causano deviazioni o ritardi per consentire lo sbarco o l’arresto di tali passeggeri. Codici dovrebbe inoltre spiegare perché non difende la sicurezza e il comfort di tutti gli altri passeggeri che si comportano in modo corretto. Nelle ultime settimane, Codici ha stranamente minacciato di avviare un’azione legale contro la politica di “Tolleranza Zero” adottata da Ryanair nei confronti dei passeggeri molesti. Codici ha sollevato un’obiezione infondata contro l’addebito di 500 euro applicato da Ryanair ai passeggeri il cui comportamento è talmente grave da rendere necessario l’intervento della polizia per farli sbarcare dall’aeromobile per motivi di sicurezza. Ambiente sicuro Tutti i passeggeri hanno il diritto di viaggiare in un ambiente sicuro e protetto, con arrivo in orario, senza ritardi o deviazioni inutili causati da una piccola minoranza di passeggeri molesti. Le minacce di azioni legali da parte di Codici contro Ryanair, a favore di questi passeggeri il cui comportamento non può essere tollerato, sollevano seri interrogativi sulla capacità di Codici di tutelare realmente gli interessi di tutti gli utenti del trasporto aereo. “La sicurezza a bordo non è negoziabile. La nostra politica di Tolleranza Zero è pienamente in linea con le linee guida dell’Easa e dell’Enac ed è stata accolta favorevolmente da milioni di passeggeri Ryanair, stanchi dei comportamenti molesti di una piccola minoranza”, ha dichiarato la compagnia. Condividi

