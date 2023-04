Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell’organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai “principali player del segmento Mice – spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire l’offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati”. L’evento ‘Jordan – The Mice Opportunity Destination’ avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. “Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l’incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette”. Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman “con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano”. L’aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, “ma potenziamo comunque, sin d’ora, la capacità posti sulla rotta grazie all’utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Margini operativi lordi ancora in rosso per il 2022 di Destination Italia, che ha chiuso l'anno con un ebitda in negativo per 1,2 milioni di euro. Un risultato che risulta tuttavia nettamente migliore rispetto ai -2,17 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Andamento simile hanno quindi seguito anche i ricavi delle vendite, passati dai 7,4 milioni di due anni fa ai 27,1 milioni del 2022. Durante gli scorsi 12 mesi "il gruppo ha in particolare registrato un incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito - si legge un una una nota di accompagnamento alla bozza di bilancio d'esercizio approvata dal consiglio di amministrazione della società -. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile invece il mercato mediorientale. In forte contrazione poi il mercato russo, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a seguito del conflitto con l'Ucraina. Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue peraltro la crescita di Sono Travel Club: il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato". Nel 2022 la compagnia ha inoltre iniziato un percorso di crescita, anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). "Sono state in questo modo poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora condotta dal gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna: società specializzata nel turismo incoming con anima tecnologica - prosegua la nota -. Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi esg, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Rina Italia". Per quanto riguarda infine il prossimo futuro, il 2023 si apre con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di euro, pari a un più 180% rispetto alla stessa data del 2022. “Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività - commenta il presidente di Destination Italia, Giulio Valiante -. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”. [post_title] => Destination Italia: dati ancora in rosso ma in miglioramento rispetto al 2021 [post_date] => 2023-04-26T13:34:00+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682516040000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines rilancia su Roma Fiumicino dove, dal prossimo inverno, il collegamento diretto per Dallas Fort Worth diventerà annuale "per soddisfare l’aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti - ha dichairato Kyle Mabry, vice president - operations and commercial, Emea and Apac della compagnia aerea . Il primo volo tra l’Italia e il Texas è stato introdotto nel giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l’ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”. “L’estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l’efficacia della storica collaborazione con American Airlines - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto prima. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l’arricchimento dell’offerta per tutto l’anno”. Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas – Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l’unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Dallas, principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati con aeromobili Boeing 787 e Boeing 777. [post_title] => American Airlines: il volo Roma-Dallas diventerà annuale, dal prossimo inverno [post_date] => 2023-04-26T12:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512837000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del ponte del 25 aprile è stato attivato al Museo A. Lia della Spezia il nuovo “Help Desk Museum”, un unico punto informativo di tutta la rete museale civica della Spezia, utile ad offrire ai cittadini e turisti pacchetti di visite guidate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, percorsi culturali integrati fra i musei, materiale storico-artistico dedicato all’approfondimento della storia della nostra città e dei tesori del patrimonio museale e il calendario degli eventi e delle attività di tutto il sistema museale spezzino. Questi i singoli musei e gli eventi espositivi in corso. – Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234 Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana. – CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1 Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0). – Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954) – Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156 – Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234 Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici. [post_title] => La Spezia, al Museo Lia il nuovo Help Desk è il punto informativo per tutta la rete museale [post_date] => 2023-04-26T12:29:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512161000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_430783" align="alignleft" width="300"] Tomas Kunzmann[/caption] Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022. Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International. Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree. Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021. Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità). Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia. I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile. Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid. Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: "Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic. Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre". [post_title] => Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro [post_date] => 2023-04-26T12:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512116000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell'organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai "principali player del segmento Mice - spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati". L'evento 'Jordan - The Mice Opportunity Destination' avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. "Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l'incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette". Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman "con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano". L'aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, "ma potenziamo comunque, sin d'ora, la capacità posti sulla rotta grazie all'utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda". [post_title] => Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio [post_date] => 2023-04-26T12:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682511284000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Indicatori positivi per l’estate 2023 di Dat Volidisicilia che, aggiudicatasi per il quarto anno consecutivo la continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Pantelleria, ha registrato “fin dall’annuncio dei nuovi voli una domanda sostenuta che lascia presagire un rilevante incremento di traffico” precisa Luigi Vallero, direttore generale. Il nuovo bando sarà attivo dal 1° luglio prossimo con una validità di due anni “fino al 31 ottobre 2025 ma, realisticamente – considerando anche quando onerosa risulta la messa in bando delle rotte - potrebbe essere esteso ad una lunghezza massima di quattro anni fino al giugno 2027. Ciò si tradurrebbe in un supporto decisivo per l’intera filiera turistica per la pianificazione e programmazione dell’alta stagione”. Rispetto ai bandi precedenti, con quello attuale Dat potenzia le frequenze dei voli e precisamente: “Su Lampedusa opereremo fino a tre voli giornalieri da metà luglio a fine agosto; la Catania-Pantelleria, in realtà già da dicembre scorso, è passata da stagionale ad annuale con due frequenze settimanali in inverno che da giugno saliranno a quattro”. Complessivamente si tratta di 15 voli giornalieri durante la stagione invernale che aumentano fino a 26 al giorno durante quella estiva. La flotta operativa nel nostro Paese “conta tre Atr72 configurati con 66-72 posti – due a Lampedusa e uno a Pantelleria - più una macchina di back-up”. I passeggeri trasportati si attestano a 230.000 all’anno e i voli operati superano quota 6.000. Sul fronte tariffe si registra una riduzione, “del 34% rispetto a quelle passate, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal nostro commerciale con i partner, inclusi tour operator e adv. Certo siamo riusciti anche a catturare traffico dal trasporto marittimo, grazie ai tempi di trasporto inevitabilmente inferiori". In fieri ci sono comunque progetti di collegamenti al di fuori della continuità, come già accaduto in passato: “Rotte quali Catania-Brindisi oppure Lampedusa-Napoli potrebbero venire riproposte, ma se ne riparla per il 2024”. Significativo il contributo delle vendite via trade “il cui volume durante il picco della stagione estiva arriva all’80%”. [post_title] => Dat Volidisicilia: quarto anno di ct su Lampedusa e Pantelleria. "La domanda è sostenuta" [post_date] => 2023-04-26T11:32:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682508734000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caribbean Tourism Organization (Cto) UK & Europe prevede un anno "promettente" per la regione. Secondo gli ultimi dati, un totale di 28 milioni di turisti hanno visitato i Caraibi nel 2022, pari all'89% sul 2019, confermando una buona ripresa dei viaggi dall'Europa. I viaggiatori europei hanno rappresentato il 18% di tutti gli arrivi nel 2022. Guardando al 2023 ci sono quindi prospettive incoraggianti nonostante le pressioni globali e l'elevata inflazione, in generale si prevede che gli arrivi complessivi nella regione aumenteranno tra il 10% e il 15% grazie ai viaggi lungo raggio e alla piena ripresa delle crociere con l'aumento della capacità e dell'homeporting. Oltre ai dati, il CTO Uk & Europe punta sull'offerta variegata e diversificata delle regioni ed ha organizzato un roadshow caraibico a Roma coinvolgendo l'Ente del Turismo di Aruba, l' Ente del Turismo di Barbados, l' Ente del turismo delle Isole Cayman, l' Ente del Turismo della Giamaica, l' Ente del Turismo della Martinica, l' Ente del Turismo di Saint Lucia e l' Inclusive Collection, parte di Hyatt Hotels & Resorts per incontrare i tour operator e le agenzie di viaggio. Tutte le destinazioni sono in ripresa e sono al lavoro per promuovere le loro attrazioni, "Aruba sta valorizzando il lato selvaggio, non solo per l'offerta balneare ma anche per escursioni e noleggio auto per visitare la costa nord est - spiega Valentina Humbert di Aruba Tourism Authority Italia - siamo anche interessati a lanciare sul mercato italiano Eagle beach, piu intima e meno blasonata. Per rafforzare i rapporti con il trade prosegue il nostro programma di formazione". Anche Barbados rafforza l'offerta natura. "Agli italiani piace molto la parte Atlantica - conferma Lucilla Venditti, Sales & Marketing Rep di Barbados- tra natura e oceano, interessante è anche la parte est per il trekking e il surf. Sempre più ampia è l'offerta ricettiva dal lusso alle ville a pochi metri dalla barriera corallina.Stiamo anche puntando sugli eventi, sui tour nelle distillerie del rum e le esperienze culinarie, ma anche verso nuovi target come il padel o golf play & stay. Anche i collegamenti aerei sono tornati operativi ideali per l'Italia con Klm o BA". Le isole Cayman, fruibili 365 giorni l'anno, rilanciano sul diving e sulle esperienze a contatto con la natura. "Per i viaggi di nozze stiamo promuovendo Little Cayman- aggiunge Karn Kundi,Sales Emea Cayman Islands Department of Tourism- da vivere come isola privata e le per luxury activities". La Giamaica richiama da sempre gli italiani "grazie ai voli charter da Milano e all'offerta di altri vettori possiamo contare su ottimi collegamenti per la destinazione, unitamente alla crescita di strutture con nuove aperture entro l'anno - commenta Francesca Battocchi, Rappresentante Jamaica International Tourist Group Italy- la parte Nord dell'isola è consolidata come Montego Bay e Negril, può essere interessante la zona sud ed est, ideale per un viaggiatore esperto e ricche di zone naturalistiche e guest house, tra le esperienze di richiamo spicca l'escursione all'alba a Blue Mountain, Patrimonio Unesco a 2000 metri" Anche la Martinique può contare su ottime connessioni dall'Italia, come conferma Jenny Cespedes, Coordinatrice promotion B2B "stiamo promuovendo le lagune e i percorsi sottomarini in sicurezza e oltre 150 percorsi di trekking, e gli itinerari del rum". Punta al lusso e ai viaggi di nozze l’isola di Santa Lucia "ci stiamo posizionando come Boutique luxury destination e stiamo promuovendo anche 150 avventure tra vulcano, cascate e jungle biking e sessioni dedicate alla conoscenza del cioccolato per diversificare sempre di più" conclude Nicole Compton, Sales marketing manager trade St. Lucia. [gallery ids="444336,444335,444334,444333,444332"] [post_title] => Caraibi avanti tutta grazie alla ripresa del lungo raggio e delle crociere [post_date] => 2023-04-26T10:31:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505115000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha registrato un nuovo record di traffico trasportando il suo miliardesimo passeggero: il fortunato, in viaggio sulla rotta domestica fra Istanbul e Adıyaman, è stato protagonista di una cerimonia speciale ed è stato premiato con un milione di miglia. Il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: "Turkish Airlines, fondata nel 1933, ha trasportato oggi il suo miliardesimo passeggero. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. La nostra compagnia, dopo aver trasportato un miliardo di passeggeri in 90 anni, ora punta a raggiungere i due miliardi di passeggeri nel 2031, tra 8 anni. Vorrei ringraziare tutti i nostri passeggeri che hanno condiviso con noi questa gioia e tutti i miei colleghi che hanno contribuito a questo successo". Il network di Turkish Airlines conta oltre 340 destinazioni a livello mondiale (aprile 2023) e salirà fino a quota 400 destinazioni entro fine 2033; il vettore prevede di raddoppiare le dimensioni della sua flotta nel prossimo decennio, fino a raggiungere gli 800 aeromobili (rispetto agli attuali) 411. [post_title] => Turkish Airlines raggiunge il miliardo di passeggeri trasportati. Obiettivo 2 miliardi entro il 2031 [post_date] => 2023-04-26T10:17:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682504258000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I colloqui sono sulla buona strada, ma la conclusione è posticipata. Al 12 maggio. Questa la nuova deadline che proroga la trattativa in esclusiva di Lufthansa con il Mef per l’ingresso nel capitale di Ita Airways. La scadenza originaria del 24 aprile non era perentoria e per ora rimangono all'ordine del giorno i dettagli sull’entità dell’investimento: attorno ai 250 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, i tedeschi potrebbero fare l’ingresso nel capitale di Ita sotto forma di aumento di capitale riservato, mentre la percentuale (da tempo indicata attorno al 40%) sarà svelata “solo al momento del closing, in base al valore che avrà a quel punto la compagnia”. Trovato l'accordo definitivo tra le due parti, il dossier dovrà passare il vaglio di Bruxelles per ottenere il via libera dell’Antitrust europeo, atteso entro l’estate. A quel punto verrà concluso l’accordo ed entreranno le risorse di Lufthansa, in aggiunta ai 250 milioni di soldi pubblici, l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che hanno ottenuto l’approvazione della Commissione europea. [post_title] => Ita Airways: posticipato, entro il 12 maggio, l’ingresso di Lufthansa [post_date] => 2023-04-26T09:46:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682502368000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "royal jordanian scommette sul segmento mice evento a roma il prossimo 11 maggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4284,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margini operativi lordi ancora in rosso per il 2022 di Destination Italia, che ha chiuso l'anno con un ebitda in negativo per 1,2 milioni di euro. Un risultato che risulta tuttavia nettamente migliore rispetto ai -2,17 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Andamento simile hanno quindi seguito anche i ricavi delle vendite, passati dai 7,4 milioni di due anni fa ai 27,1 milioni del 2022. Durante gli scorsi 12 mesi \"il gruppo ha in particolare registrato un incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito - si legge un una una nota di accompagnamento alla bozza di bilancio d'esercizio approvata dal consiglio di amministrazione della società -. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile invece il mercato mediorientale. In forte contrazione poi il mercato russo, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a seguito del conflitto con l'Ucraina. Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue peraltro la crescita di Sono Travel Club: il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato\".\r

\r

Nel 2022 la compagnia ha inoltre iniziato un percorso di crescita, anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). \"Sono state in questo modo poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora condotta dal gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna: società specializzata nel turismo incoming con anima tecnologica - prosegua la nota -. Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi esg, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Rina Italia\".\r

\r

Per quanto riguarda infine il prossimo futuro, il 2023 si apre con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di euro, pari a un più 180% rispetto alla stessa data del 2022. “Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività - commenta il presidente di Destination Italia, Giulio Valiante -. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”.","post_title":"Destination Italia: dati ancora in rosso ma in miglioramento rispetto al 2021","post_date":"2023-04-26T13:34:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1682516040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines rilancia su Roma Fiumicino dove, dal prossimo inverno, il collegamento diretto per Dallas Fort Worth diventerà annuale \"per soddisfare l’aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti - ha dichairato Kyle Mabry, vice president - operations and commercial, Emea and Apac della compagnia aerea . Il primo volo tra l’Italia e il Texas è stato introdotto nel giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l’ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”.\r

\r

“L’estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l’efficacia della storica collaborazione con American Airlines - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto prima. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l’arricchimento dell’offerta per tutto l’anno”.\r

\r

Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas – Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l’unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

Dallas, principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati con aeromobili Boeing 787 e Boeing 777.","post_title":"American Airlines: il volo Roma-Dallas diventerà annuale, dal prossimo inverno","post_date":"2023-04-26T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682512837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" In occasione del ponte del 25 aprile è stato attivato al Museo A. Lia della Spezia il nuovo “Help Desk Museum”, un unico punto informativo di tutta la rete museale civica della Spezia, utile ad offrire ai cittadini e turisti pacchetti di visite guidate in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, percorsi culturali integrati fra i musei, materiale storico-artistico dedicato all’approfondimento della storia della nostra città e dei tesori del patrimonio museale e il calendario degli eventi e delle attività di tutto il sistema museale spezzino.\r

\r

Questi i singoli musei e gli eventi espositivi in corso.\r

\r

– Museo Civico “Amedeo Lia”, via Prione 234\r

Mostra in corso: La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana.\r

\r

– CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, piazza C. Battisti 1\r

Mostre in corso: Sarenco. La platea dell’Umanità (piano 1); Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del CAMeC (piano 0); La stanza del colore (piano 0).\r

\r

– Museo Archeologico Castello San Giorgio, via XXVII Marzo\r

Mostra in corso: Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954)\r

\r

– Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, via del Prione 156\r

\r

– Civico Museo del Sigillo – Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”, via del Prione 234\r

Mostra in corso: Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento (piano 1) e La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni (piano 2). Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici.","post_title":"La Spezia, al Museo Lia il nuovo Help Desk è il punto informativo per tutta la rete museale","post_date":"2023-04-26T12:29:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682512161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tomas Kunzmann[/caption]\r

Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022.\r

Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International.\r

Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree.\r

Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021.\r

Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità).\r

Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia.\r

I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile.\r

Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid.\r

Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: \"Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic.\r

Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre\".","post_title":"Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro","post_date":"2023-04-26T12:28:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682512116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell'organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai \"principali player del segmento Mice - spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati\".\r

\r

L'evento 'Jordan - The Mice Opportunity Destination' avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. \"Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l'incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette\".\r

\r

Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman \"con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano\". L'aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, \"ma potenziamo comunque, sin d'ora, la capacità posti sulla rotta grazie all'utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda\".\r

\r

","post_title":"Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio","post_date":"2023-04-26T12:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682511284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Indicatori positivi per l’estate 2023 di Dat Volidisicilia che, aggiudicatasi per il quarto anno consecutivo la continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Pantelleria, ha registrato “fin dall’annuncio dei nuovi voli una domanda sostenuta che lascia presagire un rilevante incremento di traffico” precisa Luigi Vallero, direttore generale.\r

\r

Il nuovo bando sarà attivo dal 1° luglio prossimo con una validità di due anni “fino al 31 ottobre 2025 ma, realisticamente – considerando anche quando onerosa risulta la messa in bando delle rotte - potrebbe essere esteso ad una lunghezza massima di quattro anni fino al giugno 2027. Ciò si tradurrebbe in un supporto decisivo per l’intera filiera turistica per la pianificazione e programmazione dell’alta stagione”.\r

\r

Rispetto ai bandi precedenti, con quello attuale Dat potenzia le frequenze dei voli e precisamente: “Su Lampedusa opereremo fino a tre voli giornalieri da metà luglio a fine agosto; la Catania-Pantelleria, in realtà già da dicembre scorso, è passata da stagionale ad annuale con due frequenze settimanali in inverno che da giugno saliranno a quattro”.\r

\r

Complessivamente si tratta di 15 voli giornalieri durante la stagione invernale che aumentano fino a 26 al giorno durante quella estiva. La flotta operativa nel nostro Paese “conta tre Atr72 configurati con 66-72 posti – due a Lampedusa e uno a Pantelleria - più una macchina di back-up”. I passeggeri trasportati si attestano a 230.000 all’anno e i voli operati superano quota 6.000.\r

\r

Sul fronte tariffe si registra una riduzione, “del 34% rispetto a quelle passate, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal nostro commerciale con i partner, inclusi tour operator e adv. Certo siamo riusciti anche a catturare traffico dal trasporto marittimo, grazie ai tempi di trasporto inevitabilmente inferiori\".\r

\r

In fieri ci sono comunque progetti di collegamenti al di fuori della continuità, come già accaduto in passato: “Rotte quali Catania-Brindisi oppure Lampedusa-Napoli potrebbero venire riproposte, ma se ne riparla per il 2024”.\r

\r

Significativo il contributo delle vendite via trade “il cui volume durante il picco della stagione estiva arriva all’80%”.","post_title":"Dat Volidisicilia: quarto anno di ct su Lampedusa e Pantelleria. \"La domanda è sostenuta\"","post_date":"2023-04-26T11:32:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682508734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Caribbean Tourism Organization (Cto) UK & Europe prevede un anno \"promettente\" per la regione. Secondo gli ultimi dati, un totale di 28 milioni di turisti hanno visitato i Caraibi nel 2022, pari all'89% sul 2019, confermando una buona ripresa dei viaggi dall'Europa. I viaggiatori europei hanno rappresentato il 18% di tutti gli arrivi nel 2022.\r

\r

Guardando al 2023 ci sono quindi prospettive incoraggianti nonostante le pressioni globali e l'elevata inflazione, in generale si prevede che gli arrivi complessivi nella regione aumenteranno tra il 10% e il 15% grazie ai viaggi lungo raggio e alla piena ripresa delle crociere con l'aumento della capacità e dell'homeporting.\r

Oltre ai dati, il CTO Uk & Europe punta sull'offerta variegata e diversificata delle regioni ed ha organizzato un roadshow caraibico a Roma coinvolgendo l'Ente del Turismo di Aruba, l' Ente del Turismo di Barbados, l' Ente del turismo delle Isole Cayman, l' Ente del Turismo della Giamaica, l' Ente del Turismo della Martinica, l' Ente del Turismo di Saint Lucia e l' Inclusive Collection, parte di Hyatt Hotels & Resorts per incontrare i tour operator e le agenzie di viaggio. \r

\r

Tutte le destinazioni sono in ripresa e sono al lavoro per promuovere le loro attrazioni, \"Aruba sta valorizzando il lato selvaggio, non solo per l'offerta balneare ma anche per escursioni e noleggio auto per visitare la costa nord est - spiega Valentina Humbert di Aruba Tourism Authority Italia - siamo anche interessati a lanciare sul mercato italiano Eagle beach, piu intima e meno blasonata. Per rafforzare i rapporti con il trade prosegue il nostro programma di formazione\".\r

\r

Anche Barbados rafforza l'offerta natura. \"Agli italiani piace molto la parte Atlantica - conferma Lucilla Venditti, Sales & Marketing Rep di Barbados- tra natura e oceano, interessante è anche la parte est per il trekking e il surf. Sempre più ampia è l'offerta ricettiva dal lusso alle ville a pochi metri dalla barriera corallina.Stiamo anche puntando sugli eventi, sui tour nelle distillerie del rum e le esperienze culinarie, ma anche verso nuovi target come il padel o golf play & stay. Anche i collegamenti aerei sono tornati operativi ideali per l'Italia con Klm o BA\".\r

\r

Le isole Cayman, fruibili 365 giorni l'anno, rilanciano sul diving e sulle esperienze a contatto con la natura. \"Per i viaggi di nozze stiamo promuovendo Little Cayman- aggiunge Karn Kundi,Sales Emea Cayman Islands Department of Tourism- da vivere come isola privata e le per luxury activities\".\r

\r

La Giamaica richiama da sempre gli italiani \"grazie ai voli charter da Milano e all'offerta di altri vettori possiamo contare su ottimi collegamenti per la destinazione, unitamente alla crescita di strutture con nuove aperture entro l'anno - commenta Francesca Battocchi, Rappresentante Jamaica International Tourist Group Italy- la parte Nord dell'isola è consolidata come Montego Bay e Negril, può essere interessante la zona sud ed est, ideale per un viaggiatore esperto e ricche di zone naturalistiche e guest house, tra le esperienze di richiamo spicca l'escursione all'alba a Blue Mountain, Patrimonio Unesco a 2000 metri\"\r

\r

Anche la Martinique può contare su ottime connessioni dall'Italia, come conferma Jenny Cespedes, Coordinatrice promotion B2B \"stiamo promuovendo le lagune e i percorsi sottomarini in sicurezza e oltre 150 percorsi di trekking, e gli itinerari del rum\".\r

\r

Punta al lusso e ai viaggi di nozze l’isola di Santa Lucia \"ci stiamo posizionando come Boutique luxury destination e stiamo promuovendo anche 150 avventure tra vulcano, cascate e jungle biking e sessioni dedicate alla conoscenza del cioccolato per diversificare sempre di più\" conclude Nicole Compton, Sales marketing manager trade St. Lucia.\r

\r

[gallery ids=\"444336,444335,444334,444333,444332\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caraibi avanti tutta grazie alla ripresa del lungo raggio e delle crociere","post_date":"2023-04-26T10:31:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682505115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha registrato un nuovo record di traffico trasportando il suo miliardesimo passeggero: il fortunato, in viaggio sulla rotta domestica fra Istanbul e Adıyaman, è stato protagonista di una cerimonia speciale ed è stato premiato con un milione di miglia.\r

\r

Il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: \"Turkish Airlines, fondata nel 1933, ha trasportato oggi il suo miliardesimo passeggero. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. La nostra compagnia, dopo aver trasportato un miliardo di passeggeri in 90 anni, ora punta a raggiungere i due miliardi di passeggeri nel 2031, tra 8 anni. Vorrei ringraziare tutti i nostri passeggeri che hanno condiviso con noi questa gioia e tutti i miei colleghi che hanno contribuito a questo successo\".\r

\r

Il network di Turkish Airlines conta oltre 340 destinazioni a livello mondiale (aprile 2023) e salirà fino a quota 400 destinazioni entro fine 2033; il vettore prevede di raddoppiare le dimensioni della sua flotta nel prossimo decennio, fino a raggiungere gli 800 aeromobili (rispetto agli attuali) 411.","post_title":"Turkish Airlines raggiunge il miliardo di passeggeri trasportati. Obiettivo 2 miliardi entro il 2031","post_date":"2023-04-26T10:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682504258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I colloqui sono sulla buona strada, ma la conclusione è posticipata. Al 12 maggio. Questa la nuova deadline che proroga la trattativa in esclusiva di Lufthansa con il Mef per l’ingresso nel capitale di Ita Airways. La scadenza originaria del 24 aprile non era perentoria e per ora rimangono all'ordine del giorno i dettagli sull’entità dell’investimento: attorno ai 250 milioni di euro.\r

\r

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, i tedeschi potrebbero fare l’ingresso nel capitale di Ita sotto forma di aumento di capitale riservato, mentre la percentuale (da tempo indicata attorno al 40%) sarà svelata “solo al momento del closing, in base al valore che avrà a quel punto la compagnia”.\r

\r

Trovato l'accordo definitivo tra le due parti, il dossier dovrà passare il vaglio di Bruxelles per ottenere il via libera dell’Antitrust europeo, atteso entro l’estate. A quel punto verrà concluso l’accordo ed entreranno le risorse di Lufthansa, in aggiunta ai 250 milioni di soldi pubblici, l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che hanno ottenuto l’approvazione della Commissione europea.","post_title":"Ita Airways: posticipato, entro il 12 maggio, l’ingresso di Lufthansa","post_date":"2023-04-26T09:46:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1682502368000]}]}}