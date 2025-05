Royal Jordanian: è entrato il flotta il primo Airbus A320neo Royal Jordanian ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo, che arriva dall’irlandese Avolon, da cui la compagnia di bandiera giordana ha acquistato otto A320neo, la cui consegna è prevista nell’arco dei prossimi 12 mesi. «Configurato con posti all-economy, questo aeromobile servirà una serie di rotte leisure molto richieste, sostenendo il nostro obiettivo di promuovere la Giordania come destinazione di primo piano – afferma Samer Majali, ceo di Royal Jordanian -. Inoltre, rafforza il nostro ruolo di vettore preferito che collega il Levante con le principali città del Medio Oriente e dell’Europa». L’A320neo sarà in grado di ospitare 180 passeggeri, ma «le consegne future saranno caratterizzate da diverse configurazioni di cabina, da quelle all-economy a quelle premium, compresi i letti sull’A321neo» spiega Avolon. L’espansione di Royal Jordanian porterà la sua flotta da 24 a circa 41 aerei nei prossimi tre anni: nel mirino l’ingresso di 18 aeromobili della famiglia A320neo nel 2025-26, più un altro paio nel 2027-28. L’anno scorso la flotta ha visto l’ingresso di cinque Embraer E2, a cui se ne aggiungeranno altri tre nel 2025-26. L’ammodernamento prevede anche l’acquisto di Boeing 787-9 a partire dal 2026 nonché il rinnovo dei 787-8. Condividi

