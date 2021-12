Royal Jordanian Airlines chiede gli aiuti di Stato

La compagnia aerea Royal Jordanian Airlines chiede aiuti pubblici per un importo di 250 milioni di euro il prossimo anno, per compensare le perdite legate alla pandemia di Covid-19 ma anche per avviare il rinnovamento della sua flotta di medio raggio.

La compagnia ha già ricevuto un aiuto di 62 milioni di euro – ma è stato annunciato nel 2018, prima dell’inizio della crisi sanitaria. L’amministratore delegato Samer Makali, tornato dopo 12 anni alla guida di Royal Jordanian lo scorso aprile, ha dichiarato che ora c’è bisogno di 200 milioni di dinari giordani (249,2 milioni di euro), di cui la metà nella prima metà del 2022.

La somma “ ci aiuterebbe a rilanciare la nostra rete e ad ampliare e rinnovare la nostra flotta. È meno di quello che abbiamo perso ma sarà abbastanza Per sopravvivere, ha spiegato, dicendo di aver compreso le limitate risorse dello Stato. Il debito di Royal Jordanian ha raggiunto i 312 milioni di euro, “il 70% è legato al capitale dei suoi aerei ” dal marzo 2020 a causa delle restrizioni di viaggio. Tutte le altre compagnie aeree hanno ricevuto aiuti pubblici ” ma non noi “, ha sottolineato qualche giorno prima.