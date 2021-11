Royal Air Maroc decollerà il 12 dicembre sulla nuova rotta Casablanca-Tel Aviv

Royal Air Maroc aprirà il prossimo dicembre un nuovo collegamento diretto tra Casablanca e Tel Aviv, con fino a cinque rotazioni a settimana. Dal 12 dicembre 2021, la compagnia di bandiera marocchina offrirà tre voli settimanali dalla base di Casablanca e il Ben Gurion, operati con Boeing 787-9 Dreamliner configurati con 26 posti in Business Class e 276 in economy.

Il numero di frequenze “sarà presto aumentato a cinque voli settimanali”, sottolinea in una nota la compagnia aerea. Royal Air Maroc aveva annunciato lo scorso mese un memorandum d’intesa con El Al, per condividere i loro codici di volo tra i due paesi; il vettore nazionale israeliano e Israir avevano inaugurato in luglio le rotte tra Tel Aviv e Marrakech, i primi voli commerciali tra i due paesi.

Il decollo di Ram alla volta di Tel Aviv giunge due anni dopo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra il Marocco e Israele, nel dicembre 2020 e un accordo aereo nel gennaio 2021 che permette alle compagnie aeree marocchine e israeliane di servire entrambi i paesi. “Questo nuovo legame risponde alle aspettative della comunità marocchina stabilmente presente in Israele, che ha forti legami con il suo paese d’origine. Ha anche lo scopo di permettere ai turisti, così come ai business travellers di viaggiare in Marocco o in Israele”.