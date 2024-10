Rolls-Royce cede la divisione dedicata ai motori elettrici Rolls Royce ha aperto una divisione dedicata ai motori elettrici Rolls-Royce Electric, che, come si può immaginare, è in perdita. Per questo motivo Rolls ha messo in vendita la divisione, ma non è riuscita a venderla. E da quasi un anno l’azienda elettrica vive nell’incertezza perché non viene ceduta. Alla fine la direzione dell’azienda ha annunciato la chiusura della filiale. Non sono stati forniti dettagli sulla storia pubblicata da Aviation Week. Rolls Royce aveva fatto grandi progressi nello sviluppo di motori elettrici, inizialmente per velivoli molto piccoli. Manifestazioni ci sono state anche in Norvegia. In ogni caso, oggi l’aviazione commerciale ha lanciato il suo impegno verso i combustibili sostenibili (SAF), che inquinano, ma hanno recuperato una quantità equivalente di CO2 nella loro produzione, quindi il bilancio del loro utilizzo è neutro. Il ramo d’azienda di Rolls Royce che fa funzionare i suoi motori con SAF rimane della società e non è collegato alla divisione elettrica. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rolls Royce ha aperto una divisione dedicata ai motori elettrici Rolls-Royce Electric, che, come si può immaginare, è in perdita. Per questo motivo Rolls ha messo in vendita la divisione, ma non è riuscita a venderla. E da quasi un anno l'azienda elettrica vive nell'incertezza perché non viene ceduta. Alla fine la direzione dell'azienda ha annunciato la chiusura della filiale. Non sono stati forniti dettagli sulla storia pubblicata da Aviation Week. Rolls Royce aveva fatto grandi progressi nello sviluppo di motori elettrici, inizialmente per velivoli molto piccoli. Manifestazioni ci sono state anche in Norvegia. In ogni caso, oggi l’aviazione commerciale ha lanciato il suo impegno verso i combustibili sostenibili (SAF), che inquinano, ma hanno recuperato una quantità equivalente di CO2 nella loro produzione, quindi il bilancio del loro utilizzo è neutro. Il ramo d'azienda di Rolls Royce che fa funzionare i suoi motori con SAF rimane della società e non è collegato alla divisione elettrica. [post_title] => Rolls-Royce cede la divisione dedicata ai motori elettrici [post_date] => 2024-10-04T14:54:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728053695000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways avanza lungo la rotta della sostenibilità con la sigla di un accordo per l'acquisto di 'crediti' per l'eliminazione delle emissioni di carbonio nel Regno Unito e all'estero: un'operazione da oltre 9 milioni di sterline nell'arco di sei anni. L'accordo rientra nella più ampia strategia della compagnia aerea per la transizione energetica da qui al 2030. Come spiega in una nota ufficiale, in Scozia un progetto innovativo revede che le emissioni di CO2 delle distillerie di whisky vengano catturate e riutilizzate come materiali da costruzione. Un altro, distribuito in diverse località del Regno Unito, utilizza una tecnica potenziata di invecchiamento delle rocce per bloccare il carbonio per migliaia di anni. La compagnia aerea acquisterà anche crediti di rimozione del carbonio da due società specializzate in progetti di riforestazione ad alta durabilità, aumentando la quantità di terreni boschivi in Scozia e Galles. «Sappiamo che il volo ha un impatto significativo sul pianeta e che per raggiungere l'obiettivo zero entro il 2050 è necessaria un'azione coraggiosa e innovativa oggi, oltre a una trasformazione a lungo termine, e i nostri ultimi investimenti nell'eliminazione delle emissioni di carbonio riflettono questo impegno - dichiara Carrie Harris, director of sustainability at British Airways -. Anche se piccoli rispetto alle nostre emissioni totali, questi progetti sono fondamentali per stimolare il mercato dell'assorbimento di carbonio. Sostenendo soluzioni pionieristiche, non solo contribuiamo a un progresso immediato, ma gettiamo anche le basi per i cambiamenti su larga scala necessari per raggiungere i nostri obiettivi climatici». [post_title] => British Airways rilancia gli investimenti green: 9 mln di sterline da qui al 2030 [post_date] => 2024-09-24T10:19:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727173195000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474554" align="alignright" width="300"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption] In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, "la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente". Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze". Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici. Espansione e nuove destinazioni Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: "Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”. Innovazione e crescita sostenibile Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che "la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti." Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito". [post_title] => Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia [post_date] => 2024-09-20T10:53:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estero [1] => tour-operataor [2] => viaggi-di-lusso ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estero [1] => tour operataor [2] => viaggi di lusso ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726829582000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri. "Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to. I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per [caption id="attachment_474553" align="alignright" width="300"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption] la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator "Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale. Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto. Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale. [gallery ids="474551,474552,474560"] [post_title] => Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to [post_date] => 2024-09-16T12:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726489389000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La flotta di Airbus A350 di Cathay Pacific riprenderà a volare entro il 7 settembre, dopo che la compagnia aerea di Hong Kong aveva messo a terra 15 aeromobili wide-body a seguito di “un guasto a un componente del motore” proprio su uno dei suoi A350-1000. Quindici aeromobili "richiedono la sostituzione delle ‘linee di alimentazione del motore’ e ‘di questi, sei aeromobili sono già stati sottoposti a riparazioni con successo" si legge in una nota del vettore. Anche i restanti nove aerei saranno riparati e dovrebbero tornare in servizio “entro sabato”. A causa della messa a terra degli A350, sono stati cancellati fino al 7 settembre un totale di 90 voli, comprese le rotte da Hong Kong a Singapore, Taipei, Tokyo e Bangkok. Lunedì, Cathay Pacific ha dichiarato di aver avviato un'ispezione dell'intera flotta di 48 Airbus A350 wide-body, dopo aver riscontrato un guasto a un componente del motore Trent XWB-97 di uno dei suoi A350-1000. Anche diverse compagnie aeree asiatiche hanno annunciato l'esecuzione di controlli di sicurezza sulle loro flotte di A350-900 e A3500-1000, che utilizzano tutti motori Trent XWB-97 prodotti dal costruttore britannico Rolls-Royce. [post_title] => Cathay Pacific: la flotta di A350-1000 tornerà operativa entro il 7 settembre [post_date] => 2024-09-05T10:56:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725533795000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuerà a essere gestito dalla famiglia Bambara - De Luca sino a fine gennaio 2025 l'hotel Villa Diodoro di Taormina. A quel punto inizieranno i lavori di ristrutturazione per riposizionare l'attuale 4 stelle da 102 camere in un 5 stelle da 72 chiavi. Arrivano i primi dettagli dell'operazione che qualche settimana fa ha portato il gruppo Barletta (azionista di maggioranza della società Arsenale attiva nell'hospitality management e promotrice del progetto dei treni della Dolce Vita Orient Express) ad acquisire da Gais Hotels la proprietà siciliana per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. L'investimento totale, lavori di restyling compresi, sarà però superiore agli 85 milioni. Il tutto per un indirizzo storico dell'isola mediterranea, fondato alla fine dell'Ottocento da Giuseppe e Isabella Bambara, tra i primi operatori dell’ospitalità a Taormina. “Il nostro intento è quello di valorizzare asset in posizione strategica sul territorio italiano, convertendoli in hotel di lusso, ampliando così l’offerta di alta gamma nel nostro Paese - spiega Paolo Barletta, ceo del gruppo omonimo -. Valorizziamo i territori in cui operiamo, creando sinergie che fungano da volano per la crescita e lo sviluppo. La Sicilia è ricca di arte, natura e storia, merita un comparto hotellerie di primissimo livello. Taormina, poi, ha una posizione straordinaria, in grado di sostenere l’ampliamento della ricettività della regione. Il nostro percorso di crescita in Sicilia passa da simili operazioni, capaci anche di creare future sinergie con la nostra offerta la Dolce Vita Orient Express”. Per l’operazione, Gais Hotels Group è stato assistito da Novenero in qualità di advisor finanziario e strategico nella persona del managing partner, Andrea Ivancevich, mentre lo studio legale Abbadessa Franchina nella persona dell’avvocato Gaetano Franchina ha gestito i profili legali relativi all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e alla dismissione dell’asset. Per il gruppo Barletta, l’operazione è stata curata da Nicola Adile Diego Vacca, chief legal officer, e Mario Cappon, cfo del gruppo, mentre lo studio Fgalex ha fornito consulenza esterna e Cbre ha agito come advisor immobiliare in tutte le fasi dell’acquisizione: dall’origination off-market dell’operazione sino al closing. [post_title] => Barletta - Arsenale: i dettagli dell'operazione Villa Diodoro a Taormina [post_date] => 2024-09-04T11:36:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725449796000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova ospiterà dal 12 al 14 settembre il 15° Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale, il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO. L’appuntamento si svolgerà nello storico Palazzo della Meridiana, uno dei 42 palazzi del centro storico genovese, iscritti a patrimonio UNESCO nell’ambito del sito “Strade nuove e sistema dei Palazzi dei Rolli”. L’edizione 2024 del WTE si presenta ricca di novità. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile Workshop B2B riservato a buyer e seller del settore, italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. «Siamo molto orgogliosi che Genova sia stata scelta come sede del WTE – dichiara l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La nostra città, negli ultimi anni, si sta affermando come destinazione molto apprezzata dal Turismo internazionale e con una forte tendenza alla destagionalizzazione. È un segnale importante per noi visto che stiamo lavorando in direzione di un’offerta che valorizzi le nostre bellezze naturali, artistiche e architettoniche, ovviamente con il centro storico e i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, ma anche lo Sport, soprattutto quest’anno in cui abbiamo ottenuto il titolo di Capitale Europea, l’outdoor e il food in ogni periodo dell’anno. Genova è una città, ancora per molti aspetti, da scoprire. Qui il visitatore può trovare arte millenaria, possibilità di fare sport all’aria aperta, una ricca offerta museale in uno dei centri storici più grandi e antichi d’Europa, ma anche nelle ville storiche delle nostre delegazioni, da Ponente a Levante. Il WTE della prossima edizione sarà rivolto alle scuole: invito soprattutto giovani e giovanissimi a visitare Genova». «L’edizione 2024 del WTE sarà anche occasione per fare il punto su quale sia stata, in questi 15 anni l’evoluzione del brand Unesco nella promozione turistica. - spiega Marco Citerbo, Amministratore di M & C Marketing Consulting e organizzatore del WTE - Oggi ci troviamo ad affrontare nuove e complesse sfide a livello mondiale e il WTE è ormai da anni luogo di confronto e di discussione su temi di attualità come i cambiamenti climatici e l’overtourism, grazie alla preziosa collaborazione di tanti altri stakeholders, istituzionali e non, tutti accomunati dall’interesse e dall‘impegno a trovare una soluzione ormai indispensabile per la tutela del patrimonio stresso e la sua fruizione». La scelta di Genova come sede del WTE 2024 è motivata dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città che trova nel turismo una vocazione affermatasi nel tempo grazie al ricchissimo patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale, situato intorno al Centro Storico medievale che è tra i più grandi d’Europa. Dopo la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2004 e l’inserimento del Centro Storico nella Lista Patrimonio storico dell’Umanità per il sistema dei palazzi Nobiliari del Rolli nel 2006, è in atto la rigenerazione dell’area per rendere il patrimonio culturale ed artistico ancora più accessibile a residenti e turisti. Il WTE 2024 è realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Genova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, di ICOMOS Italia – Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Comitato Nazionale Italiano; di FICLU – Federazione Italiana Club Unesco, FEACU – Federazione Europea Associazioni e Club Unesco, e dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale. [post_title] => Genova dal 12 al 14 settembre ospita il 15° World Tourism Event Unesco [post_date] => 2024-09-04T10:24:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725445468000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio. "Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale". Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari. Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città. Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre. I Rolli Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO [post_title] => Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico [post_date] => 2024-08-30T11:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725018823000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rolls royce" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":216,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rolls Royce ha aperto una divisione dedicata ai motori elettrici Rolls-Royce Electric, che, come si può immaginare, è in perdita.\r

\r

Per questo motivo Rolls ha messo in vendita la divisione, ma non è riuscita a venderla. E da quasi un anno l'azienda elettrica vive nell'incertezza perché non viene ceduta. Alla fine la direzione dell'azienda ha annunciato la chiusura della filiale.\r

\r

Non sono stati forniti dettagli sulla storia pubblicata da Aviation Week.\r

\r

Rolls Royce aveva fatto grandi progressi nello sviluppo di motori elettrici, inizialmente per velivoli molto piccoli. Manifestazioni ci sono state anche in Norvegia.\r

\r

In ogni caso, oggi l’aviazione commerciale ha lanciato il suo impegno verso i combustibili sostenibili (SAF), che inquinano, ma hanno recuperato una quantità equivalente di CO2 nella loro produzione, quindi il bilancio del loro utilizzo è neutro. Il ramo d'azienda di Rolls Royce che fa funzionare i suoi motori con SAF rimane della società e non è collegato alla divisione elettrica.\r

\r

","post_title":"Rolls-Royce cede la divisione dedicata ai motori elettrici","post_date":"2024-10-04T14:54:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728053695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways avanza lungo la rotta della sostenibilità con la sigla di un accordo per l'acquisto di 'crediti' per l'eliminazione delle emissioni di carbonio nel Regno Unito e all'estero: un'operazione da oltre 9 milioni di sterline nell'arco di sei anni.\r

\r

L'accordo rientra nella più ampia strategia della compagnia aerea per la transizione energetica da qui al 2030.\r

\r

Come spiega in una nota ufficiale, in Scozia un progetto innovativo revede che le emissioni di CO2 delle distillerie di whisky vengano catturate e riutilizzate come materiali da costruzione. Un altro, distribuito in diverse località del Regno Unito, utilizza una tecnica potenziata di invecchiamento delle rocce per bloccare il carbonio per migliaia di anni. La compagnia aerea acquisterà anche crediti di rimozione del carbonio da due società specializzate in progetti di riforestazione ad alta durabilità, aumentando la quantità di terreni boschivi in Scozia e Galles.\r

\r

«Sappiamo che il volo ha un impatto significativo sul pianeta e che per raggiungere l'obiettivo zero entro il 2050 è necessaria un'azione coraggiosa e innovativa oggi, oltre a una trasformazione a lungo termine, e i nostri ultimi investimenti nell'eliminazione delle emissioni di carbonio riflettono questo impegno - dichiara Carrie Harris, director of sustainability at British Airways -. Anche se piccoli rispetto alle nostre emissioni totali, questi progetti sono fondamentali per stimolare il mercato dell'assorbimento di carbonio. Sostenendo soluzioni pionieristiche, non solo contribuiamo a un progresso immediato, ma gettiamo anche le basi per i cambiamenti su larga scala necessari per raggiungere i nostri obiettivi climatici».","post_title":"British Airways rilancia gli investimenti green: 9 mln di sterline da qui al 2030","post_date":"2024-09-24T10:19:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727173195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474554\" align=\"alignright\" width=\"300\"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption]\r

\r

In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, \"la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente\".\r

\r

Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia\r

\r

La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze\".\r

\r

Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici.\r

\r

Espansione e nuove destinazioni\r

\r

Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: \"Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”.\r

\r

Innovazione e crescita sostenibile\r

\r

Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che \"la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti.\"\r

\r

Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda.\r

\r

Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito\".","post_title":"Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia","post_date":"2024-09-20T10:53:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estero","tour-operataor","viaggi-di-lusso"],"post_tag_name":["estero","tour operataor","viaggi di lusso"]},"sort":[1726829582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Glamour Exclusive Weekend, che si è svolto lo scorso 14 e 15 settembre a Palazzo di Varignana Resort & Spa, sui colli bolognesi, e che ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra partner, agenzie e professionisti del settore e della stampa. Un evento, curato nei minimi dettagli, che è stato l’occasione per Glamour di presentare il re-styling del logo, i dati del primo semestre e gli obiettivi futuri.\r

\r

\"Questo evento è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito in questi anni una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione rimane quella di fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari\" ha dichiarato Luca Buonpensiere, titolare del to.\r

\r

I numerosi workshop e appuntamenti organizzati durante il weekend sono stati un’importante occasione, per le oltre 120 agenzia viaggi presenti, per fare networking, aggiornamento e condivisione. Glamour si conferma dunque come punto di riferimento per il mercato dei viaggi su misura, la biglietteria aerea e per l’innovazione nel settore. Negli ultimi tre anni la crescita di questa azienda è stata particolarmente significativa e consistente. I dati del primo semestre 2024 confermano questo trend: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business. Si registra infatti un +22% per\r

\r

[caption id=\"attachment_474553\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il nuovo logo di Glamour Tour Operator[/caption]\r

\r

la biglietteria aerea e un +27% per i pacchetti tour operator\r

\r

\"Stiamo lavorando con forte intensità per continuare la crescita aziendale avuta nel primo semestre con un focus sui ricavi ed sull'ebitda. Il nostro successo è il risultato dell’impegno collettivo al cambiamento che il mercato ci richiede. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso, che è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025, consolidando ulteriormente la posizione sul mercato del turismo outgoing” ha dichiarato Nicola Bonacchi, direttore generale.\r

\r

Durante i due giorni dell’evento si sono alternati momenti di business, workshop formativi e premiazioni, con attività di intrattenimento che hanno reso l'esperienza ancora più interessante e dinamica. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sui nuovi trend emergenti del settore turistico e di approfondire le numerose opportunità innovative proposte da Glamour. “La nostra offerta punta sempre più a una vendita di destinazioni all year round e stiamo lavorando per creare nuovi pacchetti tailor made su nuovi mercati, tra cui il Giappone e tutto l’Oriente”, ha commentato durante la convention di apertura Emmer Guerra, direttore prodotto.\r

\r

Per il prossimo futuro il to ha scelto di investire in innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta di viaggi unici su nuove destinazioni e partnership strategiche con compagnie aeree e enti del turismo, per garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità. In quest’ottica si inserisce anche il re-styling dello storico marchio, che ora si presenta decisamente più giovane, dinamico e attuale.\r

\r

[gallery ids=\"474551,474552,474560\"]","post_title":"Glamour: dopo un 2023 da +24% di fatturato arriva il nuovo logo del to","post_date":"2024-09-16T12:23:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726489389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La flotta di Airbus A350 di Cathay Pacific riprenderà a volare entro il 7 settembre, dopo che la compagnia aerea di Hong Kong aveva messo a terra 15 aeromobili wide-body a seguito di “un guasto a un componente del motore” proprio su uno dei suoi A350-1000.\r

\r

Quindici aeromobili \"richiedono la sostituzione delle ‘linee di alimentazione del motore’ e ‘di questi, sei aeromobili sono già stati sottoposti a riparazioni con successo\" si legge in una nota del vettore. Anche i restanti nove aerei saranno riparati e dovrebbero tornare in servizio “entro sabato”.\r

\r

A causa della messa a terra degli A350, sono stati cancellati fino al 7 settembre un totale di 90 voli, comprese le rotte da Hong Kong a Singapore, Taipei, Tokyo e Bangkok.\r

\r

Lunedì, Cathay Pacific ha dichiarato di aver avviato un'ispezione dell'intera flotta di 48 Airbus A350 wide-body, dopo aver riscontrato un guasto a un componente del motore Trent XWB-97 di uno dei suoi A350-1000. Anche diverse compagnie aeree asiatiche hanno annunciato l'esecuzione di controlli di sicurezza sulle loro flotte di A350-900 e A3500-1000, che utilizzano tutti motori Trent XWB-97 prodotti dal costruttore britannico Rolls-Royce.\r

\r

","post_title":"Cathay Pacific: la flotta di A350-1000 tornerà operativa entro il 7 settembre","post_date":"2024-09-05T10:56:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725533795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuerà a essere gestito dalla famiglia Bambara - De Luca sino a fine gennaio 2025 l'hotel Villa Diodoro di Taormina. A quel punto inizieranno i lavori di ristrutturazione per riposizionare l'attuale 4 stelle da 102 camere in un 5 stelle da 72 chiavi. Arrivano i primi dettagli dell'operazione che qualche settimana fa ha portato il gruppo Barletta (azionista di maggioranza della società Arsenale attiva nell'hospitality management e promotrice del progetto dei treni della Dolce Vita Orient Express) ad acquisire da Gais Hotels la proprietà siciliana per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. L'investimento totale, lavori di restyling compresi, sarà però superiore agli 85 milioni. Il tutto per un indirizzo storico dell'isola mediterranea, fondato alla fine dell'Ottocento da Giuseppe e Isabella Bambara, tra i primi operatori dell’ospitalità a Taormina.\r

\r

“Il nostro intento è quello di valorizzare asset in posizione strategica sul territorio italiano, convertendoli in hotel di lusso, ampliando così l’offerta di alta gamma nel nostro Paese - spiega Paolo Barletta, ceo del gruppo omonimo -. Valorizziamo i territori in cui operiamo, creando sinergie che fungano da volano per la crescita e lo sviluppo. La Sicilia è ricca di arte, natura e storia, merita un comparto hotellerie di primissimo livello. Taormina, poi, ha una posizione straordinaria, in grado di sostenere l’ampliamento della ricettività della regione. Il nostro percorso di crescita in Sicilia passa da simili operazioni, capaci anche di creare future sinergie con la nostra offerta la Dolce Vita Orient Express”.\r

\r

Per l’operazione, Gais Hotels Group è stato assistito da Novenero in qualità di advisor finanziario e strategico nella persona del managing partner, Andrea Ivancevich, mentre lo studio legale Abbadessa Franchina nella persona dell’avvocato Gaetano Franchina ha gestito i profili legali relativi all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e alla dismissione dell’asset. Per il gruppo Barletta, l’operazione è stata curata da Nicola Adile Diego Vacca, chief legal officer, e Mario Cappon, cfo del gruppo, mentre lo studio Fgalex ha fornito consulenza esterna e Cbre ha agito come advisor immobiliare in tutte le fasi dell’acquisizione: dall’origination off-market dell’operazione sino al closing.","post_title":"Barletta - Arsenale: i dettagli dell'operazione Villa Diodoro a Taormina","post_date":"2024-09-04T11:36:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725449796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova ospiterà dal 12 al 14 settembre il 15° Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale, il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO. L’appuntamento si svolgerà nello storico Palazzo della Meridiana, uno dei 42 palazzi del centro storico genovese, iscritti a patrimonio UNESCO nell’ambito del sito “Strade nuove e sistema dei Palazzi dei Rolli”.\r

\r

L’edizione 2024 del WTE si presenta ricca di novità. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile Workshop B2B riservato a buyer e seller del settore, italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. \r

\r

«Siamo molto orgogliosi che Genova sia stata scelta come sede del WTE – dichiara l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La nostra città, negli ultimi anni, si sta affermando come destinazione molto apprezzata dal Turismo internazionale e con una forte tendenza alla destagionalizzazione. È un segnale importante per noi visto che stiamo lavorando in direzione di un’offerta che valorizzi le nostre bellezze naturali, artistiche e architettoniche, ovviamente con il centro storico e i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, ma anche lo Sport, soprattutto quest’anno in cui abbiamo ottenuto il titolo di Capitale Europea, l’outdoor e il food in ogni periodo dell’anno. Genova è una città, ancora per molti aspetti, da scoprire. Qui il visitatore può trovare arte millenaria, possibilità di fare sport all’aria aperta, una ricca offerta museale in uno dei centri storici più grandi e antichi d’Europa, ma anche nelle ville storiche delle nostre delegazioni, da Ponente a Levante. Il WTE della prossima edizione sarà rivolto alle scuole: invito soprattutto giovani e giovanissimi a visitare Genova».\r

\r

«L’edizione 2024 del WTE sarà anche occasione per fare il punto su quale sia stata, in questi 15 anni l’evoluzione del brand Unesco nella promozione turistica. - spiega Marco Citerbo, Amministratore di M & C Marketing Consulting e organizzatore del WTE - Oggi ci troviamo ad affrontare nuove e complesse sfide a livello mondiale e il WTE è ormai da anni luogo di confronto e di discussione su temi di attualità come i cambiamenti climatici e l’overtourism, grazie alla preziosa collaborazione di tanti altri stakeholders, istituzionali e non, tutti accomunati dall’interesse e dall‘impegno a trovare una soluzione ormai indispensabile per la tutela del patrimonio stresso e la sua fruizione».\r

\r

La scelta di Genova come sede del WTE 2024 è motivata dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città che trova nel turismo una vocazione affermatasi nel tempo grazie al ricchissimo patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale, situato intorno al Centro Storico medievale che è tra i più grandi d’Europa. Dopo la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2004 e l’inserimento del Centro Storico nella Lista Patrimonio storico dell’Umanità per il sistema dei palazzi Nobiliari del Rolli nel 2006, è in atto la rigenerazione dell’area per rendere il patrimonio culturale ed artistico ancora più accessibile a residenti e turisti.\r

\r

Il WTE 2024 è realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Genova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, di ICOMOS Italia – Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Comitato Nazionale Italiano; di FICLU – Federazione Italiana Club Unesco, FEACU – Federazione Europea Associazioni e Club Unesco, e dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale.","post_title":"Genova dal 12 al 14 settembre ospita il 15° World Tourism Event Unesco","post_date":"2024-09-04T10:24:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725445468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.\r

\r

Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari.\r

\r

Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città.\r

\r

Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”.\r

\r

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre.\r

\r

I Rolli\r

\r

Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza.\r

\r

Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello.\r

\r

Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO","post_title":"Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico","post_date":"2024-08-30T11:53:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725018823000]}]}}