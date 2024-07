Rex Airlines entra in amministrazione controllata: voli a terra Rex Airlines ha messo a terra tutti i suoi voli: la terza compagnia aerea australiana – specializzata in voli verso decine di piccole città regionali in tutto il Paese, molte delle quali non sono servite dai più grandi competitor, Qantas e Virgin Australia – è entrata in amministrazione controllata. Fondata nel 2002 dopo il fallimento di Ansett, Rex vola attraverso un network di circa 56 aeroporti con una flotta di 66 aeromobili, per lo più Saab 340 da 34 posti, ma anche nove Boeing 737-800. Dal 2020 ha utilizzato questi aerei più grandi per operare tra città più grandi come Melbourne, Sydney e Brisbane: questi voli sono stati cancellati e i 737-800 sono stati messi a terra. “Tutti gli aerei regionali continuano a volare come da programma” spiega una nota del vettore. Sia Qantas sia Virgin Australia sono intervenute per offrire assistenza ai passeggeri in possesso di biglietti Rex ora inutilizzabili, con riprotezione sui propri voli: a titolo gratuito. Il fermo di Rex Airlines arriva pochi mesi dopo il fallimento di un’altra compagnia aerea australiana, Bonza. Condividi

