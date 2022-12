Qatar Airways: oltre 14.000 voli operati durante la Coppa del mondo di calcio Quasi 14.000 voli operati nell’arco di un mese dal mondo al Qatar: così Qatar Airways, official airline partner della Fifa, ha archiviato i Mondiali di calcio. La compagnia ha celebrato lo storico torneo con passeggeri provenienti da tutto il mondo, attraverso innumerevoli esperienze di intrattenimento internazionali, locali e a bordo a tema calcistico. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3,4 milioni i tifosi che hanno assistito alle 64 partite. Per tutta la durata del torneo, la Qatar Airways Sky House, situata al Fifa Fan Festival™ presso l’Al Bidda Park, ha accolto più di 1,8 milioni di sportivi. L’iconico padiglione ha offerto una serie di attività interattive, tra cui una sfida con Neymar, l’esperienza Qverse, Swing the World, biliardino e face painting. “Quello che era iniziato come un sogno si è finalmente trasformato in realtà – ha commentato Akbar Al Baker, ad del Gruppo Qatar Airways -: Lo Stato del Qatar ha riunito i tifosi di tutto il mondo in una celebrazione, non solo del calcio ma anche dell’unità. Rimarrà nella storia la prima Coppa del Mondo FIFA™ svolta in Medio Oriente, e a nome del Qatar Airways Group vorrei congratularmi con la squadra argentina per la sua performance vittoriosa ed elogiare anche la squadra francese per il suo percorso emozionante durante tutto il torneo”. L’Hamad International Airport, classificato come “Miglior Aeroporto del Mondo” per il secondo anno consecutivo agli Skytrax World Airport Awards 2022, ha inaugurato un lussureggiante giardino tropicale interno di 10.000 mq, chiamato “The Orchard”. Illuminato da luce naturale e caratterizzato da piante e arbusti provenienti da fonti sostenibili, questo giardino ha offerto ai tifosi anche un’esperienza di shopping di lusso con molti punti vendita unici nel loro genere.

