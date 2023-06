Qatar Airways ha riaperto la rotta fra Doha e Tokyo Haneda. Presto il ritorno anche su Osaka Qatar Airways ha ripristinato il collegamento fra Doha e Tokyo Haneda. Sulla rotta, nuovamente operativa dallo scorso 1° giugno, la compagnia impiega un Airbus A350-900, dotato di 36 poltrone in Business Class Qsuite e 247 poltrone in Economy Class. Il volo verso Tokyo Haneda è disponibile, grazie a comode connessioni, anche per i passeggeri in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino attraverso l’Hamad International Airport di Doha. Insieme alla tratta già operativa verso Torkyo Narita, con la ripresa dei voli su Haneda, le frequenze nell’area di Tokyo aumenteranno da sette a 14 voli settimanali. “La ripresa della rotta Tokyo Haneda-Doha è parte del nostro importante obiettivo di espansione del network annunciato all’Itb di Berlino 2023, che vedrà 655 voli settimanali in più nel 2023 rispetto allo scorso anno – ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Il Giappone rimane un mercato importante per Qatar Airways e i suoi passeggeri, e oltre ad Haneda, la compagnia aerea riprenderà presto anche i voli per Osaka”. La Qsuite, la categoria di Business Class brevettata da Qatar Airways, viene introdotta per la prima volta in Giappone. La Qsuite è dotata del primo letto matrimoniale del settore, con pannelli per la privacy che possono essere riposti, consentendo ai passeggeri di creare la propria stanza privata. I quattro posti centrali sono dotati di pannelli regolabili e monitor tv che trasformano lo spazio in una suite privata quando si viaggia con colleghi, amici o familiari, consentendo ai passeggeri di lavorare, cenare e socializzare insieme, creando così un ambiente su misura per le proprie esigenze e un’esperienza di viaggio personalizzata.

