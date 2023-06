Qatar Airways festeggia i 20 anni del volo Roma-Doha Qatar Airways festeggia un anniversario importante: la rotta Roma-Doha compie infatti 20 anni. Un’occasione speciale, da celebrare in compagnia dei rappresentanti della compagnia e di Aeroporti di Roma, dei partner commerciali e della stampa di settore nella bellissima Terrazza dei Papi del Mecenate Palace Hotel. «Era il 16 giugno del 2023 quando abbiamo iniziato a operare su Roma – ricorda Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways – con 4 voli settimanali, diventati oggi 16 frequenze settimanali, destinate ulteriormente a salire a 21 con l’orario invernale». Sono stati 4 milioni i passeggeri trasportati in questi anni di connessioni tra Roma e Doha, con circa 21mila collegamenti operati, come ha ricordato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr, che ha anche sottolineato come questa rotta non sia mai stata interrotta, neanche in periodo di pandemia. «Dopo il Covid abbimo registratomda parte dei passeggeri italiani una crescita importante del traffico leisure, soprattutto premium – spiega Hoffmann -. Con il nostro network di voli, colleghiamo ancora più efficacemente l’Italia verso le principali destinazioni di Africa, Asia e Australia, con un forte focus su Doha, naturalmente, che si sta sempre più affermando come destinazione finale e non solo come stopover». Roma è un hub fondamentale non solo per l’Italia, «ma per l’intera regione del Sud Europa – ha aggiunto in una nota Eric Odone, vice president Sales Europe – e, entro l’inverno, torneremo finalmente a operare tre frequenze giornaliere come facevamo prima della pandemia, un collegamento che permetterà ai passeggeri di raggiungere oltre 160 destinazioni del nostro network attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport«. Condividi

